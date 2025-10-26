UT BOT Advanced MT4
- Göstergeler
- Shengzu Zhong
- Sürüm: 2.2
- Etkinleştirmeler: 10
Advanced UT BOT ALERTS for MT4
Profesyonel Çok Katmanlı Trend Tespit Sistemi | Geliştirilmiş UT BOT Motoru
Genel Bakış
Advanced UT BOT ALERTS, UT BOT’un temel mantığı üzerine inşa edilmiş, tamamen MT5 için yeniden tasarlanmış yeni nesil bir trend sinyal sistemidir.
Bu sistem, çok katmanlı filtreleme, dinamik görselleştirme ve yüksek hassasiyetli uyarı mekanizmasını tek bir profesyonel araçta birleştirir.
Orijinal UT Bot göstergesi Yo_adriiiiaan tarafından geliştirildi, bu gelişmiş versiyon ise PioneerAlgoFX tarafından profesyonel düzeyde kararlılık, doğruluk ve esneklik sağlayacak şekilde optimize edilmiştir.
Sistem, trend dönüşlerini ve momentum değişimlerini olağanüstü bir hassasiyetle tespit eder,
aynı zamanda gürültüyü ve yanlış sinyalleri en aza indirerek yüksek kazanma oranına sahip sinyaller üretir.
Temel Özellikler
Çok Katmanlı Filtreleme Sistemi (modüler, tamamen ayarlanabilir)
-
Bollinger Bantları Filtresi — konsolidasyon dönemlerindeki yanlış sinyalleri ortadan kaldırır
-
ADX Güç Filtresi — yalnızca güçlü trend koşullarında sinyal üretir
-
EMA Aralık Filtresi — dinamik destek/direnç bölgelerinde giriş sağlar
-
MTF RSI Filtresi — farklı zaman dilimlerinde momentum yönünü doğrular
-
Hacim Filtresi — kırılma gücünü işlem hacmiyle doğrular
-
Büyük Mum Filtresi — anormal volatilite sıçramalarını hariç tutar
-
Zaman Filtresi — yalnızca belirtilen işlem saatlerinde sinyal üretir
Gerçek Zamanlı Görsel Bilgi
-
Grafikte net BUY / SELL metin sinyalleri
-
Otomatik renkli mumlar (boğa = yeşil, ayı = kırmızı)
-
Şık bilgi paneli, gerçek zamanlı trend yönünü (boğa / ayı) EMA50 / EMA200 onayıyla birlikte gösterir
-
Tüm ekran boyutlarına uyumlu, akıcı ve kararlı düzen
Çok Kanallı Uyarı Sistemi
-
Pop-up, ses, e-posta ve mobil bildirim desteği
-
Her sinyal yalnızca bir kez tetiklenir — tekrarlayan uyarı yok
-
Uyarı sesi ve tetikleme barı tamamen özelleştirilebilir
Kararlı ve EA Uyumlu Mimari
-
MT5 için özel olarak optimize edilmiştir
-
Güvenli hesaplama ve sınır kontrolü kullanır
-
Heiken Ashi modu ve çoklu zaman dilimi RSI ile uyumlu
-
EA otomasyonu veya sinyal kopyalama sistemleriyle entegrasyona hazır
Kimler İçin Uygun
-
Altın (XAUUSD), ana döviz çiftleri, endeksler ve kripto paralar
-
Trend takibi, salınım (swing) işlemleri ve dönüş teyitleri
-
Net, güvenilir ve profesyonel seviyede sinyaller arayan traderlar
Traderların Bu Göstergeden Hoşlanma Nedeni
-
Yüksek kazanma oranı, çok katmanlı filtreleme ile doğrulanmış
-
Gürültü yok, repaint yok, gecikme yok
-
Gerçek zamanlı trend bağlamıyla net görselleştirme
-
Hafif, istikrarlı ve canlı işlem için mükemmel
-
EA ve otomatik ticaret sistemleriyle tam uyumlu