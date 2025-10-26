UT BOT Advanced MT4

Advanced UT BOT ALERTS for MT4

Profesyonel Çok Katmanlı Trend Tespit Sistemi | Geliştirilmiş UT BOT Motoru

Yalnızca yüksek kaliteli göstergeler sunuyoruz.



Sınırlı süreli teklif — bir sonraki fiyat 49 USD olacaktır.



Fiyat artmadan önce şu anki indirimli fiyatla satın alın.

Genel Bakış

Advanced UT BOT ALERTS, UT BOT’un temel mantığı üzerine inşa edilmiş, tamamen MT5 için yeniden tasarlanmış yeni nesil bir trend sinyal sistemidir.

Bu sistem, çok katmanlı filtreleme, dinamik görselleştirme ve yüksek hassasiyetli uyarı mekanizmasını tek bir profesyonel araçta birleştirir.

Orijinal UT Bot göstergesi Yo_adriiiiaan tarafından geliştirildi, bu gelişmiş versiyon ise PioneerAlgoFX tarafından profesyonel düzeyde kararlılık, doğruluk ve esneklik sağlayacak şekilde optimize edilmiştir.

Sistem, trend dönüşlerini ve momentum değişimlerini olağanüstü bir hassasiyetle tespit eder,

aynı zamanda gürültüyü ve yanlış sinyalleri en aza indirerek yüksek kazanma oranına sahip sinyaller üretir.

Temel Özellikler

Çok Katmanlı Filtreleme Sistemi (modüler, tamamen ayarlanabilir)

Bollinger Bantları Filtresi — konsolidasyon dönemlerindeki yanlış sinyalleri ortadan kaldırır

ADX Güç Filtresi — yalnızca güçlü trend koşullarında sinyal üretir

EMA Aralık Filtresi — dinamik destek/direnç bölgelerinde giriş sağlar

MTF RSI Filtresi — farklı zaman dilimlerinde momentum yönünü doğrular

Hacim Filtresi — kırılma gücünü işlem hacmiyle doğrular

Büyük Mum Filtresi — anormal volatilite sıçramalarını hariç tutar

Zaman Filtresi — yalnızca belirtilen işlem saatlerinde sinyal üretir

Gerçek Zamanlı Görsel Bilgi

Grafikte net BUY / SELL metin sinyalleri

Otomatik renkli mumlar (boğa = yeşil, ayı = kırmızı)

Şık bilgi paneli, gerçek zamanlı trend yönünü (boğa / ayı) EMA50 / EMA200 onayıyla birlikte gösterir

Tüm ekran boyutlarına uyumlu, akıcı ve kararlı düzen

Çok Kanallı Uyarı Sistemi

Pop-up, ses, e-posta ve mobil bildirim desteği

Her sinyal yalnızca bir kez tetiklenir — tekrarlayan uyarı yok

Uyarı sesi ve tetikleme barı tamamen özelleştirilebilir

Kararlı ve EA Uyumlu Mimari

MT5 için özel olarak optimize edilmiştir

Güvenli hesaplama ve sınır kontrolü kullanır

Heiken Ashi modu ve çoklu zaman dilimi RSI ile uyumlu

EA otomasyonu veya sinyal kopyalama sistemleriyle entegrasyona hazır

Kimler İçin Uygun

Altın (XAUUSD) , ana döviz çiftleri, endeksler ve kripto paralar

Trend takibi, salınım (swing) işlemleri ve dönüş teyitleri

Net, güvenilir ve profesyonel seviyede sinyaller arayan traderlar

