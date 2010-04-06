Follow Trend Oscillator Pro mr
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 2.1
- アクティベーション: 10
「Follow Trend Oscillator Pro」は、MT4用の高度なカスタムCrypto_Forexインジケーターで、効率的な取引ツールです！
- ユーザーフレンドリーなインジケーターで、主要トレンドの方向へのスキャルピングの機会を提供します。
- シグナルヒストリー表示を備えた、滑らかで調整可能なオシレーター。
- 上昇トレンドはオシレーターの緑色、下降トレンドは茶色で表示されます。
- 売られすぎ：-30未満、買われすぎ：-30以上。
- このインジケーターを使用すれば、標準的な戦略さえもアップグレードできる可能性が十分にあります。
- Info Spread Swap Displayを搭載しており、接続されたFXペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。
- 画面には、口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。
- Info Spread Swap Displayはチャートの任意の場所に配置できます。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。