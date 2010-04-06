「Follow Trend Oscillator Pro」は、MT4用の高度なカスタムCrypto_Forexインジケーターで、効率的な取引ツールです！





- ユーザーフレンドリーなインジケーターで、主要トレンドの方向へのスキャルピングの機会を提供します。

- シグナルヒストリー表示を備えた、滑らかで調整可能なオシレーター。

- 上昇トレンドはオシレーターの緑色、下降トレンドは茶色で表示されます。

- 売られすぎ：-30未満、買われすぎ：-30以上。

- このインジケーターを使用すれば、標準的な戦略さえもアップグレードできる可能性が十分にあります。

- Info Spread Swap Displayを搭載しており、接続されたFXペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。

- 画面には、口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。

- Info Spread Swap Displayはチャートの任意の場所に配置できます。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。