Follow Trend Oscillator Pro mr

"Follow Trend Oscillator Pro" es un indicador avanzado y personalizado de Crypto_Forex para MT4, ¡una herramienta de trading eficiente!





- Indicador intuitivo que ofrece oportunidades para scalping en la dirección de la tendencia principal.

- Oscilador fluido y ajustable con historial de señales.

- Color verde para tendencias alcistas, color marrón para tendencias bajistas.

- Valores de sobreventa: inferiores a -30; valores de sobrecompra: superiores a 30.

- Este indicador ofrece numerosas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar.

- Incluye un indicador de información de spread swap: muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está vinculado.

- También muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta.

- El indicador de información de spread swap se puede encontrar en cualquier esquina del gráfico.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.