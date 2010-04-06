Follow Trend Oscillator Pro mr
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 2.1
- Activaciones: 10
"Follow Trend Oscillator Pro" es un indicador avanzado y personalizado de Crypto_Forex para MT4, ¡una herramienta de trading eficiente!
- Indicador intuitivo que ofrece oportunidades para scalping en la dirección de la tendencia principal.
- Oscilador fluido y ajustable con historial de señales.
- Color verde para tendencias alcistas, color marrón para tendencias bajistas.
- Valores de sobreventa: inferiores a -30; valores de sobrecompra: superiores a 30.
- Este indicador ofrece numerosas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar.
- Incluye un indicador de información de spread swap: muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está vinculado.
- También muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta.
- El indicador de información de spread swap se puede encontrar en cualquier esquina del gráfico.
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.