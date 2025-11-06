All in One Screen
- Göstergeler
- Burak Baltaci
- Sürüm: 1.0
Herkese merhaba,
Tek bir göstergede ve üç farklı gösterge ekranında aynı anda birden fazla veri noktasını görüntülemenizi sağlayan “All in One Screen” özelliğini ücretsiz olarak nasıl kullanabileceğinizi açıklamaya çalışacağım.
- Öncelikle, bu indikatör neler kullanılır? ;
- Fibonacci Seviyeleri
- FVG ve OrderBlock Seviyeleri
- Ichimoku Göstergesi
- Zarflar, Bollinger Bantları
- Donchian Kanalları
- Yeniden Test Bölgeleri
- Destek ve Direnç Bölgeleri
- Stokastik ve son olarak ATR Göstergeleri.
- 1. Kontrol Paneli Ekranında Neler Var? ;
Fibonacci değerlerini, HH ve LL değerlerini elde etmek için son 100 mumdan alınan gerçek zamanlı fiyat verileri.
Son 100 mumu analiz ederek elde edilen Fibonacci Seviyeleri.
OrderBlock ve FVG Değerleri (kullanıcıya grafikte yatay dikdörtgenler olarak da gösterilir).
- 2. Kontrol Paneli Ekranında Neler Var? ;
- ATR Göstergesi Verileri.
- Stokastik Gösterge Verileri.
- Ichimoku Göstergesi Verileri.
- DonChain Göstergesi Verileri.
- Bollinger Band Göstergesi Verileri
- Envelopes Göstergesi Verileri
- 3. Gösterge Paneli Ekranında Neler Var? ;
1. ve 2. Gösterge Paneli ekranlarında gördüğünüz tüm değerler ve veriler, çoklu zaman aralığı özelliği kullanılarak arka planda analiz edilir. Bu veriler tüm zaman aralıklarında size ne anlatıyor? Buy & Sell bu verileri yüzde olarak gösterir ve kullanıcıya bir yön belirtir.
Lütfen bunun sadece bir gösterge olduğunu unutmayın. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.