Tek bir göstergede ve üç farklı gösterge ekranında aynı anda birden fazla veri noktasını görüntülemenizi sağlayan “All in One Screen” özelliğini ücretsiz olarak nasıl kullanabileceğinizi açıklamaya çalışacağım.













1. ve 2. Gösterge Paneli ekranlarında gördüğünüz tüm değerler ve veriler, çoklu zaman aralığı özelliği kullanılarak arka planda analiz edilir. Bu veriler tüm zaman aralıklarında size ne anlatıyor? Buy & Sell bu verileri yüzde olarak gösterir ve kullanıcıya bir yön belirtir.









Lütfen bunun sadece bir gösterge olduğunu unutmayın. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.



































