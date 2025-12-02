Baba Vanga SS

Baba Vanga Smart Scalper - Expert Advisor

Tavsiye Edilen Parite : XAUUSD Tavsiye Edilen Zaman Dilimi : M5 / M15

Genel Özellikler:

Bu EA, otomatik ticaret yapan akıllı bir scalping robotudur. Kullanıcı dostu arayüzü ile hesap bilgilerinizi ve kârlılık verilerinizi gerçek zamanlı olarak grafikte görüntüler.

Temel Özellikler:

✅ Risk Yönetimi: Hesap bakiyenize göre otomatik lot hesaplama

✅ Zaman Kontrolü: Belirlediğiniz saatler arasında işlem yapar

✅ Spread Koruması: Maksimum spread limiti ile yüksek spread'lerde işlem açmayı engeller

✅ Trailing Stop: Kârlı işlemlerinizi otomatik takip eder

✅ Kar Hedefi: Belirli kar seviyesine ulaşıldığında tüm pozisyonları kapatır

✅ Grid Sistemi: Belirli pip aralıklarında ek pozisyonlar açabilir

✅ Bilgi Paneli: Grafikte canlı hesap bilgileri ve kârlılık istatistikleri





Gösterge Panelinde Görüntülenen Bilgiler:



Minimum stop seviyesi

Güncel kâr yüzdesi

Hesap bakiyesi ve equity

Parite bazında kâr

Toplam kâr

Günlük kâr

Dünkü kâr

Haftalık kâr

Aylık kâr

Ayarlanabilir Parametreler:

Risk yüzdesi

Take Profit seviyesi

Trailing Stop mesafesi ve başlangıç seviyesi

İşlem yapılacak zaman aralığı

Maksimum spread limiti

Grid sistemi pip mesafesi

Güvenlik:

Yeterli bakiye kontrolü

Hesap numarası kilidi (opsiyonel)

Demo hesap sınırlaması (opsiyonel)

Bu EA, profesyonel risk yönetimi araçları ile donatılmış, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar için uygun bir scalping robotudur.





⚠️ YASAL UYARI VE RİSK BİLDİRİMİ

Önemli Uyarılar:

🔴 Yüksek Risk Uyarısı: Forex ve CFD ticareti yüksek düzeyde risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yatırdığınız sermayenin tamamını kaybetme riski bulunmaktadır.

🔴 Geçmiş Performans Garantisi Değildir: Bu EA'nın geçmiş test sonuçları veya demo hesap performansı, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Gerçek hesaplarda sonuçlar farklılık gösterebilir.

🔴 Finansal Tavsiye Değildir: Bu yazılım bir yatırım tavsiyesi veya garanti değildir. Kendi risk toleransınızı değerlendirin ve gerekirse profesyonel finansal danışman desteği alın.

🔴 Kullanıcı Sorumluluğu: Bu EA'yı kullanarak yapılan tüm işlemlerden ve ortaya çıkan kar/zarar durumlarından kullanıcı sorumludur. EA geliştiricisi hiçbir kayıptan sorumlu tutulamaz.

🔴 Test ve Optimizasyon: Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta test edin. Farklı piyasa koşullarında EA'nın davranışını gözlemleyin ve kendi risk parametrelerinize göre ayarlayın.

🔴 Broker Uyumluluğu: EA'nın performansı broker koşullarına (spread, komisyon, slippage, execution hızı) bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

🔴 İnternet ve Teknik Riskler: Internet bağlantı kesilmeleri, VPS arızaları veya platform sorunları EA'nın düzgün çalışmasını engelleyebilir ve kayıplara yol açabilir.

Bu EA'yı kullanarak yukarıdaki riskleri kabul etmiş sayılırsınız.

📌 Tavsiye: İlk kez kullanıyorsanız düşük risk parametreleri ile başlayın ve piyasa koşullarını yakından takip edin.



