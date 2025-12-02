Baba Vanga SS

Baba Vanga Smart Scalper - Expert Advisor 


Tavsiye Edilen Parite : XAUUSD 

Tavsiye Edilen Zaman Dilimi : M5 / M15 

Genel Özellikler:

Bu EA, otomatik ticaret yapan akıllı bir scalping robotudur. Kullanıcı dostu arayüzü ile hesap bilgilerinizi ve kârlılık verilerinizi gerçek zamanlı olarak grafikte görüntüler.

Temel Özellikler:

Risk Yönetimi: Hesap bakiyenize göre otomatik lot hesaplama

Zaman Kontrolü: Belirlediğiniz saatler arasında işlem yapar

Spread Koruması: Maksimum spread limiti ile yüksek spread'lerde işlem açmayı engeller

Trailing Stop: Kârlı işlemlerinizi otomatik takip eder

Kar Hedefi: Belirli kar seviyesine ulaşıldığında tüm pozisyonları kapatır

Grid Sistemi: Belirli pip aralıklarında ek pozisyonlar açabilir

Bilgi Paneli: Grafikte canlı hesap bilgileri ve kârlılık istatistikleri


Gösterge Panelinde Görüntülenen Bilgiler:

  • Minimum stop seviyesi
  • Güncel kâr yüzdesi
  • Hesap bakiyesi ve equity
  • Parite bazında kâr
  • Toplam kâr
  • Günlük kâr
  • Dünkü kâr
  • Haftalık kâr
  • Aylık kâr

Ayarlanabilir Parametreler:

  • Risk yüzdesi
  • Take Profit seviyesi
  • Trailing Stop mesafesi ve başlangıç seviyesi
  • İşlem yapılacak zaman aralığı
  • Maksimum spread limiti
  • Grid sistemi pip mesafesi

Güvenlik:

  • Yeterli bakiye kontrolü
  • Hesap numarası kilidi (opsiyonel)
  • Demo hesap sınırlaması (opsiyonel)

Bu EA, profesyonel risk yönetimi araçları ile donatılmış, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar için uygun bir scalping robotudur.


⚠️ YASAL UYARI VE RİSK BİLDİRİMİ

Önemli Uyarılar:

🔴 Yüksek Risk Uyarısı: Forex ve CFD ticareti yüksek düzeyde risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yatırdığınız sermayenin tamamını kaybetme riski bulunmaktadır.

🔴 Geçmiş Performans Garantisi Değildir: Bu EA'nın geçmiş test sonuçları veya demo hesap performansı, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Gerçek hesaplarda sonuçlar farklılık gösterebilir.

🔴 Finansal Tavsiye Değildir: Bu yazılım bir yatırım tavsiyesi veya garanti değildir. Kendi risk toleransınızı değerlendirin ve gerekirse profesyonel finansal danışman desteği alın.

🔴 Kullanıcı Sorumluluğu: Bu EA'yı kullanarak yapılan tüm işlemlerden ve ortaya çıkan kar/zarar durumlarından kullanıcı sorumludur. EA geliştiricisi hiçbir kayıptan sorumlu tutulamaz.

🔴 Test ve Optimizasyon: Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta test edin. Farklı piyasa koşullarında EA'nın davranışını gözlemleyin ve kendi risk parametrelerinize göre ayarlayın.

🔴 Broker Uyumluluğu: EA'nın performansı broker koşullarına (spread, komisyon, slippage, execution hızı) bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

🔴 İnternet ve Teknik Riskler: Internet bağlantı kesilmeleri, VPS arızaları veya platform sorunları EA'nın düzgün çalışmasını engelleyebilir ve kayıplara yol açabilir.

Bu EA'yı kullanarak yukarıdaki riskleri kabul etmiş sayılırsınız.

📌 Tavsiye: İlk kez kullanıyorsanız düşük risk parametreleri ile başlayın ve piyasa koşullarını yakından takip edin.



