Baba Vanga SS
- Uzman Danışmanlar
- Burak Baltaci
- Sürüm: 3.0
- Etkinleştirmeler: 7
Baba Vanga Smart Scalper - Expert Advisor
Tavsiye Edilen Parite : XAUUSD
Tavsiye Edilen Zaman Dilimi : M5 / M15
Genel Özellikler:
Bu EA, otomatik ticaret yapan akıllı bir scalping robotudur. Kullanıcı dostu arayüzü ile hesap bilgilerinizi ve kârlılık verilerinizi gerçek zamanlı olarak grafikte görüntüler.
Temel Özellikler:
✅ Risk Yönetimi: Hesap bakiyenize göre otomatik lot hesaplama
✅ Zaman Kontrolü: Belirlediğiniz saatler arasında işlem yapar
✅ Spread Koruması: Maksimum spread limiti ile yüksek spread'lerde işlem açmayı engeller
✅ Trailing Stop: Kârlı işlemlerinizi otomatik takip eder
✅ Kar Hedefi: Belirli kar seviyesine ulaşıldığında tüm pozisyonları kapatır
✅ Grid Sistemi: Belirli pip aralıklarında ek pozisyonlar açabilir
✅ Bilgi Paneli: Grafikte canlı hesap bilgileri ve kârlılık istatistikleri
Gösterge Panelinde Görüntülenen Bilgiler:
- Minimum stop seviyesi
- Güncel kâr yüzdesi
- Hesap bakiyesi ve equity
- Parite bazında kâr
- Toplam kâr
- Günlük kâr
- Dünkü kâr
- Haftalık kâr
- Aylık kâr
Ayarlanabilir Parametreler:
- Risk yüzdesi
- Take Profit seviyesi
- Trailing Stop mesafesi ve başlangıç seviyesi
- İşlem yapılacak zaman aralığı
- Maksimum spread limiti
- Grid sistemi pip mesafesi
Güvenlik:
- Yeterli bakiye kontrolü
- Hesap numarası kilidi (opsiyonel)
- Demo hesap sınırlaması (opsiyonel)
Bu EA, profesyonel risk yönetimi araçları ile donatılmış, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar için uygun bir scalping robotudur.
⚠️ YASAL UYARI VE RİSK BİLDİRİMİ
Önemli Uyarılar:
🔴 Yüksek Risk Uyarısı: Forex ve CFD ticareti yüksek düzeyde risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yatırdığınız sermayenin tamamını kaybetme riski bulunmaktadır.
🔴 Geçmiş Performans Garantisi Değildir: Bu EA'nın geçmiş test sonuçları veya demo hesap performansı, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Gerçek hesaplarda sonuçlar farklılık gösterebilir.
🔴 Finansal Tavsiye Değildir: Bu yazılım bir yatırım tavsiyesi veya garanti değildir. Kendi risk toleransınızı değerlendirin ve gerekirse profesyonel finansal danışman desteği alın.
🔴 Kullanıcı Sorumluluğu: Bu EA'yı kullanarak yapılan tüm işlemlerden ve ortaya çıkan kar/zarar durumlarından kullanıcı sorumludur. EA geliştiricisi hiçbir kayıptan sorumlu tutulamaz.
🔴 Test ve Optimizasyon: Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta test edin. Farklı piyasa koşullarında EA'nın davranışını gözlemleyin ve kendi risk parametrelerinize göre ayarlayın.
🔴 Broker Uyumluluğu: EA'nın performansı broker koşullarına (spread, komisyon, slippage, execution hızı) bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
🔴 İnternet ve Teknik Riskler: Internet bağlantı kesilmeleri, VPS arızaları veya platform sorunları EA'nın düzgün çalışmasını engelleyebilir ve kayıplara yol açabilir.
Bu EA'yı kullanarak yukarıdaki riskleri kabul etmiş sayılırsınız.
📌 Tavsiye: İlk kez kullanıyorsanız düşük risk parametreleri ile başlayın ve piyasa koşullarını yakından takip edin.