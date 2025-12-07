TrendBite MT5
- Göstergeler
- Burak Baltaci
- Sürüm: 1.50
Geliştirici: 8aLt4
Versiyon: 1.5
Platform: MetaTrader 5
🎯 Genel Bakış
TrendBite v1.5, piyasadaki trend değişimlerini tespit etmek ve yatırımcılara net alım-satım sinyalleri sunmak için tasarlanmış gelişmiş bir teknik analiz indikatörüdür. Bollinger Bantları algoritmasını temel alarak, trend dönüşlerini hassas bir şekilde yakalayan bu araç, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar için idealdir.
✨ Temel Özellikler
🔍 Trend Tespiti
- Otomatik Trend Analizi: Piyasadaki yükseliş ve düşüş trendlerini anlık olarak tespit eder
- Bollinger Bantları Tabanlı: Güvenilir bir matematiksel modele dayanan hesaplama sistemi
- Görsel Netlik: Yeşil(yükseliş) ve sarı (düşüş) histogram çubuklarıyla trend durumunu açıkça gösterir
📍 Alım-Satım Sinyalleri
- Yeşil Oklar (↑): Alım fırsatlarını işaret eder
- Kırmızı Oklar (↓): Satım fırsatlarını işaret eder
- Net Görselleştirme: Trend çizgileri sayesinde pozisyon yönünü kolayca takip edebilirsiniz
- Histogram Gösterimi: Trend gücünü görsel olarak değerlendirme imkanı
🔔 Uyarı Sistemi
- Sesli Uyarı: Yeni sinyal oluştuğunda otomatik bildirim
- E-posta Desteği: Kritik sinyalleri e-posta ile alma özelliği
- Detaylı Bilgi: Her uyarıda fiyat seviyesi ve işlem önerisi
🎨 Kullanıcı Dostu Arayüz
- Otomatik Grid Kapatma: Grafiği daha temiz görmek için ızgara otomatik olarak kapatılır
- Özelleştirilebilir ZigZag: Trend çizgilerini açıp kapatabilme özgürlüğü
⚙️ Parametreler
SignalPeriod (Varsayılan: 15)
- Sinyal hesaplama periyodu
- Daha yüksek değer = Daha az ama güvenilir sinyaller
- Daha düşük değer = Daha fazla ama hassas sinyaller
ArrowPeriod (Varsayılan: 2)
- Ok işaretlerinin hassasiyet seviyesi
- Bollinger Bant genişliğini etkiler
ShowZigZag (Varsayılan: false)
- Trend çizgilerini gösterir/gizler
- true = Beyaz trend çizgileri görünür
- false = Sadece oklar ve histogramlar görünür
AlertON (Varsayılan: true)
- Sesli uyarıları açar/kapatır
- Yeni sinyal geldiğinde bildirim alırsınız
Email (Varsayılan: false)
- E-posta bildirimlerini açar/kapatır
- MetaTrader'da e-posta ayarları yapılmalıdır
📖 Nasıl Kullanılır?
1. Alım Stratejisi
- 🟢 Yeşil ok göründüğünde → Alım fırsatı
- 🟢 Yeşil histogram artıyorsa → Yükseliş trendi güçleniyor
- ⚪ Beyaz trend çizgisi (ZigZag açıksa) yukarı yönlüyse → Trend devam ediyor
2. Satım Stratejisi
- 🔴 Kırmızı ok göründüğünde → Satım fırsatı
- 🔴 Kırmızı histogram artıyorsa → Düşüş trendi güçleniyor
- ⚪ Beyaz trend çizgisi (ZigZag açıksa) aşağı yönlüyse → Trend devam ediyor
3. Risk Yönetimi
- Her zaman stop-loss kullanın
- Sinyalleri başka indikatörlerle teyit edin
- Aşırı volatilite dönemlerinde dikkatli olun
- Risk/ödül oranınızı 1:2 veya üzerinde tutun
💡 Kullanım İpuçları
✅ En İyi Zaman Dilimleri: H1, H4 ve Daily grafikler için optimize edilmiştir
✅ Uyumlu Piyasalar: Forex, kripto para, hisse senetleri ve emtia piyasalarında kullanılabilir
✅ Demo Hesap: Canlı ticarete geçmeden önce demo hesapta test edin
✅ Backtest: Geçmiş verilerde performansını kontrol edin
⚠️ Önemli Notlar
- Bu indikatör %100 doğruluk garantisi vermez
- Her sinyal kar getirmeyebilir, kayıplar normal karşılanmalıdır
- Risk yönetimi her zaman öncelikli olmalıdır
- Piyasa haberleri ve ekonomik veriler dikkate alınmalıdır
- Kendi ticaret stratejinizle birleştirerek kullanın
🏆 Avantajlar
✨ Kolay kurulum ve kullanım
✨ Temiz ve profesyonel görünüm
✨ Gerçek zamanlı sinyal üretimi
✨ Esnek parametre ayarları
✨ Düşük sistem kaynağı kullanımı
✨ Tüm MetaTrader 5 brokerlarıyla uyumlu