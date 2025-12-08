OrderBlock Zones MT5

OrderBlock Zone - Profesyonel Alım-Satım Bölgesi İndikatörü

Genel Bakış

OrderBlock Zone, piyasadaki kurumsal işlem bölgelerini (Order Blocks) otomatik olarak tespit eden ve görselleştiren gelişmiş bir MetaTrader 4 indikatörüdür. Büyük oyuncuların (bankalar, hedge fonlar) bıraktığı izleri takip ederek, potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirler.

Temel Özellikler

📊 Otomatik OrderBlock Tespiti

  • Fractal Tabanlı Analiz: 36 periyotluk (özelleştirilebilir) fractal analizi ile güçlü dönüş noktalarını belirler
  • Bull & Bear Zones: Yeşil oklar yükseliş, kırmızı oklar düşüş OrderBlock'larını işaretler
  • Engulfing Pattern Desteği: Sarmalama mum formasyonlarını tanıyarak daha güçlü sinyaller üretir

🎨 Görsel Araçlar

  • Otomatik Seviye Çizgileri: Her OrderBlock için üst ve alt sınır çizgileri
  • Renkli Zonlar: Bull (yeşil) ve Bear (kırmızı) bölgeler net şekilde ayrılır
  • Engulfing Highlight: Sarmalama formasyonlarını mavi/turuncu dikdörtgenlerle vurgular
  • Temiz Arayüz: Grid otomatik kapanır, grafikler optimize edilmiş görünüm için sola kaydırılır

⚙️ Özelleştirilebilir Parametreler

  • Fractal Periyodu: Hassasiyeti ayarlayın (varsayılan: 36)
  • Çizgi Uzunluğu: OrderBlock seviyelerinin ne kadar uzağa uzanacağını belirleyin
  • Renk Seçenekleri: Bull/Bear renkleri özelleştirilebilir
  • Çizgi Stilleri: Kalınlık ve stil (kesik çizgi, düz çizgi vb.) ayarlanabilir

🔔 Uyarı Sistemi (Opsiyonel)

  • Sesli uyarılar
  • Pop-up bildirimler
  • Push bildirimleri (mobil)
  • E-posta uyarıları

🎯 Akıllı Zone Yönetimi

  • Otomatik Temizleme: Kırılan veya geçersiz olan OrderBlock'lar otomatik silinir
  • Touch Detection: Fiyat bir zone'a dokunduğunda çizgi kalınlaşır ve uyarı verir
  • Dinamik Güncelleme: Piyasa hareketine göre zonlar gerçek zamanlı güncellenir

Kimler İçin Uygun?

 Day Trader'lar: Gün içi güçlü destek/direnç seviyeleri
 Swing Trader'lar: Orta/uzun vadeli giriş-çıkış noktaları
 Smart Money Takipçisi Trader'lar: Kurumsal işlemleri takip etmek isteyenler
 Price Action Trader'ları: Temiz grafik okumayı sevenler

Kullanım Senaryoları

Senario 1 - Geri Çekilme Alımı: Fiyat bir Bull OrderBlock'a geri döndüğünde, bu bölge potansiyel alım fırsatı sunar.

Senario 2 - Kırılma Doğrulaması: Önemli bir OrderBlock kırıldığında, trend değişimi sinyali olabilir.

Senario 3 - Risk Yönetimi: Stop-loss seviyelerini OrderBlock dışına koymak, daha güvenli pozisyonlar sağlar.


