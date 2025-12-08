OrderBlock Zones MT5
- Göstergeler
- Burak Baltaci
- Sürüm: 1.30
Genel Bakış
OrderBlock Zone, piyasadaki kurumsal işlem bölgelerini (Order Blocks) otomatik olarak tespit eden ve görselleştiren gelişmiş bir MetaTrader 4 indikatörüdür. Büyük oyuncuların (bankalar, hedge fonlar) bıraktığı izleri takip ederek, potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirler.
Temel Özellikler
📊 Otomatik OrderBlock Tespiti
- Fractal Tabanlı Analiz: 36 periyotluk (özelleştirilebilir) fractal analizi ile güçlü dönüş noktalarını belirler
- Bull & Bear Zones: Yeşil oklar yükseliş, kırmızı oklar düşüş OrderBlock'larını işaretler
- Engulfing Pattern Desteği: Sarmalama mum formasyonlarını tanıyarak daha güçlü sinyaller üretir
🎨 Görsel Araçlar
- Otomatik Seviye Çizgileri: Her OrderBlock için üst ve alt sınır çizgileri
- Renkli Zonlar: Bull (yeşil) ve Bear (kırmızı) bölgeler net şekilde ayrılır
- Engulfing Highlight: Sarmalama formasyonlarını mavi/turuncu dikdörtgenlerle vurgular
- Temiz Arayüz: Grid otomatik kapanır, grafikler optimize edilmiş görünüm için sola kaydırılır
⚙️ Özelleştirilebilir Parametreler
- Fractal Periyodu: Hassasiyeti ayarlayın (varsayılan: 36)
- Çizgi Uzunluğu: OrderBlock seviyelerinin ne kadar uzağa uzanacağını belirleyin
- Renk Seçenekleri: Bull/Bear renkleri özelleştirilebilir
- Çizgi Stilleri: Kalınlık ve stil (kesik çizgi, düz çizgi vb.) ayarlanabilir
🔔 Uyarı Sistemi (Opsiyonel)
- Sesli uyarılar
- Pop-up bildirimler
- Push bildirimleri (mobil)
- E-posta uyarıları
🎯 Akıllı Zone Yönetimi
- Otomatik Temizleme: Kırılan veya geçersiz olan OrderBlock'lar otomatik silinir
- Touch Detection: Fiyat bir zone'a dokunduğunda çizgi kalınlaşır ve uyarı verir
- Dinamik Güncelleme: Piyasa hareketine göre zonlar gerçek zamanlı güncellenir
Kimler İçin Uygun?
✅ Day Trader'lar: Gün içi güçlü destek/direnç seviyeleri
✅ Swing Trader'lar: Orta/uzun vadeli giriş-çıkış noktaları
✅ Smart Money Takipçisi Trader'lar: Kurumsal işlemleri takip etmek isteyenler
✅ Price Action Trader'ları: Temiz grafik okumayı sevenler
Kullanım Senaryoları
Senario 1 - Geri Çekilme Alımı: Fiyat bir Bull OrderBlock'a geri döndüğünde, bu bölge potansiyel alım fırsatı sunar.
Senario 2 - Kırılma Doğrulaması: Önemli bir OrderBlock kırıldığında, trend değişimi sinyali olabilir.
Senario 3 - Risk Yönetimi: Stop-loss seviyelerini OrderBlock dışına koymak, daha güvenli pozisyonlar sağlar.