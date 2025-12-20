Dread Scalper MT4
- Uzman Danışmanlar
- Burak Baltaci
- Sürüm: 1.8
- Etkinleştirmeler: 10
Risk Uyarısı
ÖNEMLİ YASAL UYARI: “DREAD SCALPER” agresif grid ve martingale stratejileri kullanır. Deneyimsiz yatırımcılar için önemli kayıplara yol açabilir.
Marjla döviz ticareti yapmak yüksek risk taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yüksek kaldıraç oranı sizin lehinize olduğu kadar aleyhinize de çalışabilir. Döviz ticaretine y
tırım yapmaya karar vermeden önce, yatırım hedeflerinizi, deneyim düzeyinizi ve risk iştahınızı dikkatlice değerlendirmelisiniz.
Izgara Ticareti Riskleri:
- Güçlü trendlerde büyük düşüşler birikebilir.
- Pozisyonları korumak için yeterli marj gerektirir.
- Martingale stratejisi pozisyon boyutlarını artırır.
- Sınırlı sermayeye sahip hesaplar için uygun değildir.
- Döviz ticareti ile ilgili tüm risklerin farkında olmalı ve herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız bir finans danışmanından tavsiye almalısınız.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları göstermez.
DREAD SCALPER - Profesyonel Grid Trading EA
Genel Bakış
DREAD SCALPER, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 için tasarlanmış, her iki yöndeki piyasa hareketlerini yakalamak için gelişmiş grid trading stratejileri ile akıllı lot yönetimini birleştiren sofistike bir otomatik ticaret sistemidir.
- Profesyonel Kontrol Paneli
- Gerçek Zamanlı İzleme: Canlı hesap bakiyesi, özkaynak ve serbest marj gösterimi
- Pozisyon Takibi: Kar/zarar göstergeleri ile ayrı AL/SAT pozisyon izleme
- Temiz Arayüz: Grafik analizini engellemeyen, koyu renkli, tamamen opak panel
- Dinamik Güncellemeler: Renk kodlu kar göstergeleri (kar için yeşil, zarar için kırmızı)
Ticaret Stratejisi
- Çift Yönlü Grid Sistemi: Hem AL hem de SAT yönlerinde pozisyon açar
- Akıllı Giriş Noktaları: Grid seviyeleri arasında yapılandırılabilir mesafe
- Uyarlanabilir Lot Boyutu: Matematiksel formüller kullanılarak kademeli lot artışı
- Trend Takip Seçeneği: Etkinleştirildiğinde piyasa trendlerini takip edebilir
- Risk Yönetimi
- Pozisyon Limitleri: Maksimum AL/SAT işlem koruması (Varsayılan: her biri 10)
- Zararı Durdurma Koruması: Yapılandırılabilir maksimum zarar limitleri
- Kar Hedefi: Belirtilen seviyelerde otomatik kar alma
- Takip Eden Stop: Üç mod - Mum tabanlı, Fraktallar veya Sabit pip
- Gelişmiş Kontroller
- Zaman Filtresi: Yalnızca belirli saatlerde işlem yapma
- Sihirli Sayı: EA emirlerini takip etmek için benzersiz tanımlayıcı
- Kayma Kontrolü: Piyasa oynaklığına karşı koruma
- Izgara Adımı Ayarı: Piyasa koşullarına göre ızgara yoğunluğunu ince ayarlama
Nasıl Çalışır
Izgara Ticaret Mekanizması
DREAD SCALPER, mevcut fiyat etrafında bekleyen emirlerden oluşan bir ızgara oluşturur:
Fiyat Hareketi:
↑ SAT ← SAT ← SAT ← Mevcut Fiyat → AL → AL → AL ↓
Fiyat hareket ettiğinde:
Emirler otomatik olarak tetiklenir
Yeni ızgara seviyeleri oluşturulur
Birden fazla pozisyondan kar birikir
Zararlar akıllı ortalama alma yoluyla yönetilir
Lot Hesaplama Formülü
Yeni Lot = İlk Lot × (K_Lot)^Seviye + (Seviye × Artı Lot)
Varsayılan değerlerle örnek (Lot=0,1, K_Lot=1,5): Seviye 1: 0,10 lot Seviye 2: 0,15 lot Seviye 3: 0,23 lot Seviye 4: 0,34 lot Seviye 5: 0,51 lot
Yapılandırma Kılavuzu
- Temel Parametreler
- Ticaret Kontrolü
- Satın Al - SATIN AL emirlerini etkinleştir/devre dışı bırak (Varsayılan: TRUE)
- Sat - SAT emirlerini etkinleştir/devre dışı bırak (Varsayılan: TRUE)
- İlk Emir - İlk emir yerleştirilmesine izin ver (Varsayılan: TRUE)
- Açık Trend - Trend yönünü takip et (Varsayılan: FALSE)
- Izgara Ayarları
- İlk Adım - İlk emir için pip cinsinden mesafe (Varsayılan: 10)
- Step - Grid seviyeleri arasındaki mesafe pip cinsinden (Varsayılan: 30)
- MinDistance - Emirler arasındaki minimum mesafe (Varsayılan: 30)
- GridStep - Grid seviyesi başına emir sayısı (Varsayılan: 5)
- Lot Yönetimi
- lot - İlk lot büyüklüğü (Varsayılan: 0,1)
- K_Lot - Seviye başına lot çarpanı (Varsayılan: 1,5)
- PlusLot - Ek lot artışı (Varsayılan: 0,0)
- DigitsLot - Lotlar için ondalık hassasiyet (Varsayılan: 2)
- Risk Parametreleri
- MaxLoss - İzin verilen maksimum zarar (Varsayılan: 100000)
- MaxLossCloseAll - Tümünü kapatmak için zarar eşiği (Varsayılan: 10,0)
- StopProfit - Kar alma hedefi (Varsayılan: 50,0)
- StopLoss - Zarar durdurma seviyesi (Varsayılan: 100000)
- Güvenlik Limitleri
- MaxBuyTrades - Maksimum AL pozisyonları (Varsayılan: 10)
- MaxSellTrades - Maksimum SAT pozisyonları (Varsayılan: 10)
- EnableLimits - Pozisyon limitlerini etkinleştir (Varsayılan: TRUE)
- Trailing Stop
- TrailingStop - Mod: 0=Kapalı, 1=Mum, 2=Fraktallar, >2=Pip (Varsayılan: 1)
- TrailingActivation - Etkinleştirmek için kar eşiği (Varsayılan: 30)
- TrailingPoints - Pip cinsinden takip mesafesi (Varsayılan: 30)
- EveryTakeProfit - Bireysel emir TP (Varsayılan: 10)
- Zaman Filtresi
- UseTimeFilter - İşlem saatlerini etkinleştir (Varsayılan: FALSE)
- StartHour - İşlem başlangıç saati (Varsayılan: 8)
- EndHour - İşlem bitiş saati (Varsayılan: 23)
- Sistem
- Magic - Benzersiz EA tanımlayıcı (Varsayılan: 8084)