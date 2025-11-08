Smart EA 8aLt4

Herkese Merhaba.

Smart EA 8aLt4 'ü tanıtmadan önce kısa ve önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum !!

Bu EA %100 "All in One Screen" Adlı indikatörüm ile doğrudan sinyal alarak çalışmaktadır.

%100 Ücretsiz olarak paylaştığım " All in One Screen" İndikatörüme Buradan Erişim Sağlayınız. >>> All İn One Screen <<<


 8aLt4 Smart Trading System

All in One İndikatör + Smart EA Entegrasyonu

🎯 Strateji Modları

Mod Açıklama Risk Seviyesi
Conservative Tüm sinyaller uyumlu olmalı Düşük
Balanced Ana sinyallerin %70'i yeterli Orta
Aggressive MTF veya Signal Strength yeterli Yüksek
Scalper Hızlı işlemler, düşük threshold Çok Yüksek
Swing Güçlü trendler, uzun vadeli Düşük

💰 Lot Hesaplama

  • Sabit Lot: Elle belirlenen sabit lot (örn: 0.01)
  • Risk Yüzdesi: Hesap bakiyesinin %'si (örn: %1)
  • ATR Bazlı: ATR volatilitesine göre dinamik

🎯 Sinyal Kaynakları

Aktif etmek istediğiniz sinyalleri seçin:

✅ Multi Timeframe (M1, M5, M15, M30, H1, H4) ✅ Signal Strength (Buy% ve Sell%) ✅ Ichimoku (Tenkan/Kijun Cross, Kumo) ✅ Stochastic (Oversold/Overbought) ✅ Bollinger Bands ✅ Donchian Channel ✅ Order Blocks ✅ Fair Value Gaps ✅ Fibonacci Levels ✅ ATR Volatility

🛑 Stop Loss Seçenekleri

Mod Açıklama
Sabit Pip Belirlediğiniz pip mesafesi
ATR Çarpanı ATR × Çarpan (örn: 2×ATR)
Order Block En yakın order block seviyesi
Fibonacci En yakın Fibonacci seviyesi
Donchian Donchian band seviyesi
Yüzde Fiyatın %'si

🎯 Take Profit Seçenekleri

Mod Açıklama
Sabit Pip Belirlediğiniz pip mesafesi
ATR Çarpanı ATR × Çarpan (örn: 3×ATR)
Risk/Reward SL mesafesi × R:R oranı
Fibonacci En yakın Fibonacci seviyesi
Donchian Donchian band seviyesi
Yüzde Fiyatın %'si
Parçalı TP 3 aşamalı kademeli kar alma

🔄 Trailing Stop

  • Yok: Trailing stop kullanma
  • Sabit Pip: Sabit pip mesafesi
  • ATR Bazlı: ATR'ye göre dinamik
  • Break Even: Belirlenen karda break even'a çek

    🎮 Kullanım Örnekleri

    Örnek 1: Conservative Stratejisi

    Strateji: Conservative Signal Strength: ✅ Min %70 Multi Timeframe: ✅ Min 5/6 TF Ichimoku: ✅ Stochastic: ✅ Bollinger: ✅ ATR Volatility: ✅ 0.5%-2.0% SL Mode: ATR Çarpanı (2×) TP Mode: Risk/Reward (1:2) Trailing: Break Even (20 pip) Max Pozisyon: 1 Günlük Max İşlem: 5

    Sonuç: En güvenli mod, tüm sinyaller uyumlu olmalı

    Örnek 2: Aggressive Stratejisi

    Strateji: Aggressive Signal Strength: ✅ Min %60 Multi Timeframe: ✅ Min 4/6 TF Diğer İndikatörler: ❌ SL Mode: ATR Çarpanı (1.5×) TP Mode: ATR Çarpanı (2×) Trailing: Sabit Pip (15) Max Pozisyon: 3 Günlük Max İşlem: 20

    Sonuç: Hızlı işlemler, daha fazla fırsat

    Örnek 3: Scalper Stratejisi

    Strateji: Scalper Signal Strength: ✅ Min %55 ATR Volatility: ✅ Min 0.3% SL Mode: Sabit Pip (20) TP Mode: Sabit Pip (30) Trailing: Yok Max Pozisyon: 1 Günlük Max İşlem: 50 Zaman Filtresi: 08:00-20:00

    Sonuç: Kısa vadeli, hızlı giriş-çıkış


📈 Performans İpuçları

✅ Öneriler

  1. Backtest Yapın: Strategy Tester'da test edin
  2. Demo Hesap: Canlı işlem öncesi demo'da test edin
  3. Küçük Lot: İlk başta küçük lotlarla başlayın
  4. Risk Yönetimi: Günlük max kayıp limitini mutlaka kullanın
  5. Volatilite Takibi: ATR filtresi önemli, çok düşük/yüksek volatilitede işlem yapmayın

⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler

  1. Haber Zamanları: Önemli ekonomik haberlerde EA'yı durdurun
  2. Spread: Yüksek spread'li sembollerde dikkatli olun
  3. Slippage: Hızlı piyasalarda slippage olabilir
  4. VPS Önerisi: 7/24 çalışması için VPS kullanın

📞 Destek ve Güncellemeler

⚖️ Yasal Uyarı

DİKKAT: Bu EA otomatik trading yapar. Forex/CFD işlemleri yüksek risk içerir ve tüm sermayenizi kaybedebilirsiniz. EA kullanmadan önce:

  • ✅ Demo hesapta test edin
  • ✅ Risk yönetimi kurallarını anlayın
  • ✅ Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın

Geliştirici, EA kullanımından kaynaklanan kayıplardan sorumlu değildir.


🎓 Notlar

Bu sistem profesyonel traders için geliştirilmiş kapsamlı bir çözümdür. Başarılı sonuçlar için:

  1. Her strateji modunu ayrı ayrı test edin
  2. Kendi trading stilinize uygun input'ları bulun
  3. Backtest sonuçlarına güvenmeyin, forward test yapın
  4. Risk yönetimi kurallarına sıkı sıkıya uyun

8aLt4 - Professional Trading Solutions 🚀



Copyright 2025 - Powered By 8aLt4 https://www.mql5.com/tr/users/8alt4/seller





