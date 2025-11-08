Smart EA 8aLt4
- Uzman Danışmanlar
- Burak Baltaci
- Sürüm: 1.10
- Etkinleştirmeler: 5
Herkese Merhaba.
Smart EA 8aLt4 'ü tanıtmadan önce kısa ve önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum !!
Bu EA %100 "All in One Screen" Adlı indikatörüm ile doğrudan sinyal alarak çalışmaktadır.
%100 Ücretsiz olarak paylaştığım " All in One Screen" İndikatörüme Buradan Erişim Sağlayınız. >>> All İn One Screen <<<
8aLt4 Smart Trading System
All in One İndikatör + Smart EA Entegrasyonu
🎯 Strateji Modları
|Mod
|Açıklama
|Risk Seviyesi
|Conservative
|Tüm sinyaller uyumlu olmalı
|Düşük
|Balanced
|Ana sinyallerin %70'i yeterli
|Orta
|Aggressive
|MTF veya Signal Strength yeterli
|Yüksek
|Scalper
|Hızlı işlemler, düşük threshold
|Çok Yüksek
|Swing
|Güçlü trendler, uzun vadeli
|Düşük
💰 Lot Hesaplama
- Sabit Lot: Elle belirlenen sabit lot (örn: 0.01)
- Risk Yüzdesi: Hesap bakiyesinin %'si (örn: %1)
- ATR Bazlı: ATR volatilitesine göre dinamik
🎯 Sinyal Kaynakları
Aktif etmek istediğiniz sinyalleri seçin:
✅ Multi Timeframe (M1, M5, M15, M30, H1, H4) ✅ Signal Strength (Buy% ve Sell%) ✅ Ichimoku (Tenkan/Kijun Cross, Kumo) ✅ Stochastic (Oversold/Overbought) ✅ Bollinger Bands ✅ Donchian Channel ✅ Order Blocks ✅ Fair Value Gaps ✅ Fibonacci Levels ✅ ATR Volatility
🛑 Stop Loss Seçenekleri
|Mod
|Açıklama
|Sabit Pip
|Belirlediğiniz pip mesafesi
|ATR Çarpanı
|ATR × Çarpan (örn: 2×ATR)
|Order Block
|En yakın order block seviyesi
|Fibonacci
|En yakın Fibonacci seviyesi
|Donchian
|Donchian band seviyesi
|Yüzde
|Fiyatın %'si
🎯 Take Profit Seçenekleri
|Mod
|Açıklama
|Sabit Pip
|Belirlediğiniz pip mesafesi
|ATR Çarpanı
|ATR × Çarpan (örn: 3×ATR)
|Risk/Reward
|SL mesafesi × R:R oranı
|Fibonacci
|En yakın Fibonacci seviyesi
|Donchian
|Donchian band seviyesi
|Yüzde
|Fiyatın %'si
|Parçalı TP
|3 aşamalı kademeli kar alma
🔄 Trailing Stop
- Yok: Trailing stop kullanma
- Sabit Pip: Sabit pip mesafesi
- ATR Bazlı: ATR'ye göre dinamik
- Break Even: Belirlenen karda break even'a çek
🎮 Kullanım Örnekleri
Örnek 1: Conservative Stratejisi
Strateji: Conservative Signal Strength: ✅ Min %70 Multi Timeframe: ✅ Min 5/6 TF Ichimoku: ✅ Stochastic: ✅ Bollinger: ✅ ATR Volatility: ✅ 0.5%-2.0% SL Mode: ATR Çarpanı (2×) TP Mode: Risk/Reward (1:2) Trailing: Break Even (20 pip) Max Pozisyon: 1 Günlük Max İşlem: 5
Sonuç: En güvenli mod, tüm sinyaller uyumlu olmalı
Örnek 2: Aggressive Stratejisi
Strateji: Aggressive Signal Strength: ✅ Min %60 Multi Timeframe: ✅ Min 4/6 TF Diğer İndikatörler: ❌ SL Mode: ATR Çarpanı (1.5×) TP Mode: ATR Çarpanı (2×) Trailing: Sabit Pip (15) Max Pozisyon: 3 Günlük Max İşlem: 20
Sonuç: Hızlı işlemler, daha fazla fırsat
Örnek 3: Scalper Stratejisi
Strateji: Scalper Signal Strength: ✅ Min %55 ATR Volatility: ✅ Min 0.3% SL Mode: Sabit Pip (20) TP Mode: Sabit Pip (30) Trailing: Yok Max Pozisyon: 1 Günlük Max İşlem: 50 Zaman Filtresi: 08:00-20:00
Sonuç: Kısa vadeli, hızlı giriş-çıkış
📈 Performans İpuçları
✅ Öneriler
- Backtest Yapın: Strategy Tester'da test edin
- Demo Hesap: Canlı işlem öncesi demo'da test edin
- Küçük Lot: İlk başta küçük lotlarla başlayın
- Risk Yönetimi: Günlük max kayıp limitini mutlaka kullanın
- Volatilite Takibi: ATR filtresi önemli, çok düşük/yüksek volatilitede işlem yapmayın
⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Haber Zamanları: Önemli ekonomik haberlerde EA'yı durdurun
- Spread: Yüksek spread'li sembollerde dikkatli olun
- Slippage: Hızlı piyasalarda slippage olabilir
- VPS Önerisi: 7/24 çalışması için VPS kullanın
📞 Destek ve Güncellemeler
- 🌐 Website: https://www.mql5.com/tr/users/8alt4/seller
- 📧 İletişim: MQL5 profil üzerinden mesaj gönderin
- 🔄 Güncellemeler: MQL5 Market'ten otomatik
⚖️ Yasal Uyarı
DİKKAT: Bu EA otomatik trading yapar. Forex/CFD işlemleri yüksek risk içerir ve tüm sermayenizi kaybedebilirsiniz. EA kullanmadan önce:
- ✅ Demo hesapta test edin
- ✅ Risk yönetimi kurallarını anlayın
- ✅ Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın
Geliştirici, EA kullanımından kaynaklanan kayıplardan sorumlu değildir.
🎓 Notlar
Bu sistem profesyonel traders için geliştirilmiş kapsamlı bir çözümdür. Başarılı sonuçlar için:
- Her strateji modunu ayrı ayrı test edin
- Kendi trading stilinize uygun input'ları bulun
- Backtest sonuçlarına güvenmeyin, forward test yapın
- Risk yönetimi kurallarına sıkı sıkıya uyun
8aLt4 - Professional Trading Solutions 🚀
═══════════════════════════════════════════════════
Copyright 2025 - Powered By 8aLt4 https://www.mql5.com/tr/users/8alt4/seller
═══════════════════════════════════════════════════