Crystal Quantum Flow

Crystal Quantum Flow
高级市场智能分析指标

Crystal Quantum Flow 是一款新一代专业交易指标，专为追求清晰度、精准度和机构级市场洞察的交易者而设计。
该指标被构建为完整的决策支持系统，将多维度市场流分析、多时间周期同步以及高级可视化解释整合到一个强大的图表环境中。

Crystal Quantum Flow 的内部架构完全专有并受到保护。
所有分析模型均作为封闭系统运行，并非基于常见的零售指标或公开公式。

核心理念

Crystal Quantum Flow 将市场行为解读为持续的压力、动量和方向主导流，而不是孤立的价格波动。
它不会对市场噪音做出反应，而是专注于已确认的市场状态和转换，帮助交易者始终与主导力量保持一致。

所有信号仅基于已确认的价格数据生成。
不存在重绘行为。

主要功能

非重绘信号引擎
所有买入和卖出信号仅在蜡烛收盘后确认
历史信号保持固定不变
适用于回测、前向测试和实盘交易的一致性

量子流蜡烛
高级蜡烛显示模式，增强趋势清晰度
可在专有蜡烛和标准蜡烛之间切换
用于过滤市场噪音并突出真实方向

智能趋势流线
根据市场条件自适应变化的趋势线
通过颜色变化显示多头和空头主导
帮助识别趋势延续和已确认的反转

机构级流动云层
多层云系统，表示动态市场平衡区域
作为决策参考，而非固定支撑阻力
增强趋势延续和回调阶段的交易信心

多时间周期市场扫描器
集成实时 MTF 面板
9 个时间周期趋势同步
快速评估高时间周期方向
可直接在图表上开启或关闭

基于 VWAP 的市场强度线
显示内部市场强度参考
帮助识别溢价和折价区域
适用于日内和分时交易

警报与通知

Crystal Quantum Flow 包含完整的警报系统：

弹窗警报
声音警报
推送通知
电子邮件通知

警报仅在信号确认后触发，绝不会在形成中的蜡烛上触发。

购买后支持与指南

购买 Crystal Quantum Flow 后，用户将获得：

完整的交易指南（PDF 或文字形式）
清晰的买卖信号使用规则
不同市场条件下的最佳实践
多时间周期确认的指导

客户支持可协助：

指标安装与设置
基础使用问题
与指标相关的一般指导

风险声明

金融市场交易存在风险。
Crystal Quantum Flow 为决策辅助工具，不保证盈利


