Trend Entry Histogram MT5 r

MT5 için "Trend Giriş Histogramı" Crypto_Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.

- Trend Giriş Histogramı göstergesi, Entry_bar (Giriş Çubuğu) görüntülendiğinde trend yönüne giriş sinyallerini aramak için kullanılabilir.
- Bu göstergenin benzersiz bir özelliği vardır - hesaplamalar için hem fiyatı hem de hacmi kullanır.
- Trend Giriş Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş trendi için kırmızı, yükseliş trendi için mavi.
- Sabit trendi gördüğünüzde (aynı renkte en az 10 ardışık histogram çubuğu) - Entry_bar'ı bekleyin.
- Giriş sinyali, histogramda zıt renkteki bir sütun ve ilk trend rengindeki bir sonraki sütundur (resimlere bakın).
- Kısa hedefler kullanın - mevcut trende bağlı olarak grafikteki en yakın en yüksek/en düşük değerler.
- Göstergenin dahili Mobil ve PC uyarıları vardır.

Gösterge NASIL KULLANILIR:
- ALIM sinyalleri için: hızlı yükseliş trendi (mavi histogram çubukları) + histogramda 1 kırmızı çubuk + 1 mavi çubuk (buradan uzun pozisyon açın).
- SATIŞ sinyalleri için: hızlı düşüş trendi (kırmızı histogram çubukları) + histogramda 1 mavi çubuk + 1 kırmızı çubuk (buradan kısa pozisyon açın).

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.

