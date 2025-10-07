Bid Price Timer Indicator
- Göstergeler
- Md Amzad Hossain
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
🕒 Teklif Fiyatı Zamanlayıcı Göstergesi — Hassas Zamanlama ve Akıllı Fiyat Takibi! 📈
Teklif Fiyatı Zamanlayıcı Göstergesi ile işlem hassasiyetinizi bir üst seviyeye taşıyın — her hareketinde zamanlamayı, hassasiyeti ve netliği önemseyen trader’lar için tasarlanmış güçlü bir araç. 🚀
💡 Öne Çıkan Özellikler:
✅ Sabit Zamanlayıcı Ekranı – Grafiğinizin sağ tarafında her zaman görünür (özelleştirilebilir X_Offset).
📊 Dinamik Fiyat Takibi – Zamanlayıcı, teklif fiyatını gerçek zamanlı olarak takip ederek yukarı ve aşağı hareket eder.
⚡ Otomatik Yeniden Konumlandırma – Piyasa fiyatı değiştiğinde, zamanlayıcı yeni seviyeye anında uyum sağlar.
📏 İsteğe Bağlı Fiyat Çizgisi – Teklif fiyatını görsel olarak işaretlemek için temiz bir yatay çizgi ekleyin.
⏱️ Canlı Geri Sayım – Zamanlayıcı her saniye güncellenir ve bir sonraki mum için gerçek zamanlı geri sayım gösterir — mükemmel girişleri asla kaçırmayın!
🎯 Trader’ların Neden Sevdiği:
-
Mum kapanışlarını saniye hassasiyetinde tahmin etmenize yardımcı olur
-
Grafiğinizi temiz, modern ve bilgilendirici tutar
-
Scalper’lar, günlük trader’lar ve teknik analistler için mükemmel
📍 Basit, şık ve performans odaklı — Teklif Fiyatı Zamanlayıcı Göstergesi, piyasada fiyat zamanlamasını ustalıkla yönetmeniz için vazgeçilmez aracınız. 🔥