Crystal Quantum Flow
- Indikatoren
- Muhammad Jawad Shabir
- Version: 1.55
- Aktivierungen: 10
Crystal Quantum Flow
Fortschrittlicher Marktintelligenz-Indikator
Crystal Quantum Flow ist ein professioneller Trading-Indikator der nächsten Generation, entwickelt für Trader, die Klarheit, Präzision und ein Marktverständnis auf institutionellem Niveau verlangen.
Dieser Indikator wurde als vollständiges Entscheidungsunterstützungssystem konzipiert und kombiniert multidimensionale Marktflussanalyse, synchronisierte Multi-Timeframe-Intelligenz und fortschrittliche visuelle Interpretation in einer leistungsstarken Chart-Umgebung.
Die interne Architektur von Crystal Quantum Flow ist vollständig proprietär und geschützt.
Alle analytischen Modelle arbeiten als geschlossenes System und basieren nicht auf gängigen Retail-Indikatoren oder öffentlichen Formeln.
Kernkonzept
Crystal Quantum Flow wurde entwickelt, um Marktverhalten als kontinuierlichen Fluss von Druck, Momentum und richtungsbestimmender Dominanz zu interpretieren, anstatt als isolierte Preisbewegungen.
Anstatt auf Marktrauschen zu reagieren, konzentriert sich der Indikator auf bestätigte Marktzustände und Übergänge und hilft Tradern, mit der dominierenden Kraft ausgerichtet zu bleiben.
Alle Signale werden ausschließlich auf bestätigten Preisdaten erzeugt.
Es findet keinerlei Repainting statt.
Zentrale Funktionen
Repaint-freier Signal-Motor
Alle Kauf- und Verkaufssignale werden ausschließlich nach dem Kerzenschluss bestätigt
Signale bleiben auf historischen Charts fest und unverändert
Entwickelt für konsistente Ergebnisse bei Backtests, Forward-Tests und im Live-Trading
Quantum-Flow-Kerzen
Erweiterter Kerzendarstellungsmodus für verbesserte Trendklarheit
Option zum Umschalten zwischen proprietären Kerzen und Standardkerzen
Entwickelt zur Unterdrückung von Marktrauschen und zur Hervorhebung der echten Richtungsintention
Intelligente Trend-Flow-Linie
Dynamische Trendlinie, die sich an Marktbedingungen anpasst
Farbadaptive Darstellung für bullische und bärische Dominanz
Unterstützt die Identifikation von Trendfortsetzungen und bestätigten Umkehrungen
Institutionelle Flow-Wolken
Mehrschichtiges Wolkensystem zur Darstellung dynamischer Marktgleichgewichtszonen
Dient als visuelles Entscheidungsframework anstelle fixer Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Erhöht die Entscheidungssicherheit bei Trendfortsetzungen und Pullbacks
Multi-Timeframe-Marktscanner
Integriertes Echtzeit-MTF-Panel
Synchronisiert die Trendrichtung über 9 Zeitrahmen
Ermöglicht eine sofortige Bewertung der Ausrichtung höherer Zeitrahmen
Direkt im Chart ein- und ausschaltbar
VWAP-basierte Marktstärke-Linie
Zeigt eine interne Referenz für die Marktstärke
Hilft bei der Identifikation von Premium- und Discount-Preisbereichen
Nützlich für Session-basiertes und Intraday-Trading
Alarme und Benachrichtigungen
Crystal Quantum Flow enthält ein vollständig integriertes Alarmsystem:
Popup-Alarme
Sound-Alarme
Push-Benachrichtigungen
E-Mail-Benachrichtigungen
Alarme werden ausschließlich bei bestätigten Signalen ausgelöst und niemals bei noch laufenden Kerzen.
Anpassung und Kontrolle
Saubere und minimalistische Benutzeroberfläche
Anpassbare Panel-Position und -Größe
Signale jederzeit aktivier- oder deaktivierbar
Vollständige visuelle Kontrolle ohne Einfluss auf interne Berechnungen
Entwickelt für alle Symbole und alle Zeitrahmen
Support und Anleitung nach dem Kauf
Nach dem Kauf von Crystal Quantum Flow erhalten Nutzer:
Eine vollständige Trading-Anleitung (PDF oder Textformat)
Klare Regeln zur Nutzung von Kauf- und Verkaufssignalen
Best Practices für unterschiedliche Marktbedingungen
Anleitung zur Multi-Timeframe-Bestätigung
Der Kundensupport unterstützt bei:
Einrichtung des Indikators
Grundlegenden Fragen zur Nutzung
Allgemeiner, indikatorspezifischer Beratung
Kompatibilität mit Trading-Stilen
Crystal Quantum Flow eignet sich für:
Intraday-Trading
Swing-Trading
Trendfolge-Strategien
Marktstruktur-basiertes Trading
Manuelle Trading-Systeme
Bestätigung von EA-Signalen
Dieser Indikator ist nicht auf eine einzelne Strategie beschränkt und passt sich natürlich an unterschiedliche Marktbedingungen an.
Performance und Stabilität
Optimiert für MetaTrader 5
Geringe CPU-Auslastung
Stabile Performance auch während langer Trading-Sessions
Reibungsloser Umgang mit Zeitrahmenwechseln
Entwickelt für professionelle Trading-Umgebungen
Wichtige Hinweise
Dieser Indikator garantiert keine Gewinne
Eine konsequente Risikosteuerung ist immer erforderlich
Die besten Ergebnisse werden mit Disziplin und zusätzlicher Bestätigung erzielt
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
Crystal Quantum Flow wurde so entwickelt, dass selbst Einsteiger ihn sicher und selbstbewusst nutzen können.
Klare Kauf- und Verkaufssignale
Keine komplexen manuellen Berechnungen erforderlich
Kein Stapeln mehrerer Indikatoren notwendig
Direkte visuelle Bestätigung im Chart
Nach dem Kauf wird eine vollständige Schritt-für-Schritt-Trading-Anleitung bereitgestellt, die erklärt:
Wie Signale korrekt verwendet werden
Welche Marktbedingungen gehandelt werden sollten
Wie häufige Anfängerfehler vermieden werden
Empfohlener Ansatz für das Risikomanagement
Praktische Beispiele für Demo- und Live-Trading
Dies macht Crystal Quantum Flow geeignet für:
Neue Trader, die Einfachheit und Klarheit suchen
Erfahrene Trader, die Bestätigung und Struktur benötigen
Risiko-Hinweis
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.
Crystal Quantum Flow ist ein Entscheidungsunterstützungs-Tool und garantiert keine Gewinne.
Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Resultate
Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement
Testen Sie vor dem Live-Trading auf einem Demokonto
Der Entwickler übernimmt keine Verantwortung für Handelsverluste