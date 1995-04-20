Impulse Zone Hunter – Hassas Grafik Trading Aracı

Impulse Zone Hunter, trader’lara piyasa hareketlerini görsel olarak net bir şekilde takip etme imkânı sunan yüksek performanslı bir MT4 göstergesidir.

Bu araç, Supply & Demand (Arz & Talep) bölgeleri, Order Block’lar ve ChoCH (Değişim Noktası / Change of Character) üzerine odaklanır ve sinyalleri doğrudan grafikte net şekilde gösterir.

Ana Özellikler

1. Çift Modlu Trading

Supply & Demand bölgeleri veya Order Block + ChoCH çizgileri arasında seçim yapabilirsiniz

Diğer ayarları değiştirmeden kolayca mod geçişi

2. Wick Rejection (Fitil Reddi) Tespiti

Önemli bölgelerde yüksek olasılıklı dönüş mumlarını otomatik tespit eder

Hızlı karar alabilmeniz için alım ve satım oklarını çizer

3. Order Block & ChoCH Analizi

Boğa ve ayı Order Block’larını , mitigation kontrolleriyle birlikte tespit eder

ChoCH yatay çizgilerini çizerek trend değişimlerini ve breakout noktalarını gösterir

4. Özelleştirilebilir Uyarılar

Görsel, sesli ve push bildirimleri ile her sinyali takip edin

Önemli piyasa dönüşlerini asla kaçırmayın

5. Tam Özelleştirme

Supply/Demand bölgeleri ve Order Block’lar için bağımsız renk ayarları

Bölge kalınlığı, ok konumu ve fitil hassasiyeti ayarlanabilir

6. Akıllı Çoklu Zaman Dilimi Filtreleme

Sinyaller, üst zaman dilimi trendlerine göre filtrelenir

Düşük olasılıklı işlemlerden kaçınır

Neden Impulse Zone Hunter?

Impulse Zone Hunter, profesyonel trader’ların kullandığı piyasa yapısı analiz konseptlerini tek bir temiz, grafik odaklı araçta toplar.

Likidite bölgelerini tespit edin, dönüşleri doğrulayın ve kurumsal akışı takip edin — hepsi MT4 grafiğiniz üzerinde doğrudan.