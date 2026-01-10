PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS

Premium Supply and Demand Zones with Alerts, profesyonel bir Smart Money (Akıllı Para) göstergesidir. Bu gösterge, kurumsal düzeyde Arz ve Talep bölgeleri ile çoklu zaman dilimli trend histogramını birleştirerek, yüksek güvenilirlikte ret (rejection) giriş sinyalleri sağlar.

Göstergede, ana grafikte premium Arz ve Talep bölgeleri otomatik olarak tespit edilir ve girişler, mum fitili ret (wick rejection) mantığı ile doğrulanır. Sinyaller yalnızca hakim trend yönünde üretilir ve bu trend, Arz & Talep Histogramı tarafından net bir şekilde belirlenir.

Ana Avantaj

Histogram trend filtresidir.

Üst zaman dilimlerinde talep mi baskın, arz mı baskın olduğunu görsel olarak gösterir ve işlemlerin her zaman piyasanın gücü yönünde yapılmasını sağlar, piyasanın tersine değil.

Bölge Kalitesi Kontrolü (Sizin Avantajınız)

SwingDepth parametreleri sayesinde, traderlar premium bölgeleri hassas bir şekilde tanımlayabilir:

Daha yüksek SwingDepth → Daha güçlü, kurumsal bölgeler

Daha düşük SwingDepth → Daha sık fakat daha hafif bölgeler

Bu, piyasa gürültüsünü filtrelemenizi, yalnızca yüksek kaliteli fiyat yapıları ile ilgilenmenizi ve kurumsal doğrulukla işlem yapmanızı sağlar.

Ana Özellikler

Ana grafikte premium Arz & Talep bölgeleri

Geçerli bölgelerde ret okları Beyaz oklar → AL (Talep bölgesinden ret) Sarı oklar → SAT (Arz bölgesinden ret)

Çoklu bölge tespit motoru (birden fazla piyasa yapısı)

Arz & Talep Histogramı (trend belirleme motoru)

Çoklu zaman diliminde trend doğrulama (H4 & D1)

Mum fitili ret mantığı (kapanış sonrası yeniden çizmez)

Uyarılar ve bildirimler (popup, ses, push)

Tamamen özelleştirilebilir parametreler

Kimler İçin İdeal

Smart Money Concepts (SMC)

Arz & Talep tabanlı işlem yapanlar

Kurumsal ve Order Flow stratejileri

Scalping, intraday ve swing trading

Premium bölgelerinizi belirleyin.

Histogram trendini takip edin.

Sadece gerçek fiyat retlerinde giriş yapın.