Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
- Godwin Edward Enyali
Trend ile Uyumlu İşlemlerinizi H4 & M30 Turning Point PRO ile Maksimize Edin!
Tahmin ve grafik karmaşasına elveda deyin. Bu premium gösterge, yüksek zaman dilimlerinde trend tespiti ile kısa vadeli dönüş noktası sinyallerini birleştirerek size net alım ve satım fırsatları sunar.
Tüccarlar Neden Seviyor:
-
H4 EMA200 Trend Eğilimi: Baskın trendi anında görün. Sadece trend yönünde işlem yapın.
-
M30 İşlem Okları: Trend, yapı ve volatilite ile doğrulanan yüksek olasılıklı dönüş noktalarını bekleyin.
-
Akıllı Etiketler: Bir BUY veya SELL okunu ne zaman bekleyeceğinizi her zaman bilin – karışıklık yok, sinyal kaçırma yok.
-
Opsiyonel Uyarılar: Açılır pencereler, push bildirimleri ve e-postalar yalnızca bir kez tetiklenir, uyarı aşırı yüklemesini önler.
-
Özelleştirilebilir Çizgiler & Görseller: H4 & M30 EMA çizgilerini gösterin veya gizleyin, profesyonel bir grafik düzeni için temiz etiketler.
-
Swing + ATR Filtreleri: Sadece güçlü piyasa yapıları sinyal tetikler – güvenle işlem yapın!
Kimler İçin Uygun:
-
Trend ile uyumlu girişler yapmak isteyen Forex, metaller ve CFD trader’ları.
-
Güvenilir M30 işlem sinyallerine ihtiyaç duyan aktif trader’lar.
-
Grafik karışıklığı olmadan net görsel ipuçları arayan yeni başlayanlar.
Önerilen Zaman Dilimleri:
-
H4: Trend yönünü belirler
-
M30: İşlem ve dönüş noktaları
Profesyonel İpucu: Başarıyı maksimize etmek için uygun risk yönetimi ile birleştirin. Sadece M30 dönüş noktası oku H4 trendi ile hizalandığında pozisyona girin.
Bugün profesyonel seviyede işlem yapmayı başlatın – tahmin etmeyi bırakın, güvenle işlem yapın!