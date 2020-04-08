Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System

Trend ile Uyumlu İşlemlerinizi H4 & M30 Turning Point PRO ile Maksimize Edin!

Tahmin ve grafik karmaşasına elveda deyin. Bu premium gösterge, yüksek zaman dilimlerinde trend tespiti ile kısa vadeli dönüş noktası sinyallerini birleştirerek size net alım ve satım fırsatları sunar.

Tüccarlar Neden Seviyor:

  • H4 EMA200 Trend Eğilimi: Baskın trendi anında görün. Sadece trend yönünde işlem yapın.

  • M30 İşlem Okları: Trend, yapı ve volatilite ile doğrulanan yüksek olasılıklı dönüş noktalarını bekleyin.

  • Akıllı Etiketler: Bir BUY veya SELL okunu ne zaman bekleyeceğinizi her zaman bilin – karışıklık yok, sinyal kaçırma yok.

  • Opsiyonel Uyarılar: Açılır pencereler, push bildirimleri ve e-postalar yalnızca bir kez tetiklenir, uyarı aşırı yüklemesini önler.

  • Özelleştirilebilir Çizgiler & Görseller: H4 & M30 EMA çizgilerini gösterin veya gizleyin, profesyonel bir grafik düzeni için temiz etiketler.

  • Swing + ATR Filtreleri: Sadece güçlü piyasa yapıları sinyal tetikler – güvenle işlem yapın!

Kimler İçin Uygun:

  • Trend ile uyumlu girişler yapmak isteyen Forex, metaller ve CFD trader’ları.

  • Güvenilir M30 işlem sinyallerine ihtiyaç duyan aktif trader’lar.

  • Grafik karışıklığı olmadan net görsel ipuçları arayan yeni başlayanlar.

Önerilen Zaman Dilimleri:

  • H4: Trend yönünü belirler

  • M30: İşlem ve dönüş noktaları

Profesyonel İpucu: Başarıyı maksimize etmek için uygun risk yönetimi ile birleştirin. Sadece M30 dönüş noktası oku H4 trendi ile hizalandığında pozisyona girin.

Bugün profesyonel seviyede işlem yapmayı başlatın – tahmin etmeyi bırakın, güvenle işlem yapın!


Önerilen ürünler
Trade Pinbar
Miracle Obinna Okafor
Göstergeler
This indicator identifies pinbar candlesticks on the chart and displays an arrow as a trade signal based on the candlestick pattern. It offers user-friendly features, including push notifications and other types of alerts. It is most effective for identifying entry points or potential reversals at premium or discount prices. Additionally, it works on any time frame.
FREE
Binary sf
Roman Lomaev
Göstergeler
Binary SF göstergesi, ikili opsiyonlar için MetaTrader 4 platformu için tasarlanmıştır ve yeniden çizilmeden sinyal sağlar, bu da onu tüccarlar için güvenilir bir araç haline getirir. Herhangi bir zaman dilimine (M1'den günlüğe kadar) uygun olup, trend ticareti için ağırlıklı olarak kullanılır ve kısa ve orta vadeli işlemler için uygun giriş noktalarını belirlemede tüccarlara yardımcı olur. Çalışma Prensibi ve Sinyaller Göstergesi, piyasayı analiz eder ve mevcut mum tamamlandığında grafikte görü
BinaryLuckMt4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Göstergeler
The BinaryLuck indicator is a powerful indicator for trading binary options with any expiration times. This indicator will be especially useful for trading short-term binary options with an expiration time of 30-60 seconds. This is a complete ready, self-contained trading system. The indicator predicts the maximum High and minimum Low for the current candle. Then it calculates the path the price has passed on the current candle as a percentage of the predicted High/Low range ( Range of candles )
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Göstergeler
This indicator is designed for scalping on low timeframes (M1-M15) in volatile markets like major forex pairs (e.g., EURUSD, GBPUSD). It generates non-repainting buy (green up arrow) and sell (red down arrow) signals based on EMA crossover confirmed by RSI momentum and MACD crossovers, minimizing false signals in ranging markets. How to Use: Attach the indicator to your MT4 chart. Look for arrows on the chart: Buy on green up arrow, Sell on red down arrow. Signals appear at the open of the new
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Scalping_Channel". - Scalping Kanalı, ATR tabanlı oynaklık sınırlarına sahiptir. - Scalping ticareti için kullanmak harikadır: - Orta çizgide düzenleme bekleyen limit emri yoluyla işlemlere girin. - Yeşil sabit yukarı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum üst sınırın üzerinde kapandığında Boğa girişlerini düşünün (resimlere bakın). - Kırmızı sabit aşağı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum alt sınırın altında kapandığında Ayı girişlerini düşünün (resimlere ba
Banks Binary Option For MT2Trading
Anirut Mankong
Göstergeler
5 signal in 1  Product     TimeFrame   Recommend   1m-5m Banks Pro Binary Option is Indicator for binary option Can Use Manaul Trade or Robot on Platform  Mt2Trading  https://www.mt2trading.com/?ref=104    Time Trading   good work  EU US session    Recommend  Curency   EUR  GBP USD        careful   AUD JPY      Recommend  Martingale 2-5 Step   Recommend  set profit  1%-5%/Day Setting Brake  News Event High volatility   recommend  15-30 min Have Problem Contract Telegram @BinaryBanks  Email a
Binary KillerX non repaint high winrate
Yahia Berrim
Göstergeler
Boost your trading accuracy with the Binary KillerX Signal Indicator , specially designed for binary options platforms such as IQ Option, Pocket Option, Quotex , and more. This indicator works seamlessly on all timeframes , giving you clear, reliable signals without any repainting. Key Features: Non-Repainting Signals – Once a signal appears, it will never change, ensuring you trade with confidence. Universal Platform Compatibility – Works on all major binary options platforms, including MT4
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Göstergeler
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Göstergeler
Smart Reversal Signal  is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. This indicator is designed for Forex and binary options trading. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Various notification options: alert, push, emails. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Indicator Parameters Perod - indicator calculat
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Göstergeler
Bu gösterge, agresif scalping ve ikili opsiyonlarda hızlı girişler yapmak için tasarlanmıştır , her mumda sinyaller üreterek her an neler olduğunu tam olarak bilmenizi sağlar. Happy Scalping kanalına katılın: MQL5 Yeniden çizim yapmaz : Mevcut mumun sinyali gerçek ZAMAN da üretilir, bu da mum hala şekillenirken, fiyatın bir önceki mumun kapanışına göre yukarı ya da aşağı gitmesine bağlı olarak değişebileceği anlamına gelir. Ancak bir kez mum kapanınca , sinyalin rengi tamamen sabit kalır . Değ
Binary Options Block Breaker
Mawuse Kuatsienu
Göstergeler
A binary options styled indicator to trade fair value gaps and line breaks. Its robust nature makes it standout from other binary options indicators.   With the right setup strategy, which I will provide after purchase, you will enjoy smooth operations of the indicator. BinaryBlockBreaker is coded with third-party applications such as  http://www.mt2trading.com/?ref=1341  Please signup and download the needed software to provide smooth user experience. 
KBO V2 For Binary Option
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
Alright. This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle. A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Popup Alert like for easy identification of trade signal. Are you okay with that?   100% non repaint Work All Major currency  Pair,  1 minute time frame 1 minute expire
Powerful Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Göstergeler
This is the binary options signal you all have been looking for. This in a modified version of the Garuda Scalper, that has been modified for Binary Options traders. Signals are very unique! Why this is so effective for binary options is because  it is a trend following system, it understands that the trend is your friend. It takes advantage of the buying/selling after the pullback in continuation of the current trend wave.  Because  signals are generated after the pullback,   you can place shor
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Globex 360 Scalping
Andrey Kozak
Göstergeler
Globex 360 Scalping is a unique scalping indicator that shows price reversal points. With the help of this indicator, you will see on the chart when the price is reversing, and at this moment you can open deals in the direction of the signal. This is an indispensable assistant for both novice traders and professionals. This indicator shows the trader important and valuable information for effective trading. Globex 360 Scalping - Applies smooth scanning technology for market analysis. The indica
Binary Options Momentum Signals
Majeed Odubela
Göstergeler
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Momentum System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
Inside Bar and Pin Bar Patterns ms
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "İç Çubuk ve PinBar Desenleri", Yeniden boyama yok, gecikme yok. - "İç Çubuk ve PinBar Desenleri" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlüdür. - Gösterge, grafikteki İç Çubuk ve PinBar Desenlerini algılar: - Boğa deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - İç Çubuğun kendisi yüksek R/R oranına (ödül/risk) sahiptir. - Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - "İç Çubuk ve PinB
Ideal Arrow Signal Pro
Yaroslav Varankin
Göstergeler
This tool has proven itself well when tested on the Forex market on the EUR/USD currency pair. We also tested this tool for Binary Options and was able to show good quality signals on the EUR/USD currency exchange. SIGNALS DO NOT RENDERY MOVE THE ARROW BY 1 CANDLE MAXIMUM THIS IS EXTREMELY RARE TO ENCOUNTER  The signals of this instrument are formed during the candlestick. It is worth entering the trade after closing the candle on which the signal was generated. The green arrow indicates the po
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Limitless MT4 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT4 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT4? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Aspara111
Gesang Pangestu
Göstergeler
This indicator allows you to trade binary options and specially programmed to get the momentum to follow the trend that is happening in the live market. This indicator is based on trend strength, price correction and advanced technical analysis,this is 100% NO REPAINT. This indicators specifically for manual trading, I suggest using a platform that uses an expiration time    Timeframe : M1 or M5 Expired Time : 1 Candle Pair   : Any ( even better in the CAD market ) Time Session : Europe and NewY
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Göstergeler
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
MonoBAR for MT4
BUYUK SAVDOGAR
Göstergeler
"BUYUK SAVDOGAR" TM has developed this strategy to support anyone who trades binary options. The "monoBAR" trading system is based on mathematical probability and consists of algorithms that can analyze the market situation with high accuracy. This trading system consists of mathematical probability, which helps to determine the most accurate state of the price movement. The strategy algorithm helps to detect small impulse movements in a timely manner. You can simultaneously analyze and rece
Scalping Code
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Scalping Code is for trend scalping.  It is simple to use and is profitable.  It can work on any time frame and any asset.  This indicator can be used on it's own or together with another system.  The arrow does not repaint or recalculate.   The rules are as follows:   A blue arrow above the moving average is a buy. An exit for the buy above the moving average is a red arrow or target. A red arrow below the moving average is a sell. An exit for the red below the moving average is a blue arrow
Mars 5 The Snake
Marta Gonzalez
Göstergeler
Mars 5     is a powerful indicator of   TREND   for any par and any timeframe. It doesn't requires any additional indicators for the trading setup.The indicator gives clear signals about opening and closing trades.This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool. Perfect For New Traders And Expert Traders Low risk entries. Never repaints signal. Never backpaints signal. Never recalculates signal. For MT4 Only Great For Scalping Great For Swing Trading Arrow Entry Alerts Pop
One Minutes Scalper
David Jumbo
Göstergeler
Perfect for one minutes high trading and scalping. This indicator is very effective for trading on one minutes, in the hour. A combination of moving averages and STOCHASTICS calculation to produce a very convincing signal every hour. Blue colour signals a buy opportunity. Follow the X signs for possible buy points. The Blue average line serves as possible trend direction and support. Red colour signals a sell opportunity. Follow the X signs for possible sell points. The Red average line serves a
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Göstergeler
NostradamusMT4 is a powerful indicator from the set of professional trader. The indicator is based on Andrei Spiridonov's original price calculation method (ESTIMATED PRICE) for the current candle price. Advantages The indicator does not redraw. It works on any timeframes. Works with any trading instruments. Perfectly suitable for scalping and trading binary options. Parameters Color - color of the ESTIMATED PRICE FUTURE line. How to work with the indicator The indicator forms the ESTIMATED P
Gladiator Signal
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Gladiator Signal indicator for binary options can be used in the forex market... a signal appears when you open a new candle, we need to wait for it to close.. and at the time of opening a new one if the signal is to open a deal for one candle of the current timeframe works great on all time frames... in the settings you can enable turn off the alert and sound vision...
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Göstergeler
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
Christmas Trading Special –50% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maxim
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Göstergeler
Apollo SR Master , Destek/Direnç bölgelerinde alım satımı daha kolay ve güvenilir hale getiren özelliklere sahip bir Destek/Direnç göstergesidir. Gösterge, yerel fiyat zirvelerini ve diplerini tespit ederek Destek/Direnç bölgelerini herhangi bir gecikme olmadan gerçek zamanlı olarak hesaplar. Ardından, yeni oluşan Destek/Direnç bölgesini doğrulamak için, Destek/Direnç bölgesinin dikkate alınabileceğini ve gerçek bir SAT veya AL sinyali olarak kullanılabileceğini gösteren özel bir sinyal gösterir
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özen
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
RFI levels PRO
Roman Podpora
Göstergeler
Önceden gösterge   Piyasa dönüş seviyelerini ve bölgelerini belirler , fiyatın seviyeye geri dönmesini beklemenize ve yeni bir trendin başlangıcında, sonunda değil, işleme girmenize olanak tanır. Gösteriyor   tersine çevirme seviyeleri       Piyasanın yön değişikliğini teyit ettiği ve daha fazla hareket oluşturduğu yer. Bu gösterge yeniden çizim gerektirmeden çalışır, her türlü enstrüman için optimize edilmiştir ve en yüksek potansiyelini bir enstrümanla birlikte kullanıldığında ortaya koyar.
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Göstergeler
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Göstergeler
TREND ÇİZGİLERİ PRO     Piyasanın gerçek yön değişimini anlamaya yardımcı olur. Gösterge, gerçek trend dönüşlerini ve büyük oyuncuların piyasaya yeniden girdiği noktaları gösterir. Anlıyorsun     BOS hatları  Daha yüksek zaman dilimlerindeki trend değişiklikleri ve önemli seviyeler, karmaşık ayarlar veya gereksiz gürültü olmadan gösterilir. Sinyaller yeniden çizilmez ve çubuk kapandıktan sonra grafikte kalır. Göstergenin gösterdiği şey: Gerçek değişimler  trend (BOS çizgileri) Bir sinyal göründ
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
Gösterge, her noktadan hacmi analiz eder ve bu hacim için piyasa tükenme seviyelerini hesaplar. Üç çizgiden oluşur: Boğa hacmi tükenme çizgisi Ayı hacmi tükenme çizgisi Piyasa trendini gösteren bir çizgi. Bu çizgi, piyasanın boğa mı yoksa ayı mı olduğunu yansıtacak şekilde rengini değiştirir. Piyasayı istediğiniz herhangi bir başlangıç noktasından analiz edebilirsiniz. Bir hacim tükenme çizgisine ulaşıldığında, bir sonraki analize başlamak için yeni bir nokta belirleyin. Herhangi bir şeyi analiz
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Göstergeler
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Trend göstergeleri, finansal piyasalarda işlem yaparken kullanılan teknik analiz alanlarından biridir. Angular Trend Lines indikatörü - trend yönünü kapsamlı bir şekilde belirler ve giriş sinyalleri üretir. Mumların ortalama yönünü yumuşatmanın yanı sıra Trend çizgilerinin eğim açısından da yararlanılır. Eğim açısının hesaplanmasında Gann açılarının inşa ilkesi esas alındı. Teknik analiz göstergesi mum çubuğu yumuşatması ile grafik geometrisini birleştirir. İki tür trend çizgisi ve ok vardır: K
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA   ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den faz
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Göstergeler
Bu gösterge, pratik ticaret için mükemmel olan otomatik dalga analizine yönelik bir göstergedir! Dava... Not:   Dalga sınıflandırması için Batılı isimleri kullanmaya alışkın değilim. Tang Lun'un (Tang Zhong Shuo Zen) adlandırma kuralının etkisiyle, temel dalgayı   kalem   , ikincil dalga bandını ise   segment   olarak adlandırdım. aynı zamanda segmentin trend yönü vardır. Adlandırma   esas olarak trend segmentidir   (bu adlandırma yöntemi gelecekteki notlarda kullanılacaktır, öncelikle söyleyey
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Göstergeler
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Göstergeler
Scalper Vault , başarılı bir scalping için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlayan profesyonel bir scalping sistemidir. Bu gösterge, forex ve ikili opsiyon tüccarları tarafından kullanılabilecek eksiksiz bir ticaret sistemidir. Önerilen zaman çerçevesi M5'tir. Sistem size trend yönünde doğru ok sinyalleri sağlar. Ayrıca size üst ve alt sinyaller ve Gann piyasa seviyeleri sağlar. Göstergeler, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergeyi satın aldıktan sonra lütfen benimle iletişim
Yazarın diğer ürünleri
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
TrendSeeker Paneli ― Yüksek Olasılıklı İşlemler İçin Akıllı Piyasa Filtresi TrendSeeker Paneli , yatay piyasaları (range) önlemek ve sadece H4 zaman diliminde yüksek kaliteli trendli enstrümanlara odaklanmak için tasarlanmış güçlü bir çoklu sembol piyasa analiz aracıdır. Panel, kullanılabilir tüm sembolleri sürekli tarar ve her çifti şu şekilde sınıflandırır: Yükseliş Trendi (Trending UP) Düşüş Trendi (Trending DOWN) Yatay Piyasa / İşlem Yapılmaması Gerekenler (Ranging / No-Trade) TrendSeeker, E
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Ultimate Market Master Trend Master the Market’s Direction with Precision The Ultimate Market Master Trend indicator is an all-in-one market sentiment analyser designed for traders who demand clarity, accuracy, and confidence in every move. It combines smart trend detection , multi-timeframe stochastic momentum , and dynamic visual cues to help you identify high-probability entries and exits with ease.  Key Features  1. Smart Trend System (Main Chart) Uses a 200-period LWMA baseline to determin
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks: ️ Sell Reje
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows  Ultimate Daily SR Zones is a powerful price-action indicator that helps traders clearly identify the most important daily market levels — the previous day’s High , Low , Midline , and opening/closing reference points. It also detects wick rejection signals and plots automatic Buy and Sell arrows when the market rejects these zones. This tool is perfect for intraday and swing traders who use daily levels for breakout, reversal, or retest strategies.  Wh
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Buy & Sell Levels with Alerts is a comprehensive trading indicator that combines Stochastics, Previous Day Levels, Multi-Timeframe (MTF) Trend Meter , and rejection detection into one powerful tool. It helps traders quickly spot key support/resistance zones, trend direction, and high-probability reversal signals with visual arrows and automated alerts. Key Features: Stochastic Oscillator: Displays fast (%K) and slow (%D) lines in a separate window. Helps identify overbought and oversold conditio
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
The Follow The Labels Indicator is a multi-functional MT4 indicator designed to give traders a comprehensive visual overview of market conditions across multiple dimensions. It combines trend analysis, previous day levels, stochastic momentum, and rejection signals in one easy-to-read interface. Key Features: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Displays the alignment of the MA200 (LWMA) across three timeframes: H1, M30, M15. Shows an overall trend label: Bullish, Bearish, or Mixed. Optio
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Scalpers Zone – Nihai Arz/Talep + Stokastik Ret & Üçlü Dokunuş Göstergesi Scalpers Zone, yüksek olasılıklı scalping girişleri arayan traderlar için tasarlanmıştır. Günlük ve 7 günlük arz/talep bölgelerini tespit eder ve bu bölgelerin mükemmel şekilde hizalandığı alanları vurgular; böylece en güçlü potansiyel dönüş noktalarını işaretler. Kripto ve altın gibi volatil varlıklar için, bölge kalınlığı daha iyi görünürlük ve hassasiyet sağlamak amacıyla artırılabilir. Ana Özellikler: Hizalanmış Bölge
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt