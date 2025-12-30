Trade The Range

Trade the Range – H4 Konsolidasyon Piyasası Algılayıcı & Günlük SR Bölgeleri ile Fitil Red Uyarıları

Genel Bakış:
“Trade the Range”, yüksek olasılıklı konsolidasyon (range) piyasalarına odaklanmak isteyen trader’lar için tasarlanmış hassas bir işlem aracıdır.
Her trendi körü körüne takip etmek yerine, bu gösterge H4 zaman diliminde piyasanın konsolide olup olmadığını otomatik olarak belirler ve range’in üst ve alt bölgelerinde güvenle işlem yapmanıza rehberlik eder.

Ana Özellikler:

H4 Range Algılama:

  • H4 zaman diliminin range veya trend durumunda olduğunu otomatik olarak belirler.

  • Sol üst köşede net bir etiket gösterir:

    • H4 RANGE → alt başlık, range’in üst ve alt bölgelerinde nasıl işlem yapılacağını gösterir.

    • H4 TREND → etiket trend yönüne göre güncellenir; range önerileri gizlenir.

Günlük Destek & Direnç Bölgeleri:

  • Önceki günün yüksek ve düşük seviyelerini çizer; kalınlık ayarlanabilir.

  • Orta çizgi, önceki gün açılışı ve mevcut kapanış vurgulanır, doğruluk artırılır.

  • Kolay görsel tanıma için renk kodlu bölgeler: yeşil = destek, kırmızı = direnç.

Fitil Red Okları (Wick Rejection Arrows):

  • Günlük SR seviyelerinde güçlü fitil redlerini tespit ederek olası dönüş noktalarını doğrular.

  • Alım/satım okları, fitil redlerinde otomatik olarak görünür, tahminleri azaltır.

Uyarılar & Bildirimler:

  • MT4 açılır pencereleri, mobil bildirimler, e-posta ve özel seslerle yapılandırılabilir.

  • Uyarılar yalnızca yeni doğrulamalarda tetiklenir, tekrarlanan sinyalleri önler.

Görsel Netlik & Kullanım Kolaylığı:

  • Ana etiket ve alt başlık açıkça aralık bırakılarak kolay okunur.

  • Bölgeler ve çizgiler grafik üzerinde rahatsız edici değildir, ancak yüksek görünürlük sağlar ve profesyonel bir grafik deneyimi sunar.

Neden “Trade the Range”?
Pek çok trader, range piyasalarında trendleri körü körüne takip ederek başarısız olur. Bu gösterge, konsolidasyon aşamalarında ustalaşmanıza yardımcı olur ve net işlem seviyeleri ve sinyal onayı sağlar. “Trade the Range” ile:

  • Yüksek olasılıklı range fırsatlarını belirleyebilirsiniz.

  • Trend dönemlerinde yanlış girişleri en aza indirebilirsiniz.

  • Net görsel rehber ve otomatik uyarılarla profesyonel gibi işlem yapabilirsiniz.

İdeal Kullanıcılar:

  • Konsolidasyon dönemlerinde swing trading fırsatları arayan trader’lar.

  • Rehber eşliğinde range trading öğrenmek isteyen yeni başlayanlar.

  • Range’in üst/alt bölgelerini ve fitil redlerini güvenilir bir şekilde vurgulamak isteyen ileri düzey trader’lar.

Ayarlar tamamen özelleştirilebilir, EMA periyotları, ATR eşik değerleri, uyarı tercihleri, bölge kalınlığı ve renkler dahil.

Daha akıllıca işlem yapın, daha zor değil – “Trade the Range” ile range piyasalarında ustalaşın.


Yazarın diğer ürünleri
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
TrendSeeker Paneli ― Yüksek Olasılıklı İşlemler İçin Akıllı Piyasa Filtresi TrendSeeker Paneli , yatay piyasaları (range) önlemek ve sadece H4 zaman diliminde yüksek kaliteli trendli enstrümanlara odaklanmak için tasarlanmış güçlü bir çoklu sembol piyasa analiz aracıdır. Panel, kullanılabilir tüm sembolleri sürekli tarar ve her çifti şu şekilde sınıflandırır: Yükseliş Trendi (Trending UP) Düşüş Trendi (Trending DOWN) Yatay Piyasa / İşlem Yapılmaması Gerekenler (Ranging / No-Trade) TrendSeeker, E
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Ultimate Market Master Trend Master the Market’s Direction with Precision The Ultimate Market Master Trend indicator is an all-in-one market sentiment analyser designed for traders who demand clarity, accuracy, and confidence in every move. It combines smart trend detection , multi-timeframe stochastic momentum , and dynamic visual cues to help you identify high-probability entries and exits with ease.  Key Features  1. Smart Trend System (Main Chart) Uses a 200-period LWMA baseline to determin
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks: ️ Sell Reje
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows  Ultimate Daily SR Zones is a powerful price-action indicator that helps traders clearly identify the most important daily market levels — the previous day’s High , Low , Midline , and opening/closing reference points. It also detects wick rejection signals and plots automatic Buy and Sell arrows when the market rejects these zones. This tool is perfect for intraday and swing traders who use daily levels for breakout, reversal, or retest strategies.  Wh
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Buy & Sell Levels with Alerts is a comprehensive trading indicator that combines Stochastics, Previous Day Levels, Multi-Timeframe (MTF) Trend Meter , and rejection detection into one powerful tool. It helps traders quickly spot key support/resistance zones, trend direction, and high-probability reversal signals with visual arrows and automated alerts. Key Features: Stochastic Oscillator: Displays fast (%K) and slow (%D) lines in a separate window. Helps identify overbought and oversold conditio
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
The Follow The Labels Indicator is a multi-functional MT4 indicator designed to give traders a comprehensive visual overview of market conditions across multiple dimensions. It combines trend analysis, previous day levels, stochastic momentum, and rejection signals in one easy-to-read interface. Key Features: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Displays the alignment of the MA200 (LWMA) across three timeframes: H1, M30, M15. Shows an overall trend label: Bullish, Bearish, or Mixed. Optio
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Trend ile Uyumlu İşlemlerinizi H4 & M30 Turning Point PRO ile Maksimize Edin! Tahmin ve grafik karmaşasına elveda deyin. Bu premium gösterge, yüksek zaman dilimlerinde trend tespiti ile kısa vadeli dönüş noktası sinyallerini birleştirerek size net alım ve satım fırsatları sunar. Tüccarlar Neden Seviyor: H4 EMA200 Trend Eğilimi: Baskın trendi anında görün. Sadece trend yönünde işlem yapın. M30 İşlem Okları: Trend, yapı ve volatilite ile doğrulanan yüksek olasılıklı dönüş noktalarını bekleyin. Akı
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Scalpers Zone – Nihai Arz/Talep + Stokastik Ret & Üçlü Dokunuş Göstergesi Scalpers Zone, yüksek olasılıklı scalping girişleri arayan traderlar için tasarlanmıştır. Günlük ve 7 günlük arz/talep bölgelerini tespit eder ve bu bölgelerin mükemmel şekilde hizalandığı alanları vurgular; böylece en güçlü potansiyel dönüş noktalarını işaretler. Kripto ve altın gibi volatil varlıklar için, bölge kalınlığı daha iyi görünürlük ve hassasiyet sağlamak amacıyla artırılabilir. Ana Özellikler: Hizalanmış Bölge
