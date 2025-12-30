Trade the Range – H4 Konsolidasyon Piyasası Algılayıcı & Günlük SR Bölgeleri ile Fitil Red Uyarıları

Genel Bakış:

“Trade the Range”, yüksek olasılıklı konsolidasyon (range) piyasalarına odaklanmak isteyen trader’lar için tasarlanmış hassas bir işlem aracıdır.

Her trendi körü körüne takip etmek yerine, bu gösterge H4 zaman diliminde piyasanın konsolide olup olmadığını otomatik olarak belirler ve range’in üst ve alt bölgelerinde güvenle işlem yapmanıza rehberlik eder.

Ana Özellikler:

H4 Range Algılama:

H4 zaman diliminin range veya trend durumunda olduğunu otomatik olarak belirler.

Sol üst köşede net bir etiket gösterir : H4 RANGE → alt başlık, range’in üst ve alt bölgelerinde nasıl işlem yapılacağını gösterir. H4 TREND → etiket trend yönüne göre güncellenir; range önerileri gizlenir.



Günlük Destek & Direnç Bölgeleri:

Önceki günün yüksek ve düşük seviyelerini çizer; kalınlık ayarlanabilir.

Orta çizgi , önceki gün açılışı ve mevcut kapanış vurgulanır, doğruluk artırılır.

Kolay görsel tanıma için renk kodlu bölgeler: yeşil = destek, kırmızı = direnç.

Fitil Red Okları (Wick Rejection Arrows):

Günlük SR seviyelerinde güçlü fitil redlerini tespit ederek olası dönüş noktalarını doğrular.

Alım/satım okları, fitil redlerinde otomatik olarak görünür, tahminleri azaltır.

Uyarılar & Bildirimler:

MT4 açılır pencereleri, mobil bildirimler, e-posta ve özel seslerle yapılandırılabilir.

Uyarılar yalnızca yeni doğrulamalarda tetiklenir, tekrarlanan sinyalleri önler.

Görsel Netlik & Kullanım Kolaylığı:

Ana etiket ve alt başlık açıkça aralık bırakılarak kolay okunur.

Bölgeler ve çizgiler grafik üzerinde rahatsız edici değildir, ancak yüksek görünürlük sağlar ve profesyonel bir grafik deneyimi sunar.

Neden “Trade the Range”?

Pek çok trader, range piyasalarında trendleri körü körüne takip ederek başarısız olur. Bu gösterge, konsolidasyon aşamalarında ustalaşmanıza yardımcı olur ve net işlem seviyeleri ve sinyal onayı sağlar. “Trade the Range” ile:

Yüksek olasılıklı range fırsatlarını belirleyebilirsiniz.

Trend dönemlerinde yanlış girişleri en aza indirebilirsiniz.

Net görsel rehber ve otomatik uyarılarla profesyonel gibi işlem yapabilirsiniz.

İdeal Kullanıcılar:

Konsolidasyon dönemlerinde swing trading fırsatları arayan trader’lar.

Rehber eşliğinde range trading öğrenmek isteyen yeni başlayanlar.

Range’in üst/alt bölgelerini ve fitil redlerini güvenilir bir şekilde vurgulamak isteyen ileri düzey trader’lar.

Ayarlar tamamen özelleştirilebilir, EMA periyotları, ATR eşik değerleri, uyarı tercihleri, bölge kalınlığı ve renkler dahil.

Daha akıllıca işlem yapın, daha zor değil – “Trade the Range” ile range piyasalarında ustalaşın.