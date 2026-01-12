Moving Average of Supply and Demand
- Göstergeler
- Godwin Edward Enyali
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Moving Average of Supply and Demand, trend takibi yapmak isteyen traderlar için güçlü ve aynı zamanda yeni başlayanlara uygun bir göstergedir. Piyasadaki yönü net bir şekilde görmenizi sağlar ve güvenle pozisyon almanıza yardımcı olur, gelişmiş teknik analiz bilgisine gerek yoktur.
Geleneksel fiyat bazlı hareketli ortalamaların aksine, bu gösterge arz ve talep baskısını hareketli ortalama ile düzleştirir ve bunu doğrudan fiyat grafiğinde dinamik bir histogram olarak gösterir.
Böylece, piyasayı hangi tarafın kontrol ettiği (alıcılar veya satıcılar) görsel olarak net bir şekilde anlaşılır ve trend değişiklikleri yeni başlayanlar için bile kolayca fark edilir.
Gösterge Nasıl Çalışır
Talep baskın olduğunda, gösterge fiyatın altında yükseliş histogramı çizer.
Arz baskın olduğunda, fiyatın üzerinde düşüş histogramı çizer.
Histogram düzleştirilmiştir, bu sayede piyasa gürültüsü azalır ve gerçek trendler ön plana çıkar.
Fiyat histogram alanını geçici olarak aşar ve geri dönerse, bu trendin devam etme olasılığının yüksek olduğunu gösterir.
Yeni başlayanların tahmin yapmasına gerek yoktur.
Sadece trendin oluşmasını bekleyin ve piyasayı takip edin.
Reddetme (Rejection) Sinyali Mantığı
Bu gösterge sadece görsel değildir, kurallara dayalıdır.
Alım Reddetme (Buy Rejection)
Piyasa, yükseliş arz-talep trendindedir
Fiyat, yükseliş bölgesinin altına iner
Mum tekrar bölgenin üzerinde kapanır
Bir alım reddetme oku görüntülenir
Satım Reddetme (Sell Rejection)
Piyasa, düşüş arz-talep trendindedir
Fiyat, düşüş bölgesinin üzerine çıkar
Mum tekrar bölgenin altında kapanır
Bir satım reddetme oku görüntülenir
Bu sinyaller, traderların trend yönünde işlem yapmasını sağlar, tersine işlem riskini azaltır.
Neden Bu Gösterge Yeni Başlayanlar İçin İdealdir
Karmaşık ayarlar yok
Birden fazla gösterge üst üste gerekmez
Tahmin yapmaya gerek yok
Trend yönü net ve görseldir
Tüm semboller ve zaman dilimlerinde çalışır
Strateji bilgisi olmasa bile traderlar basitçe:
Trend değişimini bekleyebilir
Histogram yönünü takip edebilir
Reddetme sinyallerinde pozisyona girebilir
Önerilen İşlem Stilleri
Scalping
Gün içi (Intraday) işlem
Swing trading
Trend takibi stratejileri
Özellikle şu ile birlikte kullanıldığında etkilidir:
Destek ve direnç seviyeleri
Piyasa yapısı
Basit risk yönetimi
Ana Özellikler
Düzleştirilmiş arz ve talep histogramı
Repaint yapmayan mantık (sinyaller kapanan mumlarda görülür)
Trend takibi için dahili reddetme okları
Ana grafikte temiz görünüm
Yeni başlayan dostu ve profesyonel mantık
Son Not
Moving Average of Supply and Demand, traderları her zaman piyasanın doğru tarafında tutmak için tasarlanmıştır.
Fiyatla mücadele etmek yerine sabrı öğretir: trende, reddetmeye ve ardından takip etmeye odaklanın.
Netlik, güven ve tutarlılık arayan traderlar için mükemmel bir araçtır.