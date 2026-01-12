Moving Average of Supply and Demand, trend takibi yapmak isteyen traderlar için güçlü ve aynı zamanda yeni başlayanlara uygun bir göstergedir. Piyasadaki yönü net bir şekilde görmenizi sağlar ve güvenle pozisyon almanıza yardımcı olur, gelişmiş teknik analiz bilgisine gerek yoktur.

Geleneksel fiyat bazlı hareketli ortalamaların aksine, bu gösterge arz ve talep baskısını hareketli ortalama ile düzleştirir ve bunu doğrudan fiyat grafiğinde dinamik bir histogram olarak gösterir.

Böylece, piyasayı hangi tarafın kontrol ettiği (alıcılar veya satıcılar) görsel olarak net bir şekilde anlaşılır ve trend değişiklikleri yeni başlayanlar için bile kolayca fark edilir.

Gösterge Nasıl Çalışır

Talep baskın olduğunda, gösterge fiyatın altında yükseliş histogramı çizer.

Arz baskın olduğunda, fiyatın üzerinde düşüş histogramı çizer.

Histogram düzleştirilmiştir, bu sayede piyasa gürültüsü azalır ve gerçek trendler ön plana çıkar.

Fiyat histogram alanını geçici olarak aşar ve geri dönerse, bu trendin devam etme olasılığının yüksek olduğunu gösterir.

Yeni başlayanların tahmin yapmasına gerek yoktur.

Sadece trendin oluşmasını bekleyin ve piyasayı takip edin.

Reddetme (Rejection) Sinyali Mantığı

Bu gösterge sadece görsel değildir, kurallara dayalıdır.

Alım Reddetme (Buy Rejection)

Piyasa, yükseliş arz-talep trendindedir

Fiyat, yükseliş bölgesinin altına iner

Mum tekrar bölgenin üzerinde kapanır

Bir alım reddetme oku görüntülenir

Satım Reddetme (Sell Rejection)

Piyasa, düşüş arz-talep trendindedir

Fiyat, düşüş bölgesinin üzerine çıkar

Mum tekrar bölgenin altında kapanır

Bir satım reddetme oku görüntülenir

Bu sinyaller, traderların trend yönünde işlem yapmasını sağlar, tersine işlem riskini azaltır.

Neden Bu Gösterge Yeni Başlayanlar İçin İdealdir

Karmaşık ayarlar yok

Birden fazla gösterge üst üste gerekmez

Tahmin yapmaya gerek yok

Trend yönü net ve görseldir

Tüm semboller ve zaman dilimlerinde çalışır

Strateji bilgisi olmasa bile traderlar basitçe:

Trend değişimini bekleyebilir

Histogram yönünü takip edebilir

Reddetme sinyallerinde pozisyona girebilir

Önerilen İşlem Stilleri

Scalping

Gün içi (Intraday) işlem

Swing trading

Trend takibi stratejileri

Özellikle şu ile birlikte kullanıldığında etkilidir:

Destek ve direnç seviyeleri

Piyasa yapısı

Basit risk yönetimi

Ana Özellikler

Düzleştirilmiş arz ve talep histogramı

Repaint yapmayan mantık (sinyaller kapanan mumlarda görülür)

Trend takibi için dahili reddetme okları

Ana grafikte temiz görünüm

Yeni başlayan dostu ve profesyonel mantık

Son Not

Moving Average of Supply and Demand, traderları her zaman piyasanın doğru tarafında tutmak için tasarlanmıştır.

Fiyatla mücadele etmek yerine sabrı öğretir: trende, reddetmeye ve ardından takip etmeye odaklanın.

Netlik, güven ve tutarlılık arayan traderlar için mükemmel bir araçtır.