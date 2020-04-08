Ultimate Scalper Zone
- Göstergeler
- Godwin Edward Enyali
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Scalpers Zone – Nihai Arz/Talep + Stokastik Ret & Üçlü Dokunuş Göstergesi
Scalpers Zone, yüksek olasılıklı scalping girişleri arayan traderlar için tasarlanmıştır. Günlük ve 7 günlük arz/talep bölgelerini tespit eder ve bu bölgelerin mükemmel şekilde hizalandığı alanları vurgular; böylece en güçlü potansiyel dönüş noktalarını işaretler. Kripto ve altın gibi volatil varlıklar için, bölge kalınlığı daha iyi görünürlük ve hassasiyet sağlamak amacıyla artırılabilir.
Ana Özellikler:
Hizalanmış Bölge Tespiti: Günlük ve 7 günlük arz veya talep bölgeleri üst üste gelir → yüksek olasılıklı girişler.
Stokastik Ret Uyarıları: Ana bölgelerde aşırı alım/aşırı satım tepkilerini doğrular.
Üçlü Dokunuş Tersine Dönüş Tespiti: Güçlü seviyelerde tekrar eden dokunuşlarla ek onay sağlar.
Özelleştirilebilir Uyarılar ve Görsellik: Renkli oklar ve kalın gölgeli bölgeler; ses, e-posta ve push bildirimleri.
Ayarlanabilir Bölge Kalınlığı: Özellikle kripto ve altın gibi yüksek volatil araçlar için kullanışlı.
Scalpers Zone Kullanma Sebepleri:
Bölgelerin hizalandığı en güçlü dönüş noktalarında işlem yapın.
Stokastik ve üçlü dokunuş doğrulaması ile sahte girişleri filtreleyin.
Forex, Kripto ve Altın scalping için mükemmel.