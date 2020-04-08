Ultimate Scalper Zone

Scalpers Zone – Nihai Arz/Talep + Stokastik Ret & Üçlü Dokunuş Göstergesi

Scalpers Zone, yüksek olasılıklı scalping girişleri arayan traderlar için tasarlanmıştır. Günlük ve 7 günlük arz/talep bölgelerini tespit eder ve bu bölgelerin mükemmel şekilde hizalandığı alanları vurgular; böylece en güçlü potansiyel dönüş noktalarını işaretler. Kripto ve altın gibi volatil varlıklar için, bölge kalınlığı daha iyi görünürlük ve hassasiyet sağlamak amacıyla artırılabilir.

Ana Özellikler:

  • Hizalanmış Bölge Tespiti: Günlük ve 7 günlük arz veya talep bölgeleri üst üste gelir → yüksek olasılıklı girişler.

  • Stokastik Ret Uyarıları: Ana bölgelerde aşırı alım/aşırı satım tepkilerini doğrular.

  • Üçlü Dokunuş Tersine Dönüş Tespiti: Güçlü seviyelerde tekrar eden dokunuşlarla ek onay sağlar.

  • Özelleştirilebilir Uyarılar ve Görsellik: Renkli oklar ve kalın gölgeli bölgeler; ses, e-posta ve push bildirimleri.

  • Ayarlanabilir Bölge Kalınlığı: Özellikle kripto ve altın gibi yüksek volatil araçlar için kullanışlı.

Scalpers Zone Kullanma Sebepleri:

  • Bölgelerin hizalandığı en güçlü dönüş noktalarında işlem yapın.

  • Stokastik ve üçlü dokunuş doğrulaması ile sahte girişleri filtreleyin.

  • Forex, Kripto ve Altın scalping için mükemmel.


