Metatron MT4





Metatron – Uyarlanabilir Trend ve Akıllı Şebeke İşlem Sistemi





Metatron, akıllı trend takip girişleri ve kontrollü pozisyon yönetimi arasında bir denge arayan yatırımcılar için tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmandır.

Kurumsal düzeyde bir mantıkla geliştirilen Metatron, EMA trend onayı, ADX güç filtrelemesi, akıllı şebeke ortalaması ve volatilite tabanlı risk yönetimini bir araya getirerek Forex ve Altın piyasalarında istikrarlı uzun vadeli performans sunar.





Bu Uzman Danışman, tamamen otomatik olarak veya manuel yatırımcılar için profesyonel bir işlem yöneticisi olarak çalışabilir.





Temel Özellikler

1. Trend Takip Giriş Mantığı

Rastgele girişleri önler; işlemler yalnızca güçlü yön koşulları sırasında gerçekleştirilir. 2. Akıllı Ortalama Sistemi (Kontrollü Izgara)

Piyasa ana trende karşı geri döndüğünde ek pozisyonlar açar.

Izgara mesafesi, dinamik bir pip-adım tablosu kullanılarak tamamen özelleştirilebilir.

Lot ölçekleme, ayarlanabilir bir çarpanla güvenli bir geometrik ilerleme kullanır.

3. Volatiliteye Uyarlanabilir Risk Yönetimi

Metatron, hedeflerini gerçek zamanlı piyasa volatilitesine göre otomatik olarak ayarlar:

Bu, Metatron'un hem trend hem de dalgalı piyasalarda esnek ve istikrarlı kalmasını sağlar.

4. Tamamen Otomatik veya Yarı Manuel İşlem

Metatron iki çalışma modu içerir:

• OTOMATİK Mod

EA her şeyi yönetir: girişler, ortalamalar, SL/TP, takip ve kapanış. • MANUEL Mod

Rahat yatırımcılar için mükemmel:

EA yalnızca manuel olarak açılan işlemleri yönetir

Hızlı işlem için yerleşik Al / Sat / Tümünü Kapat düğmeleri

Sorunsuz manuel işlem için otomatik olarak 0'a ayarlanmış Sihirli Sayı

5. Zaman Tabanlı Koruma

İşlem penceresi filtresi (İşlemi Başlat/Durdur)

İsteğe bağlı olarak belirli bir zamanda tüm pozisyonları kapatma

Haber veya rollover dönemlerinde istenmeyen işlemleri engeller

6. Sade Arayüz ve Grafik Üzerinde Kontrol

Minimalist bilgi paneli

Grafik üzerinde işlem düğmeleri (Al / Sat / Tümünü Kapat)

Kolay yapılandırılabilir, kullanıcı dostu düzen





Notlar

Tehlikeli anlamda bir martingale değil — Metatron, güvenli ve tutarlı yönetim için volatilite tabanlı çıkışlarla kontrollü grid mantığı kullanır.

Canlı yayına geçmeden önce her zaman demo sürümünde test edin.

Grid ve çarpan değerlerini sembolünüzün volatilitesine göre ayarlayın.





Metatron – Hassasiyet. Kontrol. Uyarlama. Metatron, güçlü, uyarlanabilir ve son derece yapılandırılabilir bir işlem makinesi isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.

İster tam otomasyonu tercih edin, ister manuel işlemlerinizi yönetmek için akıllı bir asistan isteyin, Metatron size avantaj sağlar.