Multi Timeframe Supply Demand Histogram
- Göstergeler
- Godwin Edward Enyali
- Sürüm: 1.10
Çok Zaman Dilimli Arz-Talep Histogramı (Multi-Timeframe Supply Demand Histogram)
Açıklama:
Çok Zaman Dilimli Arz-Talep Histogramı, özellikle H4 ve D1 zaman dilimlerinde piyasa talep ve arz gücünü gösteren güçlü ve temiz bir göstergedir. Alıcıların mı yoksa satıcıların mı hakim olduğunu vurgulayan histogramlar görüntüler ve trader’ların piyasadaki önemli baskı bölgelerini hızlıca tespit etmelerini sağlar.
Temel Özellikler:
-
H4 & D1 Histogramları: Üst zaman dilimlerinde piyasa gücünün net görselleştirilmesi.
-
Histogram Değişim Uyarıları: Talep veya arz değiştiğinde isteğe bağlı bildirimler.
-
Minimum Grafik Karmaşası: Sadece en önemli sinyallere odaklanın.
-
Özelleştirilebilir Görünüm: Zaman dilimine göre histogramları açıp kapatma, uyarılar opsiyonel.
-
Önerilen 15 Dakikalık Grafikler: Gün içi swing işlemleri için ideal.
-
En İyi Sonuçlar Şunlarla Birlikte: Ultimate Scalpers Zone göstergesi ile çoklu onaylı girişler.
Faydalar:
-
Yüksek olasılıklı destek ve direnç bölgelerini hızlıca tespit edin.
-
Çok zaman dilimli piyasa momentumunu tek bakışta izleyin.
-
Aktif trader’lar için netlik, hassasiyet ve uygulanabilir bilgiler sağlar.