Multi Timeframe Supply Demand Histogram

Çok Zaman Dilimli Arz-Talep Histogramı (Multi-Timeframe Supply Demand Histogram)
Açıklama:
Çok Zaman Dilimli Arz-Talep Histogramı, özellikle H4 ve D1 zaman dilimlerinde piyasa talep ve arz gücünü gösteren güçlü ve temiz bir göstergedir. Alıcıların mı yoksa satıcıların mı hakim olduğunu vurgulayan histogramlar görüntüler ve trader’ların piyasadaki önemli baskı bölgelerini hızlıca tespit etmelerini sağlar.

Temel Özellikler:

  • H4 & D1 Histogramları: Üst zaman dilimlerinde piyasa gücünün net görselleştirilmesi.

  • Histogram Değişim Uyarıları: Talep veya arz değiştiğinde isteğe bağlı bildirimler.

  • Minimum Grafik Karmaşası: Sadece en önemli sinyallere odaklanın.

  • Özelleştirilebilir Görünüm: Zaman dilimine göre histogramları açıp kapatma, uyarılar opsiyonel.

  • Önerilen 15 Dakikalık Grafikler: Gün içi swing işlemleri için ideal.

  • En İyi Sonuçlar Şunlarla Birlikte: Ultimate Scalpers Zone göstergesi ile çoklu onaylı girişler.

Faydalar:

  • Yüksek olasılıklı destek ve direnç bölgelerini hızlıca tespit edin.

  • Çok zaman dilimli piyasa momentumunu tek bakışta izleyin.

  • Aktif trader’lar için netlik, hassasiyet ve uygulanabilir bilgiler sağlar.


Önerilen ürünler
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Göstergeler
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
FRM Half Trend
Noiros Tech
3.5 (2)
Göstergeler
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD   The system is a free open source pine script originally published on TradingView by everget   . It was converted to Mt4 by Forex Robot Makers. This system is a  popular trend indicator based on ATR ( Average True Range ) , Moving Averages and the Donchian channel . System BackGround ATR The average true range is an indicator of the price volatility of an asse
FREE
Supply Demand MT4
Agus Santoso
4.43 (7)
Göstergeler
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/125434 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/157662 MT4 ASİSTANI: https://www.mql5.com/tr/market/product/107986 RALLİ TABAN RALLİSİ (RBR), DÜŞÜŞ TABAN RALLİSİ (DBR), DÜŞÜŞ TABAN DÜŞÜŞ (DBD), DÜŞÜŞ TABAN DÜŞÜŞ (RBD), ADİL DEĞER AÇIĞI (FVG) / DENGESİZLİK, GİZLİ TABAN Finans piyasalarının dinamik dünyasında hassasiyet ve güvenle gezinmeniz için en iyi aracınız olan "Arz Talep MT4" Göstergesi'ni sunuyoruz. Bu son teknoloji Gösterge,
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Göstergeler
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Göstergeler
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Göstergeler
Forex Piyasası Profili (kısaca FMP) Bu ne değildir: FMP, klasik harf kodlu TPO ekranı değildir, genel grafik veri profili hesaplamasını görüntülemez ve grafiği periyotlara bölmez ve hesaplamaz. Bu ne yapar : En önemlisi, FMP göstergesi, kullanıcı tanımlı spektrumun sol kenarı ile kullanıcı tanımlı spektrumun sağ kenarı arasında bulunan verileri işleyecektir. Kullanıcı, fare ile göstergenin her iki ucunu çekerek spektrumu tanımlayabilir. Göstergeler sağ kenar canlı çubuğa ve daha uzağa (gelec
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Göstergeler
Smart FVG Indicator MT4 – MetaTrader 4 için Gelişmiş Fair Value Gap Tespiti Smart FVG Indicator MT4, MetaTrader 4 grafikleri üzerinde Fair Value Gap (FVG) alanlarını profesyonel düzeyde tespit eder, izler ve uyarılar üretir. ATR tabanlı filtreleme ile piyasa yapısını dikkate alan akıllı bir algoritmayı birleştirerek gürültüyü azaltır, likiditeye uyum sağlar ve sadece en önemli dengesizlikleri bırakarak daha net işlem kararları almanıza yardımcı olur. Başlıca avantajlar Doğru FVG tespiti: Sadec
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Göstergeler
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
R Wolfe Wave
Rwy Ksyby
Göstergeler
R Wolfe Wave göstergesi, fiyat hareketini analiz eder ve birikmiş verileri güçlü bir Wolfe Wave grafik modeli teknik aracına dönüştürür. Temelde, R Wolfe Wave grafik paterni hem yükseliş hem de düşüş eğilimi gösterebilir ve tüccarların gecikmeli göstergeler olmadan alım satım işlemleri açmasına yardımcı olabilir. Anahtar noktaları Güçlü Wolfe Wave modellerini tanımlar Gelişmiş tüccarlar için Herhangi bir döviz çifti için çalışır Gösterge koleksiyonunuza eklemeye değer Bu gösterge, herhangi bir
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Göstergeler
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
High Volume Turns
Noiros Tech
4.86 (7)
Göstergeler
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>  GO HERE TO DOWNLOAD Most of the time, market reversals / pull backs usually follow volume and price spikes thus  these spikes could be the first indication of an exhaustion and possible reversal/pullback. High volume Turns is an indicator that scans the market for price and volume spikes around over-bought/over-sold market conditions. These spikes when spotted serves as the first indi
FREE
Trend Strength Meter
Sukunthakan Ngernbamrung
Göstergeler
Simple Trading System Update !!! Follow this link to see our 2024 Strategy !!!   ( Download the EAs scanner ) INTRODUCTION : The strength meter is an trading tool that is used to identify trending and consolidating markets based on the percentage rate.  HOW TO USE IT : You can use this indicator with Deal Trading Trend >> Click Here << To use this trading tool to identify trending and consolidating markets (the most important part)
FREE
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Göstergeler
GTAS FidTdi is a trend indicator using combination of volatility and potential retracement levels. This indicator was created by Bernard Prats Desclaux, proprietary trader and ex-hedge fund manager, founder of E-Winvest. Description The indicator is represented as a red or green envelope above or under prices. How to use Trend detecting When the envelope is green, the trend is bullish. When it is red, the trend is bearish. Trading Once a trade is opened, GTAS FibTdi shows retracement zones wh
FREE
BE auto
Muhammad Ridzuan Mohd Radzali
5 (2)
Göstergeler
Indicator automatically draw bullish and bearish engulfing without any rules. Bearish and Bullish engulf is well known area for supply and demand area marking. This indicator can be used in any strategy that required supply demand zone. Show Last Engulf : Enable this option to show unfresh engulfing  Candle to calculate : set 0 will load all history bar and can use up more memory Bearish Engulfing Colour : Pick any colour that suit Bearish Engulfing Colour  : Pick any colour that suit -Use this
FREE
Strength
Khurram Mustafa
5 (4)
Göstergeler
As per name  Strength,  This Indicator is a  affordable trading tool  because with the help of  Popular Developers & Support of M Q L Platform  I have programmed this strategy. I tried to input different types and different periods of Calculation regarding Support Resistance, Trends, Trend lines, Currency Strength, Oversold and Overbought Indications for good results. Furthermore, I have also care about  Adjustable Settings  So Trader can easily get in touch with market in another way also. What
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
Göstergeler
The free version of the Hi Low Last Day MT4 indicator . The Hi Low Levels Last Day MT4 indicator shows the high and low of the last trading day . The ability to change the color of the lines is available . Try the full version of the Hi Low Last Day MT4 indicator , in which additional indicator features are available : Displaying the minimum and maximum of the second last day Displaying the minimum and maximum of the previous week Sound alert when crossing max . and min . levels Selecting an arb
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Göstergeler
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Forecast System Gift
Peter Maggen
5 (1)
Göstergeler
--- FREE VERSION - WORKS ONY ON EURUSD ------------------------------------------------------------------- This is a unique breakout strategy that is used for determination of the next short term trend/move. The full system is available on MQL5 under the name "Forecast System". Here is the link -->  https://www.mql5.com/en/market/product/104166?source=Site Backtest is not possible, because calculations are done based on the data of all timeframes/periods. Therefore I propose you use the technolo
FREE
Adjustable Fractal MT4
Dmitry Timin
4.76 (25)
Göstergeler
Adjustable Fractal MT4 is a modification of Bill Williams' Fractals indicator. The fractal consists of a two sets of arrows - up (upper fractals) and down (lower fractals). Each fractal satisfies the following conditions: Upper fractal - maximum (high) of a signal bar exceeds or is equal to maximums of all bars from the range to the left and to the right; Lower fractal - minimum (low) of a signal bar is less or equal to minimums of all bars from the range to the left and to the right. Unlike a s
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Göstergeler
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
LongTerm SupplyDemand
Meryem Sabir
Göstergeler
Long-Term Supply Demand Indicator – Description The Long-Term Supply Demand Indicator is a professional MT4 tool designed for traders who want to track higher-timeframe support and resistance zones on lower timeframes. It identifies supply and demand areas formed on the H4 timeframe and displays them clearly on M15, M5, and M1 charts, giving traders a precise view of key market zones across multiple timeframes. The indicator provides alerts when a new supply or demand zone is formed, allowing
FREE
BinaryPin
Andrey Spiridonov
3.67 (3)
Göstergeler
BinaryPin is an indicator developed and adapted specifically for trading short-term binary options. The indicator's algorithm, before issuing the signal, analyzes many factors, such as market volatility, searches for the PinBar pattern, calculates the probability of success when making a deal. The indicator is set in the usual way. The indicator itself consists of an information window where the name of the trading instrument is displayed, the probability of making a successful transaction, the
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Göstergeler
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Göstergeler
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M5 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M5 to H1, M5 - for the H4 period, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considered to be c
FREE
TPX Connect All
TPX
Göstergeler
After purchasing the Tpx Dash Supply Demand indicator, you must download this indicator which will link and feed market data to the Tpx Dash Supply Demand indicator and will provide all Supply Demand price signals, ATR Stop, VAH and VAL, trend values ​​with the ADX, and POC prices and locations in the market. Just download it and Dash will locate the indicator to retrieve the information!
FREE
Railway Tracks Pattern
Yury Emeliyanov
Göstergeler
Railway Tracks Pattern — Reversal Pattern Indicator Railway Tracks Pattern is an indicator that automatically detects a powerful two-candle reversal pattern on the chart. It looks for two candles with opposite directions (bullish and bearish), similar in size, and with minimal wicks — a clear sign of momentum shift. How it works: The first candle is strong and directional. The second candle moves in the opposite direction and is of similar size. Both candles have small shadows (wicks). The
FREE
Effect Volume
Ivan Simonika
Göstergeler
Volume indicator Effect Volume , in the Forex market volumes are unique (tick). This volume indicator demonstrates the level of financial and emotional involvement. When the indicator forms a new top, it indicates that buyers are stronger than sellers over a certain period of time. If the indicator decreases, this indicates that the bears are stronger. Why is it impossible to track normal volumes in Forex? The fact is that this is an over-the-counter market. Consequently, it is practically imp
MTF Alligator
Alexander Pekhterev
4.75 (8)
Göstergeler
This is an indicator detecting trend direction. It uses the popular Bill Williams Alligator. It shows market state on all timeframes on one chart. As is well known, traders gain the main profit on the Forex market trading by trend, and losses usually occur when the market is flat. So, in order to gain profit a trader should learn to detect trend market and direction of a current trend in a rapid manner. This indicator has been developed for this purpose. MTF Alligator helps to: Profitably trade
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Göstergeler
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Göstergeler
Miraculous Göstergesi – Gann Dokuz Kareye Dayalı %100 Tekrarlamayan Forex ve İkili Araç Bu video, Forex ve İkili Opsiyon traderları için özel olarak geliştirilmiş son derece doğru ve güçlü bir ticaret aracı olan Miraculous Göstergesi 'ni tanıtıyor. Bu göstergeyi benzersiz kılan, efsanevi Gann Dokuz Karesi ve Gann Titreşim Yasası 'na dayanmasıdır; bu da onu modern ticarette mevcut en hassas tahmin araçlarından biri yapmaktadır. Miraculous Göstergesi tamamen tekrarlamaz ; yani mum kapandıktan son
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Göstergeler
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Göstergeler
F-16 Uçak Göstergesini tanıtıyoruz, ticaret deneyiminizi devrimleştirmek için tasarlanmış son teknoloji bir MT4 aracı. F-16 savaş uçağının eşsiz hızı ve hassasiyetinden ilham alan bu gösterge, finansal piyasalarda eşi benzeri olmayan performans sunmak için ileri algoritmalar ve son teknoloji teknolojileri bir araya getirir. F-16 Uçak Göstergesi ile gerçek zamanlı analiz sunarak yüksek doğruluklu ticaret sinyalleri üretirken rekabetin üzerine çıkacaksınız. Dinamik özellikleri, farklı varlık sınıf
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Göstergeler
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
RFI levels PRO
Roman Podpora
Göstergeler
Önceden gösterge   Piyasa dönüş seviyelerini ve bölgelerini belirler , fiyatın seviyeye geri dönmesini beklemenize ve yeni bir trendin başlangıcında, sonunda değil, işleme girmenize olanak tanır. Gösteriyor   tersine çevirme seviyeleri       Piyasanın yön değişikliğini teyit ettiği ve daha fazla hareket oluşturduğu yer. Bu gösterge yeniden çizim gerektirmeden çalışır, her türlü enstrüman için optimize edilmiştir ve en yüksek potansiyelini bir enstrümanla birlikte kullanıldığında ortaya koyar.
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özen
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Göstergeler
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Göstergeler
MT5 Versiyonu Burada Mevcut: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Telegram Kanalı ve Grubu: https://t.me/bluedigitsfx V.I.P Grup Erişimi: Ücretli ürünlerimizden herhangi birinin ödeme kanıtını özel mesaj ile gönderin Önerilen Broker: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — MT4 için Güçlü Tersine Dönüş ve Kopuş Tespiti Piyasa yapısındaki değişimleri, kopuşları ve trend dönüşlerini kolayca tespit etmek için tasarlanmış, baştan sona non-repaint (yeniden çiz
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Göstergeler
TREND ÇİZGİLERİ PRO     Piyasanın gerçek yön değişimini anlamaya yardımcı olur. Gösterge, gerçek trend dönüşlerini ve büyük oyuncuların piyasaya yeniden girdiği noktaları gösterir. Anlıyorsun     BOS hatları  Daha yüksek zaman dilimlerindeki trend değişiklikleri ve önemli seviyeler, karmaşık ayarlar veya gereksiz gürültü olmadan gösterilir. Sinyaller yeniden çizilmez ve çubuk kapandıktan sonra grafikte kalır. Göstergenin gösterdiği şey: Gerçek değişimler  trend (BOS çizgileri) Bir sinyal göründ
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
Gösterge, her noktadan hacmi analiz eder ve bu hacim için piyasa tükenme seviyelerini hesaplar. Üç çizgiden oluşur: Boğa hacmi tükenme çizgisi Ayı hacmi tükenme çizgisi Piyasa trendini gösteren bir çizgi. Bu çizgi, piyasanın boğa mı yoksa ayı mı olduğunu yansıtacak şekilde rengini değiştirir. Piyasayı istediğiniz herhangi bir başlangıç noktasından analiz edebilirsiniz. Bir hacim tükenme çizgisine ulaşıldığında, bir sonraki analize başlamak için yeni bir nokta belirleyin. Herhangi bir şeyi analiz
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI !!! Bu gösterge, her iki ana göstergemizin ( Advanced Currency Strength 28  &   Advanced Currency IMPULSE with ALERT )  süper bir kombinasyonudur. TICK-UNITS için Para Birimi Gücü değerlerini ve 28 Forex çifti için uyarı sinyallerini gösterir. 11 farklı Tick-Unit kullanılabilir. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 ve 30 Saniyedir. Alt penceredeki Tick-Unit çubuğu, saniyenin zamanlayıcısı içinde en az 1 tik olduğunda gösterilecek ve sola kaydırılacaktır.  Yalnızca BİR
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximiz
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Göstergeler
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Göstergeler
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katman
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Göstergeler
Tahmin etmeyi bırakın. İstatistiksel avantajla işlem yapmaya başlayın. Hisse senedi endeksleri forex gibi işlem görmez. Tanımlanmış seansları vardır, gecelik boşluklar oluştururlar ve öngörülebilir istatistiksel kalıpları takip ederler. Bu gösterge, DAX, S&P 500 ve Dow Jones gibi endeksleri güvenle işlem yapmanız için ihtiyaç duyduğunuz olasılık verilerini sağlar. Onu farklı kılan nedir Çoğu gösterge size ne olduğunu gösterir. Bu, muhtemelen bir sonra ne olacağını gösterir. Her işlem gününde, gö
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Yazarın diğer ürünleri
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Scalpers Zone – Nihai Arz/Talep + Stokastik Ret & Üçlü Dokunuş Göstergesi Scalpers Zone, yüksek olasılıklı scalping girişleri arayan traderlar için tasarlanmıştır. Günlük ve 7 günlük arz/talep bölgelerini tespit eder ve bu bölgelerin mükemmel şekilde hizalandığı alanları vurgular; böylece en güçlü potansiyel dönüş noktalarını işaretler. Kripto ve altın gibi volatil varlıklar için, bölge kalınlığı daha iyi görünürlük ve hassasiyet sağlamak amacıyla artırılabilir. Ana Özellikler: Hizalanmış Bölge
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
TrendSeeker Paneli ― Yüksek Olasılıklı İşlemler İçin Akıllı Piyasa Filtresi TrendSeeker Paneli , yatay piyasaları (range) önlemek ve sadece H4 zaman diliminde yüksek kaliteli trendli enstrümanlara odaklanmak için tasarlanmış güçlü bir çoklu sembol piyasa analiz aracıdır. Panel, kullanılabilir tüm sembolleri sürekli tarar ve her çifti şu şekilde sınıflandırır: Yükseliş Trendi (Trending UP) Düşüş Trendi (Trending DOWN) Yatay Piyasa / İşlem Yapılmaması Gerekenler (Ranging / No-Trade) TrendSeeker, E
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Ultimate Market Master Trend Master the Market’s Direction with Precision The Ultimate Market Master Trend indicator is an all-in-one market sentiment analyser designed for traders who demand clarity, accuracy, and confidence in every move. It combines smart trend detection , multi-timeframe stochastic momentum , and dynamic visual cues to help you identify high-probability entries and exits with ease.  Key Features  1. Smart Trend System (Main Chart) Uses a 200-period LWMA baseline to determin
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks: ️ Sell Reje
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows  Ultimate Daily SR Zones is a powerful price-action indicator that helps traders clearly identify the most important daily market levels — the previous day’s High , Low , Midline , and opening/closing reference points. It also detects wick rejection signals and plots automatic Buy and Sell arrows when the market rejects these zones. This tool is perfect for intraday and swing traders who use daily levels for breakout, reversal, or retest strategies.  Wh
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Buy & Sell Levels with Alerts is a comprehensive trading indicator that combines Stochastics, Previous Day Levels, Multi-Timeframe (MTF) Trend Meter , and rejection detection into one powerful tool. It helps traders quickly spot key support/resistance zones, trend direction, and high-probability reversal signals with visual arrows and automated alerts. Key Features: Stochastic Oscillator: Displays fast (%K) and slow (%D) lines in a separate window. Helps identify overbought and oversold conditio
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
The Follow The Labels Indicator is a multi-functional MT4 indicator designed to give traders a comprehensive visual overview of market conditions across multiple dimensions. It combines trend analysis, previous day levels, stochastic momentum, and rejection signals in one easy-to-read interface. Key Features: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Displays the alignment of the MA200 (LWMA) across three timeframes: H1, M30, M15. Shows an overall trend label: Bullish, Bearish, or Mixed. Optio
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Trend ile Uyumlu İşlemlerinizi H4 & M30 Turning Point PRO ile Maksimize Edin! Tahmin ve grafik karmaşasına elveda deyin. Bu premium gösterge, yüksek zaman dilimlerinde trend tespiti ile kısa vadeli dönüş noktası sinyallerini birleştirerek size net alım ve satım fırsatları sunar. Tüccarlar Neden Seviyor: H4 EMA200 Trend Eğilimi: Baskın trendi anında görün. Sadece trend yönünde işlem yapın. M30 İşlem Okları: Trend, yapı ve volatilite ile doğrulanan yüksek olasılıklı dönüş noktalarını bekleyin. Akı
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Trade the Range – H4 Konsolidasyon Piyasası Algılayıcı & Günlük SR Bölgeleri ile Fitil Red Uyarıları Genel Bakış: “Trade the Range”, yüksek olasılıklı konsolidasyon (range) piyasalarına odaklanmak isteyen trader’lar için tasarlanmış hassas bir işlem aracıdır. Her trendi körü körüne takip etmek yerine, bu gösterge H4 zaman diliminde piyasanın konsolide olup olmadığını otomatik olarak belirler ve range’in üst ve alt bölgelerinde güvenle işlem yapmanıza rehberlik eder. Ana Özellikler: H4 Range Alg
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
TrendSeeker Pro – Ultimate Trend & Turning Point Dashboard + H4 Range Detector Ultimate Trend & Turning Point Dashboard , trader’ların trendin doğru tarafında kalmasını , düşük olasılıklı yatay (range) koşulları elenmesini ve dönüş noktalarında güvenle giriş yapmasını sağlayan tam bir çok zaman dilimli piyasa analiz sistemidir. Bu yalnızca bir gösterge değil; Gerçek bir ticaret çerçevesidir ve işlem açmadan önce üç kritik soruya cevap verir: Piyasa trend mi yoksa yatay mı ? H4 zaman dilimindeki
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Trend Reversal Zone and Alert Çok Zaman Dilimli Arz & Talep Bölgeleri + Hassas Trend Dönüş Sinyalleri Trend Reversal Zone and Alert , repaint yapmayan (Non-Repainting) profesyonel bir piyasa yapısı göstergesidir ve kurumsal seviyelerde yüksek olasılıklı trend dönüşlerini yakalamak isteyen trader’lar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu gösterge, üst zaman dilimlerinden (H4 ve D1) arz/talep bölgelerini ve günlük yüksek/düşük noktalarda güçlü fitil (wick) reddi sinyallerini birleştirir; bu sayede M
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Uzman Danışmanlar
Trend Reversal Zone and Alert EA Akıllı Arz ve Talep Bölgesi Tersine Dönüş Ticaret Sistemi Trend Reversal Zone and Alert EA, yeniden çizim yapmayan profesyonel bir Expert Advisor olup, kurumsal arz ve talep bölgelerinde yüksek olasılıklı trend dönüşlerini yakalamak için tasarlanmıştır ve günlük yüksek/düşük mum fitili reddi (Wick Rejection) ile doğrulanır. Bu EA, çok zaman dilimli piyasa yapısını ve kesin giriş zamanlamasını birleştirerek, traderların trend dönüşlerine erken girmesini sağlarken,
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt