TrendSeeker Dashboard Pro

TrendSeeker Pro – Ultimate Trend & Turning Point Dashboard + H4 Range Detector

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard, trader’ların trendin doğru tarafında kalmasını, düşük olasılıklı yatay (range) koşulları elenmesini ve dönüş noktalarında güvenle giriş yapmasını sağlayan tam bir çok zaman dilimli piyasa analiz sistemidir.

Bu yalnızca bir gösterge değil;

Gerçek bir ticaret çerçevesidir ve işlem açmadan önce üç kritik soruya cevap verir:

Piyasa trend mi yoksa yatay mı ?

H4 zaman dilimindeki piyasa yönü (bias) nedir?

En güvenli dönüş noktası girişi nerede?

1. Akıllı Çoklu Sembol Trend Dashboard (H4 Tabanlı)

Dashboard, mevcut tüm sembolleri tarar ve her birini H4 zaman diliminde EMA, ADX ve ATR mantığıyla anında sınıflandırır.

Her bir parite için dashboard açıkça gösterir:

PAIR (Sembol)

TREND → YUKARI / AŞAĞI / RANGE

BIAS → AL / SAT

ACTION → ALMAK İÇİN BEKLE / SATMAK İÇİN BEKLE / İŞLEM YOK

Dashboard Özellikleri

Düşük volatilite ve yatay piyasaları filtreler

Sadece güçlü ve işlem yapılabilir trendleri vurgular

Onayı ADX gücü + ATR volatilitesi ile sağlar

Açık grafik sembolünü otomatik olarak vurgular

Ayarlardan açma/kapama tamamen kontrol edilebilir

Bu sayede yalnızca yüksek olasılıklı paritelere odaklanırsınız ve ölü piyasalarda zaman kaybetmezsiniz.

2. H4 Range & Bias Detector (Piyasa Durumu Farkındalığı)

Gösterge, H4 zaman dilimini sürekli analiz eder ve piyasa yapısını renkli alanlarla görsel olarak işaretler:

🟢 Yeşil Alanlar → Güçlü yükseliş trendi

🔴 Kırmızı Alanlar → Güçlü düşüş trendi

🟠 Turuncu Alanlar → Yatay / İşlem yok

Grafikte canlı bir etiket gösterir:

“H4 Trending UP”

“H4 Trending DOWN”

“H4 Ranging”

H4 piyasa durumu değiştiğinde, alert, push bildirim ve e-posta ile bilgilendirilirsiniz; grafiklerden uzakta olsanız bile haberdar olursunuz.

3. Hassas Dönüş Noktası Giriş Sistemi (Trade Execution Engine)

Gerçek avantaj burada yatıyor.

Dönüş noktası motoru, H4 bias yönünde yüksek kaliteli dönüş girişlerini tespit eder ve şunları kullanır:

Swing high / swing low yapısı

Güçlü wick rejection mumları

ATR tabanlı volatilite genişlemesi

EMA trend eğimi onayı

Çok zaman dilimli EMA uyumu (M30 + H4)

AL (BUY) Dönüş Noktası Oku

Sadece şu koşullarda görünür:

H4 Bias = AL

Piyasa YUKARI trendinde

Geçerli bir swing low oluşumu

Güçlü yükseliş wick rejection

Volatilite ATR eşik değerini aşar

SAT (SELL) Dönüş Noktası Oku

Sadece şu koşullarda görünür:

H4 Bias = SAT

Piyasa AŞAĞI trendinde

Geçerli bir swing high oluşumu

Güçlü düşüş wick rejection

Volatilite ATR eşik değerini aşar

Grafikteki etiketler net bir şekilde gösterir:

“H4 BIAS: BUY / SELL”

“DÖNÜŞ NOKTASI AL / SAT OKUNU BEKLE”

Tahmin yok. Gereksiz işlemler yok.

Sadece onaylanmış girişler.

Tamamen Özelleştirilebilir ve Trader Dostu

Kontrol sizde:

EMA periyotları

ADX ve ATR hassasiyeti

Dönüş noktası gücü

Ok aralığı

Alert, push bildirim ve e-posta

Dashboard görünürlüğü

Scalping, günlük işlem veya swing trading için tamamen uyarlanabilir.

Hedef Kitle

Trend trader’ları

Yapı bazlı trader’lar

Smart-money tarzı trader’lar

Dashboard sevenler

Netlik isteyen, karmaşadan uzak trader’lar

Özet

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard size sunar:

Piyasa yönü

Trend gücü

H4 bias

Yüksek hassasiyetli girişler

Temiz ve profesyonel grafikler

Nesnel ticaret kararları

Daha az işlem, daha iyi işlem. Bu araç tam size göre.

Önemli Not

Dashboard’daki açık parite işlemi, diğer iki gösterge ile uyumluysa, yüksek olasılıklı AL veya SAT sinyali oluşmuş demektir.