TrendSeeker Dashboard Pro
- Göstergeler
- Godwin Edward Enyali
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
TrendSeeker Pro – Ultimate Trend & Turning Point Dashboard + H4 Range Detector
Ultimate Trend & Turning Point Dashboard, trader’ların trendin doğru tarafında kalmasını, düşük olasılıklı yatay (range) koşulları elenmesini ve dönüş noktalarında güvenle giriş yapmasını sağlayan tam bir çok zaman dilimli piyasa analiz sistemidir.
Bu yalnızca bir gösterge değil;
Gerçek bir ticaret çerçevesidir ve işlem açmadan önce üç kritik soruya cevap verir:
-
Piyasa trend mi yoksa yatay mı?
-
H4 zaman dilimindeki piyasa yönü (bias) nedir?
-
En güvenli dönüş noktası girişi nerede?
1. Akıllı Çoklu Sembol Trend Dashboard (H4 Tabanlı)
Dashboard, mevcut tüm sembolleri tarar ve her birini H4 zaman diliminde EMA, ADX ve ATR mantığıyla anında sınıflandırır.
Her bir parite için dashboard açıkça gösterir:
-
PAIR (Sembol)
-
TREND → YUKARI / AŞAĞI / RANGE
-
BIAS → AL / SAT
-
ACTION → ALMAK İÇİN BEKLE / SATMAK İÇİN BEKLE / İŞLEM YOK
Dashboard Özellikleri
-
Düşük volatilite ve yatay piyasaları filtreler
-
Sadece güçlü ve işlem yapılabilir trendleri vurgular
-
Onayı ADX gücü + ATR volatilitesi ile sağlar
-
Açık grafik sembolünü otomatik olarak vurgular
-
Ayarlardan açma/kapama tamamen kontrol edilebilir
Bu sayede yalnızca yüksek olasılıklı paritelere odaklanırsınız ve ölü piyasalarda zaman kaybetmezsiniz.
2. H4 Range & Bias Detector (Piyasa Durumu Farkındalığı)
Gösterge, H4 zaman dilimini sürekli analiz eder ve piyasa yapısını renkli alanlarla görsel olarak işaretler:
🟢 Yeşil Alanlar → Güçlü yükseliş trendi
🔴 Kırmızı Alanlar → Güçlü düşüş trendi
🟠 Turuncu Alanlar → Yatay / İşlem yok
Grafikte canlı bir etiket gösterir:
-
“H4 Trending UP”
-
“H4 Trending DOWN”
-
“H4 Ranging”
H4 piyasa durumu değiştiğinde, alert, push bildirim ve e-posta ile bilgilendirilirsiniz; grafiklerden uzakta olsanız bile haberdar olursunuz.
3. Hassas Dönüş Noktası Giriş Sistemi (Trade Execution Engine)
Gerçek avantaj burada yatıyor.
Dönüş noktası motoru, H4 bias yönünde yüksek kaliteli dönüş girişlerini tespit eder ve şunları kullanır:
-
Swing high / swing low yapısı
-
Güçlü wick rejection mumları
-
ATR tabanlı volatilite genişlemesi
-
EMA trend eğimi onayı
-
Çok zaman dilimli EMA uyumu (M30 + H4)
AL (BUY) Dönüş Noktası Oku
Sadece şu koşullarda görünür:
-
H4 Bias = AL
-
Piyasa YUKARI trendinde
-
Geçerli bir swing low oluşumu
-
Güçlü yükseliş wick rejection
-
Volatilite ATR eşik değerini aşar
SAT (SELL) Dönüş Noktası Oku
Sadece şu koşullarda görünür:
-
H4 Bias = SAT
-
Piyasa AŞAĞI trendinde
-
Geçerli bir swing high oluşumu
-
Güçlü düşüş wick rejection
-
Volatilite ATR eşik değerini aşar
Grafikteki etiketler net bir şekilde gösterir:
-
“H4 BIAS: BUY / SELL”
-
“DÖNÜŞ NOKTASI AL / SAT OKUNU BEKLE”
Tahmin yok. Gereksiz işlemler yok.
Sadece onaylanmış girişler.
Tamamen Özelleştirilebilir ve Trader Dostu
Kontrol sizde:
-
EMA periyotları
-
ADX ve ATR hassasiyeti
-
Dönüş noktası gücü
-
Ok aralığı
-
Alert, push bildirim ve e-posta
-
Dashboard görünürlüğü
Scalping, günlük işlem veya swing trading için tamamen uyarlanabilir.
Hedef Kitle
-
Trend trader’ları
-
Yapı bazlı trader’lar
-
Smart-money tarzı trader’lar
-
Dashboard sevenler
-
Netlik isteyen, karmaşadan uzak trader’lar
Özet
Ultimate Trend & Turning Point Dashboard size sunar:
-
Piyasa yönü
-
Trend gücü
-
H4 bias
-
Yüksek hassasiyetli girişler
-
Temiz ve profesyonel grafikler
-
Nesnel ticaret kararları
Daha az işlem, daha iyi işlem. Bu araç tam size göre.
Önemli Not
Dashboard’daki açık parite işlemi, diğer iki gösterge ile uyumluysa, yüksek olasılıklı AL veya SAT sinyali oluşmuş demektir.