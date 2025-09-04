Bitcoin Trend Switch EA MT4
- Uzman Danışmanlar
- Song Jinwook
- Sürüm: 1.40
- Etkinleştirmeler: 5
Bitcoin Trend Switch EA MT4 Merhaba yatırımcılar! Bitcoin'in en iyi EA'sını geliştirmeyi tamamladık! Kendi geliştirdiğimiz eğrilik sinyallerine dayalı giriş! Lastik bandın hareketinden ilham alınarak çeşitli fizik yasaları uygulandı! Giriş: S_kappa hesaplamasından sonra trend yönünü girin Koruma: Martin Gale faz stop, ardışık toplam kayıp stop Semboller: BTC önerilir
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Varsayılan ayar değeri
TF for signal calc (independent of chart) = PERIOD_H1
ATR lookback (scale) = 60
Z-score window = 24
Z squash strength (-100..100) = 0.90
Lots at base balance = 0.01
Take-profit (points), market-close = 32000
Stop-loss (points), market-close = 30000
OnePositionOnly = true
Allow new entries while a position exists = false
Enable martingale = true
Lot multiplier = 2.0
Max steps = 7
Reverse on SL = true
Base for compounding/loss cap; 0=auto at start = 2000
Grow lots/loss cap only above base = true
Halt after cumulative loss streak = false
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
2. El kaybıyla izolasyon modu
Grow lots/loss cap only above base = false
Geri kalanı aynı
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
3. Kayıpsız izolasyon modu
Grow lots/loss cap only above base = false
Max steps = 100
Geri kalanı aynıㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Mümkünse, hafta sonları işlem görebilen bir aracı kurum kullanın.
Yazdığınız aracı kurum hafta sonu Bitcoin alım satımını desteklemiyorsa
Cuma günü sona erer ve Pazartesi günü tekrarlanır.ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
500:1 hesap
Minimum başlangıç tutarı 800 USD
Önerilen başlangıç tutarı 2000 USD
800 USD'den düşük bir sermayeyle başlayabilirsiniz, ancak zarar ederseniz sermayenizi yeniden yüklemeniz gerekir.ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Tarihsel verilerin geleceği garantileyip garantilemeyeceğini kimse bilemez.
Sadece olasılığı artırıyor.
Benimle aynı yolda yürüyenler için.
Hepiniz hoş geldiniz!