Trend Reversal Zone and Alert
- Göstergeler
- Godwin Edward Enyali
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Çok Zaman Dilimli Arz & Talep Bölgeleri + Hassas Trend Dönüş Sinyalleri
Trend Reversal Zone and Alert, repaint yapmayan (Non-Repainting) profesyonel bir piyasa yapısı göstergesidir ve
kurumsal seviyelerde yüksek olasılıklı trend dönüşlerini yakalamak isteyen trader’lar için özel olarak tasarlanmıştır.
Bu gösterge, üst zaman dilimlerinden (H4 ve D1) arz/talep bölgelerini ve günlük yüksek/düşük noktalarda güçlü fitil (wick) reddi sinyallerini birleştirir;
bu sayede M15, M30, H1 gibi alt zaman dilimlerinde son derece hassas giriş noktaları sağlar.
Bu göstergenin gücü nereden geliyor?
Çok Zaman Dilimli Kurumsal Bölgeler
-
H4 ve D1 arz ve talep bölgelerini otomatik olarak tespit eder
-
Bu bölgeleri alt zaman dilimlerine net bir şekilde projekte eder
-
Trader’ların üst zaman dilimi yönü ile uyumlu işlem yapmasını sağlar
-
Bölgeler kararlı ve repaint yapmaz, sadece yeni gün başında güncellenir
Hassas Trend Dönüş Tespiti
-
Günlük yüksek ve düşük seviyeleri sürekli izler
-
Güçlü fitil reddi (wick rejection) tespiti yapar
-
Koşullar sağlandığında yalnızca Buy / Sell okları gösterir
-
Trendin erken başlangıcında giriş yapmayı sağlar, gecikmiş girişleri engeller
Akıllı Uyarı Sistemi
-
Aşağıdaki durumlarda anında uyarı verir:
-
Fiyat arz veya talep bölgesine girdiğinde
-
Günlük yüksek/düşük seviyede geçerli bir reddetme mum çubuğu oluştuğunda
-
-
Desteklenen uyarı türleri:
-
Pop-up bildirim
-
Sesli alarm
-
Mobil push bildirim
-
E-posta bildirimi
-
-
Her enstrüman için günde yalnızca bir sinyal, gereksiz gürültüyü ve fazla işlem yapmayı önler
Profesyonel İşlem Mantığı
Bu gösterge, şu tür trader’lar için idealdir:
-
Anahtar seviyelerde dönüş işlemleri yapanlar
-
Üst zaman dilimi analizi + alt zaman dilimi hassasiyeti kullanmak isteyenler
-
Gecikmeli göstergeler olmadan temiz grafikler tercih edenler
-
Price Action ve Smart Money stratejilerini kullananlar
Önerilen İşlem Yaklaşımı
En iyi sonuçlar için:
-
M15 veya M30 grafiklerinde kullanın
-
H4/D1 bölgelerini karar alanı olarak değerlendirin
-
Sadece günlük yüksek/düşük reddetme okları göründüğünde giriş yapın
-
Özellikle etkili olduğu piyasalar:
-
Ana Forex çiftleri
-
Altın (XAUUSD)
-
Endeksler
-
Kripto para
-
Tamamen Özelleştirilebilir
-
Bölge renkleri ve kalınlığı
-
Fitil hassasiyeti
-
Uyarı türleri (ses / push / e-posta)
-
Ok stili ve renkleri
Tüm parametreler net şekilde ayrılmış ve kolayca ayarlanabilir, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için uygun.
Repaint Yok · Hafif · Kararlı
-
Gelecek verileri kullanmaz
-
Sinyaller geriye dönük değişmez
-
Hız ve stabilite için optimize edilmiştir
-
Tüm MT4 / MT5 brokerleri ile uyumludur
Bu gösterge kimler için uygundur?
Scalper’lar
Gün içi (Day) trader’lar
Swing trader’lar
Smart Money / Price Action trader’lar
Eğer siz kurumsal arz/talep bölgelerinden trend dönüşleri ile işlem yapıyorsanız, bu gösterge trading sisteminizin ana aracı olacaktır.