Trend Reversal Zone and Alert

Trend Reversal Zone and Alert

Çok Zaman Dilimli Arz & Talep Bölgeleri + Hassas Trend Dönüş Sinyalleri

Trend Reversal Zone and Alert, repaint yapmayan (Non-Repainting) profesyonel bir piyasa yapısı göstergesidir ve
kurumsal seviyelerde yüksek olasılıklı trend dönüşlerini yakalamak isteyen trader’lar için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu gösterge, üst zaman dilimlerinden (H4 ve D1) arz/talep bölgelerini ve günlük yüksek/düşük noktalarda güçlü fitil (wick) reddi sinyallerini birleştirir;
bu sayede M15, M30, H1 gibi alt zaman dilimlerinde son derece hassas giriş noktaları sağlar.

 Bu göstergenin gücü nereden geliyor?

 Çok Zaman Dilimli Kurumsal Bölgeler

  • H4 ve D1 arz ve talep bölgelerini otomatik olarak tespit eder

  • Bu bölgeleri alt zaman dilimlerine net bir şekilde projekte eder

  • Trader’ların üst zaman dilimi yönü ile uyumlu işlem yapmasını sağlar

  • Bölgeler kararlı ve repaint yapmaz, sadece yeni gün başında güncellenir

 Hassas Trend Dönüş Tespiti

  • Günlük yüksek ve düşük seviyeleri sürekli izler

  • Güçlü fitil reddi (wick rejection) tespiti yapar

  • Koşullar sağlandığında yalnızca Buy / Sell okları gösterir

  • Trendin erken başlangıcında giriş yapmayı sağlar, gecikmiş girişleri engeller

 Akıllı Uyarı Sistemi

  • Aşağıdaki durumlarda anında uyarı verir:

    • Fiyat arz veya talep bölgesine girdiğinde

    • Günlük yüksek/düşük seviyede geçerli bir reddetme mum çubuğu oluştuğunda

  • Desteklenen uyarı türleri:

    • Pop-up bildirim

    • Sesli alarm

    • Mobil push bildirim

    • E-posta bildirimi

  • Her enstrüman için günde yalnızca bir sinyal, gereksiz gürültüyü ve fazla işlem yapmayı önler

 Profesyonel İşlem Mantığı

Bu gösterge, şu tür trader’lar için idealdir:

  • Anahtar seviyelerde dönüş işlemleri yapanlar

  • Üst zaman dilimi analizi + alt zaman dilimi hassasiyeti kullanmak isteyenler

  • Gecikmeli göstergeler olmadan temiz grafikler tercih edenler

  • Price Action ve Smart Money stratejilerini kullananlar

 Önerilen İşlem Yaklaşımı

En iyi sonuçlar için:

  • M15 veya M30 grafiklerinde kullanın

  • H4/D1 bölgelerini karar alanı olarak değerlendirin

  • Sadece günlük yüksek/düşük reddetme okları göründüğünde giriş yapın

  • Özellikle etkili olduğu piyasalar:

    • Ana Forex çiftleri

    • Altın (XAUUSD)

    • Endeksler

    • Kripto para

 Tamamen Özelleştirilebilir

  • Bölge renkleri ve kalınlığı

  • Fitil hassasiyeti

  • Uyarı türleri (ses / push / e-posta)

  • Ok stili ve renkleri

Tüm parametreler net şekilde ayrılmış ve kolayca ayarlanabilir, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için uygun.

 Repaint Yok · Hafif · Kararlı

  • Gelecek verileri kullanmaz

  • Sinyaller geriye dönük değişmez

  • Hız ve stabilite için optimize edilmiştir

  • Tüm MT4 / MT5 brokerleri ile uyumludur

 Bu gösterge kimler için uygundur?

 Scalper’lar
 Gün içi (Day) trader’lar
 Swing trader’lar
 Smart Money / Price Action trader’lar

Eğer siz kurumsal arz/talep bölgelerinden trend dönüşleri ile işlem yapıyorsanız, bu gösterge trading sisteminizin ana aracı olacaktır.


Yazarın diğer ürünleri
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Scalpers Zone – Nihai Arz/Talep + Stokastik Ret & Üçlü Dokunuş Göstergesi Scalpers Zone, yüksek olasılıklı scalping girişleri arayan traderlar için tasarlanmıştır. Günlük ve 7 günlük arz/talep bölgelerini tespit eder ve bu bölgelerin mükemmel şekilde hizalandığı alanları vurgular; böylece en güçlü potansiyel dönüş noktalarını işaretler. Kripto ve altın gibi volatil varlıklar için, bölge kalınlığı daha iyi görünürlük ve hassasiyet sağlamak amacıyla artırılabilir. Ana Özellikler: Hizalanmış Bölge
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
TrendSeeker Paneli ― Yüksek Olasılıklı İşlemler İçin Akıllı Piyasa Filtresi TrendSeeker Paneli , yatay piyasaları (range) önlemek ve sadece H4 zaman diliminde yüksek kaliteli trendli enstrümanlara odaklanmak için tasarlanmış güçlü bir çoklu sembol piyasa analiz aracıdır. Panel, kullanılabilir tüm sembolleri sürekli tarar ve her çifti şu şekilde sınıflandırır: Yükseliş Trendi (Trending UP) Düşüş Trendi (Trending DOWN) Yatay Piyasa / İşlem Yapılmaması Gerekenler (Ranging / No-Trade) TrendSeeker, E
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Ultimate Market Master Trend Master the Market’s Direction with Precision The Ultimate Market Master Trend indicator is an all-in-one market sentiment analyser designed for traders who demand clarity, accuracy, and confidence in every move. It combines smart trend detection , multi-timeframe stochastic momentum , and dynamic visual cues to help you identify high-probability entries and exits with ease.  Key Features  1. Smart Trend System (Main Chart) Uses a 200-period LWMA baseline to determin
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks: ️ Sell Reje
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows  Ultimate Daily SR Zones is a powerful price-action indicator that helps traders clearly identify the most important daily market levels — the previous day’s High , Low , Midline , and opening/closing reference points. It also detects wick rejection signals and plots automatic Buy and Sell arrows when the market rejects these zones. This tool is perfect for intraday and swing traders who use daily levels for breakout, reversal, or retest strategies.  Wh
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Buy & Sell Levels with Alerts is a comprehensive trading indicator that combines Stochastics, Previous Day Levels, Multi-Timeframe (MTF) Trend Meter , and rejection detection into one powerful tool. It helps traders quickly spot key support/resistance zones, trend direction, and high-probability reversal signals with visual arrows and automated alerts. Key Features: Stochastic Oscillator: Displays fast (%K) and slow (%D) lines in a separate window. Helps identify overbought and oversold conditio
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
The Follow The Labels Indicator is a multi-functional MT4 indicator designed to give traders a comprehensive visual overview of market conditions across multiple dimensions. It combines trend analysis, previous day levels, stochastic momentum, and rejection signals in one easy-to-read interface. Key Features: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Displays the alignment of the MA200 (LWMA) across three timeframes: H1, M30, M15. Shows an overall trend label: Bullish, Bearish, or Mixed. Optio
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Trend ile Uyumlu İşlemlerinizi H4 & M30 Turning Point PRO ile Maksimize Edin! Tahmin ve grafik karmaşasına elveda deyin. Bu premium gösterge, yüksek zaman dilimlerinde trend tespiti ile kısa vadeli dönüş noktası sinyallerini birleştirerek size net alım ve satım fırsatları sunar. Tüccarlar Neden Seviyor: H4 EMA200 Trend Eğilimi: Baskın trendi anında görün. Sadece trend yönünde işlem yapın. M30 İşlem Okları: Trend, yapı ve volatilite ile doğrulanan yüksek olasılıklı dönüş noktalarını bekleyin. Akı
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
Trade the Range – H4 Konsolidasyon Piyasası Algılayıcı & Günlük SR Bölgeleri ile Fitil Red Uyarıları Genel Bakış: “Trade the Range”, yüksek olasılıklı konsolidasyon (range) piyasalarına odaklanmak isteyen trader’lar için tasarlanmış hassas bir işlem aracıdır. Her trendi körü körüne takip etmek yerine, bu gösterge H4 zaman diliminde piyasanın konsolide olup olmadığını otomatik olarak belirler ve range’in üst ve alt bölgelerinde güvenle işlem yapmanıza rehberlik eder. Ana Özellikler: H4 Range Alg
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Göstergeler
TrendSeeker Pro – Ultimate Trend & Turning Point Dashboard + H4 Range Detector Ultimate Trend & Turning Point Dashboard , trader’ların trendin doğru tarafında kalmasını , düşük olasılıklı yatay (range) koşulları elenmesini ve dönüş noktalarında güvenle giriş yapmasını sağlayan tam bir çok zaman dilimli piyasa analiz sistemidir. Bu yalnızca bir gösterge değil; Gerçek bir ticaret çerçevesidir ve işlem açmadan önce üç kritik soruya cevap verir: Piyasa trend mi yoksa yatay mı ? H4 zaman dilimindeki
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt