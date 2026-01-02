Trend Reversal Zone and Alert

Çok Zaman Dilimli Arz & Talep Bölgeleri + Hassas Trend Dönüş Sinyalleri

Trend Reversal Zone and Alert, repaint yapmayan (Non-Repainting) profesyonel bir piyasa yapısı göstergesidir ve

kurumsal seviyelerde yüksek olasılıklı trend dönüşlerini yakalamak isteyen trader’lar için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu gösterge, üst zaman dilimlerinden (H4 ve D1) arz/talep bölgelerini ve günlük yüksek/düşük noktalarda güçlü fitil (wick) reddi sinyallerini birleştirir;

bu sayede M15, M30, H1 gibi alt zaman dilimlerinde son derece hassas giriş noktaları sağlar.

Bu göstergenin gücü nereden geliyor?

Çok Zaman Dilimli Kurumsal Bölgeler

H4 ve D1 arz ve talep bölgelerini otomatik olarak tespit eder

Bu bölgeleri alt zaman dilimlerine net bir şekilde projekte eder

Trader’ların üst zaman dilimi yönü ile uyumlu işlem yapmasını sağlar

Bölgeler kararlı ve repaint yapmaz, sadece yeni gün başında güncellenir

Hassas Trend Dönüş Tespiti

Günlük yüksek ve düşük seviyeleri sürekli izler

Güçlü fitil reddi (wick rejection) tespiti yapar

Koşullar sağlandığında yalnızca Buy / Sell okları gösterir

Trendin erken başlangıcında giriş yapmayı sağlar, gecikmiş girişleri engeller

Akıllı Uyarı Sistemi

Aşağıdaki durumlarda anında uyarı verir: Fiyat arz veya talep bölgesine girdiğinde Günlük yüksek/düşük seviyede geçerli bir reddetme mum çubuğu oluştuğunda

Desteklenen uyarı türleri: Pop-up bildirim Sesli alarm Mobil push bildirim E-posta bildirimi

Her enstrüman için günde yalnızca bir sinyal, gereksiz gürültüyü ve fazla işlem yapmayı önler

Profesyonel İşlem Mantığı

Bu gösterge, şu tür trader’lar için idealdir:

Anahtar seviyelerde dönüş işlemleri yapanlar

Üst zaman dilimi analizi + alt zaman dilimi hassasiyeti kullanmak isteyenler

Gecikmeli göstergeler olmadan temiz grafikler tercih edenler

Price Action ve Smart Money stratejilerini kullananlar

Önerilen İşlem Yaklaşımı

En iyi sonuçlar için:

M15 veya M30 grafiklerinde kullanın

H4/D1 bölgelerini karar alanı olarak değerlendirin

Sadece günlük yüksek/düşük reddetme okları göründüğünde giriş yapın

Özellikle etkili olduğu piyasalar: Ana Forex çiftleri Altın (XAUUSD) Endeksler Kripto para



Tamamen Özelleştirilebilir

Bölge renkleri ve kalınlığı

Fitil hassasiyeti

Uyarı türleri (ses / push / e-posta)

Ok stili ve renkleri

Tüm parametreler net şekilde ayrılmış ve kolayca ayarlanabilir, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için uygun.

Repaint Yok · Hafif · Kararlı

Gelecek verileri kullanmaz

Sinyaller geriye dönük değişmez

Hız ve stabilite için optimize edilmiştir

Tüm MT4 / MT5 brokerleri ile uyumludur

Bu gösterge kimler için uygundur?

Scalper’lar

Gün içi (Day) trader’lar

Swing trader’lar

Smart Money / Price Action trader’lar

Eğer siz kurumsal arz/talep bölgelerinden trend dönüşleri ile işlem yapıyorsanız, bu gösterge trading sisteminizin ana aracı olacaktır.