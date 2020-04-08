Institutional Buy Sell Zones with Alerts

Kurumsal Alım ve Satım Bölgeleri ile Uyarılar

Genel Bakış:
“Kurumsal Alım ve Satım Bölgeleri ile Uyarılar”, günlük trend çizgilerini, karakter değişimi (CHoCH) sinyallerini ve son 7 günün kurumsal arz/talep bölgelerini birleştiren profesyonel, hepsi bir arada bir göstergedir. Bu sayede trader’lar piyasa yapısını, trend yönünü ve yüksek olasılıklı dönüş noktalarını net bir şekilde görebilir.

Ana Özellikler:

Günlük Trend Çizgisi Tespiti:

  • Önceki günün yüksek/düşük değerinden mevcut günün yüksek/düşük değerine otomatik trend çizgileri çizer.

  • Trend çizgisi kırılmalarını algılar ve olası CHoCH dönüşlerini sinyaller.

Karakter Değişimi (CHoCH) Uyarıları:

  • Yalnızca trend çizgisi kırıldıktan ve fiyat çizginin ötesinde kapandıktan sonra piyasa dönüşlerini vurgular.

  • Opsiyonel uyarılarla alım/satım okları gösterir.

Günlük Destek ve Direnç Bölgeleri:

  • Önceki günün yüksek/düşük değerlerini, orta çizgiyi, önceki günün açılışını ve mevcut günün kapanışını dikey çizgilerle gösterir.

  • Açık ve net görselleştirme için bölge genişliği ve kalınlığı ayarlanabilir.

7 Günlük Kurumsal Bölgeler:

  • Son 7 günün yüksek ve düşük değerlerinden büyük kurumsal alım (talep) ve satım (arz) bölgelerini vurgular.

  • Yüksek olasılıklı dönüşler için fiyat reddi ve üçlü dokunuş kurulumlarını algılar.

İşlem Onay Mantığı:

  • Yalnızca bir CHoCH meydana geldiğinde ve trend çizgisi kırılıp mum kapanışı çizginin ötesinde gerçekleştiğinde işlemler dikkate alınır.

  • Yanlış sinyalleri filtreler ve güçlü trend dönüşü fırsatlarına odaklanır.

Uyarılar ve Bildirimler:

  • CHoCH, trend çizgisi kırılmaları ve arz/talep reddi için push, e-posta ve sesli uyarılar sağlar.

  • Trader’ları yüksek olasılıklı işlem fırsatları hakkında bilgilendirir.

Yüksek Özelleştirilebilirlik:

  • Trend çizgileri, günlük SR ve 7 günlük bölgeler için renk, kalınlık ve görünürlüğü ayarlayabilirsiniz.

  • Daha temiz grafikler için trend çizgisi gösterimini isteğe bağlı yapabilirsiniz.

Güçlü Olmasının Nedeni:
Bu gösterge, profesyonel ticaret araçlarını tek bir grafikte birleştirir, böylece trader’lar trend yönünü, kurumsal bölgeleri ve onaylanmış dönüş noktalarını hızlıca belirleyebilir. Swing trader’lar, günlük trader’lar ve onay tabanlı girişler isteyen herkes için mükemmeldir.


