Yeni Yıl hediyesi ve “GoldMinerRobot”un piyasaya sürülmesiyle, bu robotu satın alan veya kiralayan ilk 5 kişiye, satın alma sürelerine orantılı olarak ücretsiz MQL5 - VPS verilecektir.

Bu robotu 1 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 1 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız.

Bu robotu 3 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 3 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız.

Bu robotu 6 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 6 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız.

Bu robotu sınırsız olarak satın alırsanız veya bir yıl kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak bir yıl ücretsiz MQL5 VPS alacaksınız.





“Gold Miner Robot”, piyasayı doğru bir şekilde analiz etmek ve altın ticareti yapmak için tasarlanmış ve üretilmiş çok güçlü bir AI-Based robottur.Altın grafiğin her bir işareti "Keyvan Systems " tarafından 3 yılı aşkın araştırmaların ardından geliştirildi.

“Gold Miner Robot” fiyat analizi, trend analizine dayalı komplike bir algoritmik yaklaşım kullanır. Ayrıca, daha iyi piyasa analizi için MQL5.com'dan ücretsiz indirebileceğiniz “GoldMinerRobot SI 1” ve “GoldMinerRobot SI 2” adlı iki kişiselleştirilmiş gösterge daha sağladık; bu iki gösterge, robotta bulunan gelişmiş algoritmalara ek olarak daha iyi piyasa analizine de yardımcı olur.

“Gold Miner Robot” emrinizde olmaya hazır. Artık piyasayı an be an izlemenize gerek yok, her zaman çevrimiçi sisteminizde MQL5'teki VPS üzerinde “Gold Miner Robot”u çalıştırın ve ailenizle birlikte sevinçli ve keyifli anlar geçirin.

“Daily Time Frame” ve Meta Trader 4 için tasarlanan “Gold Miner Robot”, martingale olmadan, en iyi fiyat ve zamanda en iyi kısa ve uzun pozisyonları açar ve bunları AI temelinde yönetir.

"Gold Miner Robot" hassas piyasalarda da koruma sağlar, pozisyon açmaz ve açık pozisyonları yönetir. Robot, piyasa eğilimine göre piyasanın normalden daha yüksek hacimli bir pozisyon açmak için uygun olduğunu belirlediğinde, işlem hacmini profesyonelce yönetir ve sizin için daha fazla kar elde etmek için işlem hacmini tamamen otomatik olarak değiştirir. Ancak, sizin kolaylığınız için, hesabınızdaki "Minimum" ve "Maksimum" altın işlem hacmini "Kişisel Risk Tolerans Seviyenize" göre belirleme olanağı sağladık. Ayrıca robotun ana menüsüne "Minimum Hesap Özsermaye Tutarı" ve "Maksimum Hesap Özsermaye Tutarı" girerek robotu istediğiniz gibi piyasadan çıkarabilir ve her şeyin sizin kontrolünüzde olmasını sağlayabilirsiniz.

Meta Trader Strateji Test Cihazında “GoldMinerRobot” testi için, lütfen dikkat:



Lütfen “Uzman Özellikleri” butonundan ve “GoldMinerRobot” ana menüsünden “GMT saatini kullan” değerini “YANLIŞ” olarak ayarlayın, çünkü bazı brokerlar işlem tiklerini GMT saatiyle kaydetmez.



Set Period = Günlük Set

Spread = 30



Çünkü gerçek zamanlı olarak, bu robot bu öğeleri tick by tick kontrol eder ve bu öğeler bu robot için önemlidir. Tek kelimeyle, her ayrıntı (en küçüğü bile) çok Karmaşık Algoritmalar ve “GoldMinerRobot”un iki kişiselleştirilmiş göstergesi için çok önemlidir. Bu nedenle, bu robot tüm testlerde neredeyse 4 yıldır tek bir kaybeden pozisyon açmamıştır. Ancak, “GoldMinerRobot” tarafından daha iyi pozisyon yönetimi için robotu gerçek zamanlı olarak çalıştırırken "GMT Saatini Kullan" değerini “TRUE” olarak ayarladığınızdan emin olmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Bu robotu satın aldıktan sonra herhangi bir sorunuz varsa, lütfen çekinmeyin. Uzmanlarımız her zaman tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırdır. Bu robotu satın aldıktan sonra, sorularınızı herhangi bir aşamada sorabileceğiniz ve robot için ücretsiz olarak tam kişisel destek alabileceğiniz bir gruba erişim sağlıyoruz. Lütfen robotu satın aldıktan sonra o gruba erişmek ve robot hakkında konuşabilmek için bize bir mesaj gönderin.

Daha fazla bilgi için lütfen bizi ziyaret edin:

Instagram / Telegram : @GoldMinerRobot

YouTube: Youtube.com/@GoldMinerRobot







