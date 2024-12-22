GoldMinerRobot

5

Yeni Yıl hediyesi ve “GoldMinerRobot”un piyasaya sürülmesiyle, bu robotu satın alan veya kiralayan ilk 5 kişiye, satın alma sürelerine orantılı olarak ücretsiz MQL5 - VPS verilecektir.
Bu robotu 1 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 1 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız.
Bu robotu 3 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 3 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız.
Bu robotu 6 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 6 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız.
Bu robotu sınırsız olarak satın alırsanız veya bir yıl kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak bir yıl ücretsiz MQL5 VPS alacaksınız.

“Gold Miner Robot”, piyasayı doğru bir şekilde analiz etmek ve altın ticareti yapmak için tasarlanmış ve üretilmiş çok güçlü bir AI-Based robottur.Altın grafiğin her bir işareti "Keyvan Systems " tarafından 3 yılı aşkın araştırmaların ardından geliştirildi.

“Gold Miner Robot” fiyat analizi, trend analizine dayalı komplike bir algoritmik yaklaşım kullanır. Ayrıca, daha iyi piyasa analizi için MQL5.com'dan ücretsiz indirebileceğiniz “GoldMinerRobot SI 1” ve “GoldMinerRobot SI 2” adlı iki kişiselleştirilmiş gösterge daha sağladık; bu iki gösterge, robotta bulunan gelişmiş algoritmalara ek olarak daha iyi piyasa analizine de yardımcı olur.

“Gold Miner Robot” emrinizde olmaya hazır. Artık piyasayı an be an izlemenize gerek yok, her zaman çevrimiçi sisteminizde MQL5'teki VPS üzerinde “Gold Miner Robot”u çalıştırın ve ailenizle birlikte sevinçli ve keyifli anlar geçirin.

“Daily Time Frame” ve Meta Trader 4 için tasarlanan “Gold Miner Robot”, martingale olmadan, en iyi fiyat ve zamanda en iyi kısa ve uzun pozisyonları açar ve bunları AI temelinde yönetir.

"Gold Miner Robot"  hassas piyasalarda da koruma sağlar, pozisyon açmaz ve açık pozisyonları yönetir. Robot, piyasa eğilimine göre piyasanın normalden daha yüksek hacimli bir pozisyon açmak için uygun olduğunu belirlediğinde, işlem hacmini profesyonelce yönetir ve sizin için daha fazla kar elde etmek için işlem hacmini tamamen otomatik olarak değiştirir. Ancak, sizin kolaylığınız için, hesabınızdaki "Minimum" ve "Maksimum" altın işlem hacmini "Kişisel Risk Tolerans Seviyenize" göre belirleme olanağı sağladık. Ayrıca robotun ana menüsüne "Minimum Hesap Özsermaye Tutarı" ve "Maksimum Hesap Özsermaye Tutarı" girerek robotu istediğiniz gibi piyasadan çıkarabilir ve her şeyin sizin kontrolünüzde olmasını sağlayabilirsiniz.

Meta Trader Strateji Test Cihazında “GoldMinerRobot” testi için, lütfen dikkat:

Lütfen “Uzman Özellikleri” butonundan ve “GoldMinerRobot” ana menüsünden “GMT saatini kullan” değerini “YANLIŞ” olarak ayarlayın, çünkü bazı brokerlar işlem tiklerini GMT saatiyle kaydetmez.

Set Period = Günlük Set
Spread = 30

Çünkü gerçek zamanlı olarak, bu robot bu öğeleri tick by tick kontrol eder ve bu öğeler bu robot için önemlidir. Tek kelimeyle, her ayrıntı (en küçüğü bile) çok Karmaşık Algoritmalar ve “GoldMinerRobot”un iki kişiselleştirilmiş göstergesi için çok önemlidir.

Bu nedenle, bu robot tüm testlerde neredeyse 4 yıldır tek bir kaybeden pozisyon açmamıştır.

Ancak, “GoldMinerRobot” tarafından daha iyi pozisyon yönetimi için robotu gerçek zamanlı olarak çalıştırırken "GMT Saatini Kullan" değerini “TRUE” olarak ayarladığınızdan emin olmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Bu robotu satın aldıktan sonra herhangi bir sorunuz varsa, lütfen çekinmeyin. Uzmanlarımız her zaman tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırdır. Bu robotu satın aldıktan sonra, sorularınızı herhangi bir aşamada sorabileceğiniz ve robot için ücretsiz olarak tam kişisel destek alabileceğiniz bir gruba erişim sağlıyoruz. Lütfen robotu satın aldıktan sonra o gruba erişmek ve robot hakkında konuşabilmek için bize bir mesaj gönderin.

Daha fazla bilgi için lütfen bizi ziyaret edin:
Instagram / Telegram : @GoldMinerRobot
YouTube: Youtube.com/@GoldMinerRobot



İncelemeler 2
M H
103
M H 2025.06.06 02:49 
 

This robot trades perfectly. The support from this team was polite and prompt. I recommend this robot.

indigos
93
indigos 2025.06.02 04:17 
 

i can recommend this robot for everyone ... the creator team is a really taff team who are looking in each detail to give you the best experience you can get ... everything is described perfect ... the robot trades perfect... this could be a gamechanger for you and your trading journey ... five stars for you ... i wish you all the best ... i wish you many clients and i wish you the same feedback than me ... all the best indigos Martin

Önerilen ürünler
Tum
Piyush Rai
5 (1)
Uzman Danışmanlar
A news scalper ea, suitable for any currency pair whose spread are less than 20 points. - Recommended pair - EURUSD and GBPUSD - Recommended Risk - 40 - Time Frame - 1M - Recommend account - ECN account with VPS is recommended. - It open trade only when news Volatile the market. So have some patience. - It trade at the time of volatile market, so highly recommended to use VPS to avoid slippage. or recommended ping with server is less than 10ms. Settings :  Filter = XX (use 10 for 5 digit pair a
Golden Harmony
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
The Logic of Gold Trading  the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold trading, like any other form of investment activity, requires a deep understanding of the market, strategic planning, and close attention to numerous factors influencing its price. The logic behind gold trading is based on fundamental principles of supply and demand as well as analysis of macroeconomic indicators, geopolitical events, and investor sentiment. Gold ha
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Uzman Danışmanlar
Hungry for Japanese style? Thirsty for samurai action? Behold! Ichimoku Super Swift Ease Pro is an expert advisor that has an Ichimoku indicator with a moderate lot size. It is recommended that you use this EA for JPY pairs like USDJPY, EURJPY, etc. If you enjoy using Ichimoku, this EA may be what you are looking for. According to the details of this expert advisor, it has an ATR to allow traders to see the line with the flow of the Japanese Yen along with another currency pair with it. Only use
ThreeFold Momentum
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Özel Uzman Danışmanlarımızla alım satım potansiyelinizi ortaya çıkarın!   Alım satım deneyiminizde devrim yaratmak için tasarlanmış son teknoloji MetaTrader 4 Uzman Danışmanı ile tanışın. Bir forex ticaret firması olan Live Oak'taki uzmanlar tarafından geliştirilen bu güçlü Uzman Danışman, ticaret oyununuzu artırmanıza ve kârınızı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan özelliklerle doludur. İşte bu yüzden bunu ticaret cephaneliğinizin ayrılmaz bir parçası olarak görmelisiniz: Bu EA, e-posta da
Gemini Trump
Jingzhi Wang
Uzman Danışmanlar
Gemini Trump EA represents a sophisticated advancement in grid trading systems. Unlike traditional methods that rely on fitting the system to historical data, Gemini Trump EA is engineered to exploit existing market inefficiencies, leveraging authentic market dynamics. Gemini boasts an impressive array of features designed for both convenience and performance. With its One Chart Setup, you can trade all supported symbols using a single chart, while its Multi-Currency Support seamlessly handles m
Forest
Vadim Podoprigora
Uzman Danışmanlar
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
SmartDCA Ea
Ionut-danut Cardos
Uzman Danışmanlar
Unlock the Power of Smart Trading with SmartDCA Trader! SmartDCA Trader is your ultimate companion in navigating the dynamic world of Forex trading. Leveraging the highly effective Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, this expert advisor is designed to optimize your trades, minimize risks, and maximize profits—all with precision and simplicity. Why Choose SmartDCA Trader? Powerful DCA Strategy: Automatically adjusts and averages positions during market fluctuations to secure better entry prices
R trend sync robot mt4
Ekaterina Saltykova
Uzman Danışmanlar
r-Trend Sync Robot is an expert advisor for extra volatility markets like XAUUSD with dynamic lot size. Main EA features : The advisor's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the advisor learn to recognize market triggers for medium-term trends a
Team Trading Eur Aud
Hulya Cinar
Uzman Danışmanlar
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Team Trading Eur Gbp
Hulya Cinar
Uzman Danışmanlar
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Ava Ai Robot
Nirundorn Promphao
Uzman Danışmanlar
Top of the world about Ai Robot/EA Autotrading, Any asset you can trade, Any Broker you can using,  Inside has many strategy you can select and backtest, it is easy to using. Open Trade by strategy you select. Close Trade by Close function. Have a good day to you. ---------------------------- Extra Special for Trading Academy Contact me : WhatsApp +66946694963 ---------------------------- If you need the preset file, contact us Fb.me/Winwifirobot , Fb.me/Nirundornp
Monster Code
Nguyen Hang Hai Ha
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor comes with source-code, providing users with maximum customization and development. The EA Monster Code calculates price movements on a logarithmic scale to find stable and quality signals. Along with unique position management and risk management strategies for optimal performance. The EA is suitable for the forex and gold markets, but with the source code when purchasing this EA, users can continue to develop for many different markets. Promotion: with the purchase of Monst
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Uzman Danışmanlar
Apex Pro First Edition Küçük Hesaplar İçin Güvenli, Dengeli ve Akıllı Büyüme Kısa Özellikler Küçük hesaplar için tasarlandı (en az 30 $ ile başlar) Hızlı ve güvenli büyüme – hesap yakmadan ️ Adım adım kurulum – yeni başlayanlar için uygun XAUUSD (Altın) 5 dakikalık grafik için optimize edildi Satın almadan önce test et – demo versiyonu mevcut Hesabını büyütmek isteyen ancak tüm sermayesini riske atmak istemeyen küçük hesap yatırımcıları için mükemmel Hikâyem – Zarardan
Team Trading Eur Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Uzman Danışmanlar
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
TMACD Gold Miner
Nutthaphong Theerathuvanont
Uzman Danışmanlar
TMACD Gold Miner  is the automated EA designed to trade   GOLD   only. It analysis on simply algorithms with standard trading indicators (MACD). Expert good results on XAUUSD in 2010-2021 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, scalp or hedge. Suitable for any broker conditions. Info: Working symbol XAUUSD Working Timeframe: M15 Min deposit:  $1000 Min leverage 1:200 Features: No martingale, grid, hedge or other  dangerous methods of money management are
Yetech Pro EA AutoReverse
Omotosho Adekunle Adekoya
Uzman Danışmanlar
YETECH QUEEN PRO v0.2 Dönüşler için üretildi. Mantıkla yönetilir. YETECH QUEEN PRO v0.2 , temiz ve optimize edilmiş bir yapıya sahip, geliştirilmiş hafif bir uzman danışmandır. Akıllı girişler, hızlı tepkiler ve güçlü koruma arayan traderlar için tasarlanmıştır. Bu sürüm, güçlü bir Otomatik Ters İşlem (Auto-Reverse) sistemiyle birlikte, işlemleri piyasa yapısına göre filtrelemek için EMA ve RSI filtrelerini bir araya getirir. Trend dönüşlerini yakalamak için idealdir. Temel Özellikler: Auto
ReactorScalping
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The automatic trading system ReactorScalpig is made in order to completely exclude the trader from routine transactions to make transactions. Advisor independently monitors the market. With each arrival of a new quote, the trading expert analyzes the market situation for compliance with one of the embedded trading systems. If the adviser's algorithm determines the probability of making a profit on a transaction of more than 80%, the adviser opens a position. Each position has a take profit an
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Uzman Danışmanlar
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Team Trading Gbp Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Uzman Danışmanlar
Team Trading System   is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this way,
CapTaiNCAT
Nyamsuren Boldbaatar
Uzman Danışmanlar
CapTaiNCAT FullAutomated expert advisor. TimeFrame M1 M5 SET FILES;  https://www.mql5.com/en/market/product/38300#!tab=comments&comment=11565247 Recommendations Before using the EA on a real account, test it with minimal risk or on a demo account; Use VPS server with ping less 10ms; ECN account with low spreads + low commissions + quality execution;  Standard settings are optimized for EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD USDJPY USDCHF XAUUSD  The settings of the EA  Trade Manager  Magic Number  Slippa
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Uzman Danışmanlar
The trader’s task is to find a pattern and make money on it. Classic trading uses patterns in the form of graphical analysis - candlestick patterns, levels, trend lines, graphic figures, etc. Their main difficulty is that they are not unambiguous. Each trader sees everything differently. Against the backdrop of this ambiguity, a bunch of other problems arise: psychology is the most common reason for losing a deposit, attracting transactions “by the ears” in places where there is none, the time
EA Stork
Mikhail Rudyk
Uzman Danışmanlar
The trading robot (scalper) works according to the totality of signals of several indicators. And checks the price speed. It is advisable to trade on TF M5 (best results). Input parameters: Fix Lot - trades with a fixed lot Use autolot - the robot itself selects the lot depending on the depot and with an increase in the depot increases the lot Min Distance Between Deals - is the minimum distance between transactions For currencies you can not increase this parameter. For every 1000 $ 0.01 lot
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
SynAIpse MT4
Mark Taylor
Uzman Danışmanlar
SynAIpse EA  takes your trading to the next level with this advanced financial AI trading tool designed to strategically trade key currency pairs with a mix of AI and complementary recovery techniques. Powered by cutting-edge Smart Fully Automated Trading Technology,  SynAIpse EA  incorporates a fully API independent  AI Decision Engine  coupled with sophisticated filters and recovery technology to maximize profitability and enhance performance. The  SynAIpse EA  analyzes multiple entry pattern
Team Trading Eur Nzd Gbp
Hulya Cinar
Uzman Danışmanlar
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
EulerEdge
Eduard Iutinskiy
Uzman Danışmanlar
EulerEdge — Smart Breakout-Hedge EA with Basket TP, ATR Adaptation & Multi-Layer Safety Platform: MT4 (Expert Advisor) Default timeframe: H1 Instruments: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, DE40 (and other liquid FX/indices/CFDs) Style: Two-sided pending breakout + hedge ladder + Basket Take-Profit (basket TP) + ATR-adaptive distances/trailling Strategy Overview Series start (opening a “basket”). The EA places both a Buy Stop and a Sell Stop around current price. Distances can be fixed (points) or
Inferno Signals EA
Martin Alejandro Bamonte
Uzman Danışmanlar
Inferno Signals EA , piyasanın önemli hareketlerinden yararlanmak üzere tasarlanmıştır ve sağlam M30 zaman diliminde çalışmaktadır. Bu EA, düşük bir başlangıç sermayesi ile başlamak isteyenler için idealdir ve çift başına sadece 100 $'dan başlayan, otomatik sermaye yönetimi, dinamik lot ayarlamaları ve Stop-Loss (SL) gibi güvenlik seviyelerini içermektedir. Düşük bir drawdown ve en iyi fırsatları yakalamaya odaklanan bir strateji ile Inferno Signals EA, yatırımınızın güvenliğini riske atmadan ge
Forex Mentor Ex4
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Forex Mentor: Your Reliable Partner in Automated Trading Introduction Forex Mentor   is a revolutionary trading bot designed to automate strategies in the dynamic Forex market. With a focus on trend trading, this bot serves as a powerful tool for traders, enabling them to effectively capitalize on market opportunities while minimizing risks and simplifying decision-making processes. Its versatility and extensive customizable parameters make it the ideal choice for both novice traders and experie
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.4 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Uzman Danışmanlar
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Recovery Manager Pro, diğer danışmanlardan veya manuel olarak açılan siparişlerden kaynaklanan kesintileri kurtarmaya yönelik bir sistemdir. RM Pro, otomatik olarak dinamik olarak ayarlama yeteneğine sahiptir. Yatırımcının risk seviyesini seçmesi gerekir ve danışman tam otomatik modda çalışacaktır. Düşüş kurtarma modunda ve bekleme modunda çalışabilir! Başka bir danışman bir dezavantaj oluşturursa, RM Pro bunu devre dışı bırakacak, pozisyonu kilitleyecek ve kısmi kapatmalar kullanarak mevduatın
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Uzman Danışmanlar
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (628)
Uzman Danışmanlar
HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak): Broker: IC Ma
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Yazarın diğer ürünleri
K1 Gold Bot MT5
Burak Can Kislak
Uzman Danışmanlar
To celebrate the launch of our latest product from "Keyvan Trading Bots" — the “Keyvan Bitcoin Bot,” one of the most powerful and advanced trading robots specialized for Bitcoin — all of our products are now available for a limited time with discounts more than 50%. During this special launch event, the price of the "K1 Gold Bot MT5" has been reduced from $495 to only $197. Don’t miss out — complete your purchase today ! We ARE NOT here to generate profits for brokers with a high number of trad
K1 Gold Bot
Burak Can Kislak
5 (1)
Uzman Danışmanlar
To celebrate the launch of our latest product from "Keyvan Trading Bots" — the “Keyvan Bitcoin Bot,” one of the most powerful and advanced trading robots specialized for Bitcoin — all of our products are now available for a limited time with discounts more than 50%. During this special launch event, the price of the "K1 Gold Bot" has been reduced from $495 to only $197. Don’t miss out — complete your purchase today ! We ARE NOT here to generate profits for brokers with a high number of trades,
GoldMinerRobot SI 2
Burak Can Kislak
Göstergeler
Yeni Yıl hediyesi ve “GoldMinerRobot”un piyasaya sürülmesiyle, bu robotu satın alan veya kiralayan ilk 5 kişiye, satın alma sürelerine orantılı olarak ücretsiz MQL5 - VPS verilecektir. Bu robotu 1 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 1 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu 3 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 3 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu 6 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 6 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu sınırsız olarak satın alırsanız veya bir
FREE
GoldMinerRobot SI 1
Burak Can Kislak
Göstergeler
Yeni Yıl hediyesi ve “GoldMinerRobot”un piyasaya sürülmesiyle, bu robotu satın alan veya kiralayan ilk 5 kişiye, satın alma sürelerine orantılı olarak ücretsiz MQL5 - VPS verilecektir. Bu robotu 1 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 1 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu 3 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 3 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu 6 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 6 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu sınırsız olarak satın alırsanız veya bir
FREE
Forex Time Zones
Burak Can Kislak
Yardımcı programlar
In version 4.2 we have combined this tool with our own indicator written by our experts. You can download the indicator (Volume Time Marvel) for free from the Indicators section of MQL5.com and use it alongside this tool to better manage your open positions with a better understanding of market timing and trading volume. Forex trading is conduct 24 hours a day, but trading volume is not the same at all hours. Identifying the best times to trade can significantly improve your trading strategy. Wi
FREE
VolumeTimeMarvel
Burak Can Kislak
Göstergeler
This indicator is free and shows you the trading volume on all timeframes. You can manage your open positions by time and volume by drawing a moving average based on the desired period, as well as adding multiple levels with a better understanding of the trading volume change. But to fully use this indicator, you can visit the Utilities section of MQL5.com and download the "Forex Time Zones " Expert Advisor. These two tools complement each other and help you make much better time management deci
FREE
K1 Bitcoin Bot
Burak Can Kislak
Uzman Danışmanlar
The promotional price $197 is only valid for limited time. The next price (original price) is $695.00, which will apply after the limited promotional price period ends. We ARE NOT here to generate profits for brokers with a high number of trades, we are here to generate the most profit for ourselves with the least number of trades and pay the lowest commission. This robot has made 3024% profit in ONLY 2 years and 8 month (970days) by opening only 248 positions. Please do not destroy your accoun
Filtrele:
M H
103
M H 2025.06.06 02:49 
 

This robot trades perfectly. The support from this team was polite and prompt. I recommend this robot.

Burak Can Kislak
1326
Geliştiriciden yanıt Burak Can Kislak 2025.06.06 04:47
We are very happy that you are satisfied with the robot as well as the support of our experts, and your satisfaction with both is a source of pride for us. Our motto is always : For us, product sales are not the end, but the beginning of a friendship and commitment to the customer. Thank you and I hope we make great profits from the market together.
indigos
93
indigos 2025.06.02 04:17 
 

i can recommend this robot for everyone ... the creator team is a really taff team who are looking in each detail to give you the best experience you can get ... everything is described perfect ... the robot trades perfect... this could be a gamechanger for you and your trading journey ... five stars for you ... i wish you all the best ... i wish you many clients and i wish you the same feedback than me ... all the best indigos Martin

Burak Can Kislak
1326
Geliştiriciden yanıt Burak Can Kislak 2025.06.04 20:58
The "keyvan systems team" thank you for your very positive and kind comment. We are committed to providing you with the best service so that you will be happy to recommend us to your other friends, and this makes us proud. For us, sales are not the end, but the beginning of a friendship and commitment to the customer. Thank you and we hope to gain a lot of profit from the market together.
İncelemeye yanıt