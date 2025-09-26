Deriv Volatility Bot

Deriv Volatility Bot, Deriv'in Volatilite Endeksi varlıkları için özel olarak tasarlanmış, güçlü ve kullanımı kolay bir ticaret algoritmasıdır. Geniş çaplı geriye dönük testler ve gerçek piyasa kullanımı sonucunda, bu EA sentetik endekslerin benzersiz özelliklerine uyum sağlayacak şekilde dikkatlice optimize edilmiştir.

Bu EA, Deriv’in Volatilite Endeksleri için optimize edilmiştir, ancak döviz çiftleri ve altın gibi diğer enstrümanlarda da kullanılabilir. Ancak özel tasarımı sayesinde, Deriv’in sentetik endekslerinde en iyi performansı sergiler.

Bu EA son derece kullanıcı dostudur ve yalnızca dört giriş parametresi gerektirir. Bu nedenle, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur. Kullanıcılar, çeşitli ayarlarla geriye dönük testler yaparak belirli varlıklar için en iyi yapılandırmayı bulabilir. Ancak, açıklamaya eklenen ekran görüntüleri varsayılan ayarlarla oluşturulmuştur.

Giriş Parametreleri:

  • Her işlemde kaç dolar ($) riske atılacak? – İşlem başına kaç dolar risk almak istediğinizi belirler.
  • RRR (Risk-Ödül Oranı): – Her işlemdeki risk ile potansiyel ödül arasındaki oranı belirler. Örneğin, 1:2 RRR, 1 birim risk alıp 2 birim kazanç hedeflemek anlamına gelir.
  • Takip Eden Zarar Durdur (Trailing Stop) etkinleştirilsin mi? – İşlem sizin lehinize ilerledikçe karınızı güvence altına almak için takip eden zarar durdurmayı kullanıp kullanmayacağınızı belirler.
  • Takip Eden Zarar Durdur’u hangi RRR seviyesinde etkinleştireceksiniz (0 - RRR)?Takip eden zarar durdurmanın hangi risk-ödül oranında etkinleştirileceğini belirler. Örneğin, 1 olarak ayarlanırsa, takip eden zarar durdur, işlem 1:1 risk-ödül oranına ulaştığında devreye girer.

Açıklamaya eklenen ekran görüntüleri, varlıkların tüm tarihini kapsayan geriye dönük testleri göstermektedir ve tam şeffaflığı garanti eder. Herhangi bir manipülasyon yapılmamış olup, sadece en iyi performans gösteren zaman dilimleri değil, kazançlı ve kayıplı dönemler de gösterilmiştir.

Öneriler:

  1. İşlem başına maksimum %2 risk alınması önerilir ve kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla işlem yapmayın.
  2. Tüm işlem girişlerini kaçırmamak için MQL5 VPS kullanmanız önerilir.
  3. Satın almadan önce EA’nın işlem stilinize uygun olup olmadığını görmek için kapsamlı bir geriye dönük test yapın.
  4. Satın aldıktan sonra, kurulum konusunda yardım almak için bana ulaşabilirsiniz.

Bu EA’nın özel ve etkili kalmasını sağlamak için, her 10 satıştan sonra fiyat %50 artırılacaktır. Bu, çok fazla yatırımcının aynı stratejiyi kullanmasını engelleyerek EA’nın değerinin korunmasını sağlar.

Son olarak, hiçbir EA veya ticaret stratejisi mükemmel değildir. Sorumlu ticaret yapın ve risk yönetiminizi dikkatle yönetin!


