Momentum Shift EA

Momentum Shift EA, özellikle USDJPY paritesi ve H1 zaman dilimi için geliştirilmiş otomatik bir alım-satım sistemidir. Temel stratejisi, potansiyel piyasa dönüş noktalarını belirlemeye ve momentumdaki değişimlerden faydalanmaya dayanır. EA, mevcut piyasa yönünün yorulma belirtileri gösterdiği anlarda işlemlere girmeyi hedefleyerek, trend karşıtı (counter-trend) bir temelde çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Klasik teknik göstergelerin bir kombinasyonunu analiz ederek, EA'nın amacı kısa vadeli trendin tersine yüksek olasılıklı giriş noktaları bulmaktır. Bu yaklaşım, piyasadaki düzeltme hareketlerini ve potansiyel geri dönüşleri hedeflemesine olanak tanır.

Strateji

EA, alım-satım sinyallerini filtrelemek için çoklu gösterge onay sistemini kullanır. Strateji, aşağıdaki araçları entegre eder:

Parabolic SAR: Potansiyel trend dönüşlerini belirlemek için kullanılır ve işlemlere giriş için birincil tetikleyici olarak hizmet eder. Aynı zamanda açık pozisyonları yönetmek için dinamik bir iz süren stop (trailing stop) olarak da kullanılır.

Awesome Oscillator (AO): Bu gösterge, piyasa momentumundaki değişimleri doğrulamaya yardımcı olur. EA, Parabolic SAR tarafından üretilen sinyalleri doğrulamak için AO'daki belirli formasyonları arar.

Relative Strength Index (RSI): RSI, son bir filtre görevi görerek işlemlerin yalnızca aşırı alım veya aşırı satım piyasa koşullarında dikkate alınmasını sağlar. Bu da EA'nın dönüş odaklı mantığıyla uyumludur.

Average True Range (ATR): EA, piyasa volatilitesini analiz etmek için ATR'yi kullanarak koşulların alım-satım için uygun olduğundan emin olur ve aşırı düşük veya yüksek volatilite dönemlerinden kaçınır.

Temel Özellikler

Tam Otomatik Risk Yönetimi: EA, belirlediğiniz risk yüzdesine ve dinamik stop loss seviyesine göre her işlem için uygun lot büyüklüğünü otomatik olarak hesaplar. Bu, karmaşık hesaplamaları ortadan kaldırır ve tutarlı risk yönetimi sağlamaya yardımcı olur.

Dinamik İz Süren Stop: Açık pozisyonlar, Parabolic SAR göstergesini takip eden bir iz süren stop ile yönetilir. Bu özellik, piyasa lehinize hareket ettikçe kârı güvence altına almak ve aynı zamanda ani geri dönüşlere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Gelişmiş Koruma Mekanizmaları: Sistem, işlem yönetimi için gelişmiş fonksiyonlar içerir: Kâr Koruma: Akıllı bir fonksiyon, kârdaki işlemleri izler. Eğer bir işlem, kâr alma hedefinin önemli bir kısmına ulaştıktan sonra tersine dönmeye başlarsa, EA dalgalı kârı güvence altına almak için pozisyonu kapatır. Sermaye Koruma: Dahili bir mekanizma, herhangi bir tekil işlemdeki zararı hesap bakiyeniz ve risk ayarınızla ilişkili olarak izler ve ek bir sermaye koruma katmanı sağlar.

USDJPY İçin Optimize Edilmiştir: EA'nın iç mantığı ve parametreleri, USDJPY paritesinin özel piyasa karakteristikleri ve davranışları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir.

Tavsiyeler

Para Birimi Çifti: USDJPY

Zaman Dilimi: H1

Broker: IC Markets veya düşük spread ve hızlı emir iletimi sunan diğer brokerlar.

Minimum Depozito: 500$

Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek (1:500 tavsiye edilir).

Girdi Parametreleri

EA, yalnızca iki ana girdi ile kolay kullanım için tasarlanmıştır:

Magic Number: EA'nın emirleri için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Aynı hesapta başka EA'lar çalıştırıyorsanız bu önemlidir.

Risk: Her işlemde riske atılacak hesap sermayenizin yüzdesidir. Lot büyüklüğü bu değere göre otomatik olarak hesaplanır. 1-3: Düşük Risk 4-7: Orta Risk 7-10: Yüksek Risk





