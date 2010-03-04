Momentum Shift EA

Momentum Shift EA

Momentum Shift EA, özellikle  USDJPY paritesi ve  H1 zaman dilimi için geliştirilmiş otomatik bir alım-satım sistemidir. Temel stratejisi, potansiyel piyasa dönüş noktalarını belirlemeye ve momentumdaki değişimlerden faydalanmaya dayanır. EA, mevcut piyasa yönünün yorulma belirtileri gösterdiği anlarda işlemlere girmeyi hedefleyerek, trend karşıtı (counter-trend) bir temelde çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Klasik teknik göstergelerin bir kombinasyonunu analiz ederek, EA'nın amacı kısa vadeli trendin tersine yüksek olasılıklı giriş noktaları bulmaktır. Bu yaklaşım, piyasadaki düzeltme hareketlerini ve potansiyel geri dönüşleri hedeflemesine olanak tanır.

Strateji

EA, alım-satım sinyallerini filtrelemek için çoklu gösterge onay sistemini kullanır. Strateji, aşağıdaki araçları entegre eder:

  • Parabolic SAR: Potansiyel trend dönüşlerini belirlemek için kullanılır ve işlemlere giriş için birincil tetikleyici olarak hizmet eder. Aynı zamanda açık pozisyonları yönetmek için dinamik bir iz süren stop (trailing stop) olarak da kullanılır.

  • Awesome Oscillator (AO): Bu gösterge, piyasa momentumundaki değişimleri doğrulamaya yardımcı olur. EA, Parabolic SAR tarafından üretilen sinyalleri doğrulamak için AO'daki belirli formasyonları arar.

  • Relative Strength Index (RSI): RSI, son bir filtre görevi görerek işlemlerin yalnızca aşırı alım veya aşırı satım piyasa koşullarında dikkate alınmasını sağlar. Bu da EA'nın dönüş odaklı mantığıyla uyumludur.

  • Average True Range (ATR): EA, piyasa volatilitesini analiz etmek için ATR'yi kullanarak koşulların alım-satım için uygun olduğundan emin olur ve aşırı düşük veya yüksek volatilite dönemlerinden kaçınır.

Temel Özellikler

  • Tam Otomatik Risk Yönetimi: EA, belirlediğiniz risk yüzdesine ve dinamik stop loss seviyesine göre her işlem için uygun lot büyüklüğünü otomatik olarak hesaplar. Bu, karmaşık hesaplamaları ortadan kaldırır ve tutarlı risk yönetimi sağlamaya yardımcı olur.

  • Dinamik İz Süren Stop: Açık pozisyonlar, Parabolic SAR göstergesini takip eden bir iz süren stop ile yönetilir. Bu özellik, piyasa lehinize hareket ettikçe kârı güvence altına almak ve aynı zamanda ani geri dönüşlere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

  • Gelişmiş Koruma Mekanizmaları: Sistem, işlem yönetimi için gelişmiş fonksiyonlar içerir:

    • Kâr Koruma: Akıllı bir fonksiyon, kârdaki işlemleri izler. Eğer bir işlem, kâr alma hedefinin önemli bir kısmına ulaştıktan sonra tersine dönmeye başlarsa, EA dalgalı kârı güvence altına almak için pozisyonu kapatır.

    • Sermaye Koruma: Dahili bir mekanizma, herhangi bir tekil işlemdeki zararı hesap bakiyeniz ve risk ayarınızla ilişkili olarak izler ve ek bir sermaye koruma katmanı sağlar.

  • USDJPY İçin Optimize Edilmiştir: EA'nın iç mantığı ve parametreleri, USDJPY paritesinin özel piyasa karakteristikleri ve davranışları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir.

Tavsiyeler

  • Para Birimi Çifti: USDJPY

  • Zaman Dilimi: H1

  • Broker: IC Markets veya düşük spread ve hızlı emir iletimi sunan diğer brokerlar.

  • Minimum Depozito: 500$

  • Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek (1:500 tavsiye edilir).

Girdi Parametreleri

EA, yalnızca iki ana girdi ile kolay kullanım için tasarlanmıştır:

  • Magic Number: EA'nın emirleri için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Aynı hesapta başka EA'lar çalıştırıyorsanız bu önemlidir.

  • Risk: Her işlemde riske atılacak hesap sermayenizin yüzdesidir. Lot büyüklüğü bu değere göre otomatik olarak hesaplanır.

    • 1-3: Düşük Risk

    • 4-7: Orta Risk

    • 7-10: Yüksek Risk


Yazarın diğer ürünleri
Candle Amplitude Oscillator
Daniel Naranjo Morales
Göstergeler
Mum Genlik Osilatörü Mum Genlik Osilatörü ile piyasa volatilitesi hakkında kristal berraklığında bir bakış açısı kazanın. Bu hafif ve verimli araç, her bir mumun içindeki     gerçek enerjiyi   size göstermek için basit fiyat analizinin ötesine geçer ve daha bilinçli alım satım kararları vermenize yardımcı olur. Bir piyasanın aktif mi yoksa durgun mu olduğunu tahmin etmek yerine, bu indikatör size her sembol ve her zaman diliminde çalışan hassas, standartlaştırılmış bir volatilite ölçümü sunar.
FREE
Dynamic ATR Percentile
Daniel Naranjo Morales
Göstergeler
Dinamik ATR Yüzdeliği Genel Bakış Dinamik ATR Yüzdeliği, yatırımcıların mevcut piyasa koşullarını nesnel olarak ölçmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir volatilite analiz aracıdır. Volatilite statik değildir; bir enstrüman veya zaman dilimi için "yüksek" kabul edilen bir ATR değeri, bir diğeri için "düşük" olabilir. Bu gösterge, geçmiş verilere dayanarak dinamik volatilite bölgeleri hesaplayarak bu sorunu çözer ve net, uyarlanabilir bir görsel rehber sunar. Sabit ATR değerlerine güvenmek
Vortex Pro EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
Vortex Pro EA Vortex Pro EA,   USDCHF   döviz çifti ve   H1 zaman dilimi   için özel olarak tasarlanmış tam otomatik bir alım satım sistemidir. Hakim bir trendin momentumunu kaybetme potansiyeli taşıdığı piyasa dönüş noktalarını belirlemeyi amaçlayan sofistike bir trend karşıtı strateji üzerine kuruludur. EA'nın temel mantığı, belirli koşullar yüksek bir geri dönüş olasılığına işaret ettiğinde mevcut trendin aksi yönde piyasaya girmektir. Bu yaklaşım, potansiyel piyasa tepelerinde ve diplerinde
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
The Catalyst EA The Catalyst EA, MetaTrader 5 platformu için tasarlanmış gelişmiş bir işlem robotudur. Özellikle   AUDUSD döviz çiftinde H1 zaman diliminde   işlem yapmak üzere geliştirilmiştir. EA, piyasadaki potansiyel geri dönüşleri ve düzeltmeleri belirlemeyi ve bunlardan faydalanmayı hedefleyen çoklu indikatör stratejisi kullanır. Tasarımının temel odak noktası, sermayenizi etkin bir şekilde yönetmek için dinamik lot büyüklüğü ve çok katmanlı işlem koruması özelliklerine sahip, sağlam bir r
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
Pivot Hunter EA Pivot Hunter EA,   CADJPY   döviz çifti ve   H1 zaman dilimi   için özel olarak geliştirilmiş bir alım-satım robotudur. Stratejisi, fiyat hareketlerini ve momentumu analiz ederek potansiyel piyasa dönüş noktalarını tespit etmek üzere tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, çoklu indikatör teyit sistemine dayanır. Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relative Strength Index (RSI) ve Average True Range (ATR) gibi klasik indikatörlerden gelen sinyalleri birleştirir. Bu farklı anali
Reversal Gold EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
Reversal Gold EA Reversal Gold EA, özellikle   XAUUSD (Altın)   paritesi için tasarlanmış otomatik bir alım satım sistemidir. Piyasa dönüşlerini hedefleyen bir   karşı-trend stratejisi   ile çalışır. EA, Altın'ın kendine özgü volatilitesi ve fiyat hareketleri karakteristiklerine uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Strateji Reversal Gold EA'nın temelinde, çoklu indikatör teyidine dayalı bir sistem yatmaktadır. Algoritma, piyasa koşullarını birden fazla teknik indikatörün birleşimini kullana
MA Percentile Bands
Daniel Naranjo Morales
Göstergeler
MA Percentile Bands (MA Yüzdelik Dilim Bantları) Bu indikatör, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi analiz etmek için istatistiksel ve incelikli bir yaklaşım sunar. Sadece kesişimlere odaklanmak yerine, MA Percentile Bands hızlı ve yavaş hareketli ortalamalar arasındaki mesafeyi ölçer ve bu mesafeyi kendi yakın geçmişiyle karşılaştırır. Bu, yatırımcıların hareketli ortalamalar arasındaki ayrımın ne zaman istatistiksel olarak anlamlı olduğunu belirlemesine olanak tanır ve piyasa momentumu i
