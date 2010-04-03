Reversal Gold EA

Reversal Gold EA, özellikle  XAUUSD (Altın) paritesi için tasarlanmış otomatik bir alım satım sistemidir. Piyasa dönüşlerini hedefleyen bir  karşı-trend stratejisi ile çalışır. EA, Altın'ın kendine özgü volatilitesi ve fiyat hareketleri karakteristiklerine uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.

Strateji

Reversal Gold EA'nın temelinde, çoklu indikatör teyidine dayalı bir sistem yatmaktadır. Algoritma, piyasa koşullarını birden fazla teknik indikatörün birleşimini kullanarak analiz eder:

  • Parabolik SAR ve Awesome Oscillator (AO): Piyasa momentumundaki ve trend yönündeki potansiyel değişimleri belirlemek için.

  • Göreceli Güç Endeksi (RSI): Genellikle bir fiyat dönüşünden önce gelen aşırı alım veya aşırı satım koşullarını ölçmek için.

  • Average True Range (ATR): Düşük piyasa aktivitesi dönemlerini filtreleyerek işlemlerin uygun volatilite koşullarında yapılmasını sağlamak için.

Bu araçları birleştirerek, EA'nın birincil işlevi, potansiyel trend yorgunluğu anlarını tespit etmek ve karşı yöndeki yeni bir fiyat hareketinin erken aşamalarında pozisyonlara girmektir.

Ana Özellikler

  • XAUUSD için Özel Olarak Geliştirilmiştir: EA'nın mantığı ve iç parametreleri, Altın piyasasının kendine özgü davranışları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir.

  • Otomatik Risk Yönetimi: EA, belirlediğiniz risk yüzdesine ve hesaplanan Zarar Durdur (Stop Loss) seviyesine göre her işlem için uygun lot büyüklüğünü otomatik olarak hesaplar, bu da tutarlı bir risk yönetimi sürdürmenize yardımcı olur.

  • Dinamik İşlem Yönetimi: Tüm işlemler, devam eden piyasa hareketlerine uyum sağlayan Parabolik SAR indikatörüne dayalı olarak iz süren bir Zarar Durdur seviyesi ile yönetilir.

  • Akıllı Kâr Koruma Sistemi: Sistem, kârlı işlemleri yönetmek için gelişmiş bir özellik içerir. Bir pozisyon önemli bir kâr seviyesine ulaştığında, EA olası bir geri çekilmeyi izler ve kazançları güvence altına almak için işlemi kapatabilir.

  • Hesap Koruma Mekanizması: İsteğe bağlı bir özellik, bir işlemin risk ayarınızla tanımlanan maksimum zarar eşiğine ulaşması durumunda EA'nın işlemi kapatmasına olanak tanıyarak ek bir sermaye koruması katmanı sağlar.

  • Kullanıcı Dostu: Sadelik için tasarlanan EA, kullanıcının yapılandırması gereken yalnızca iki temel parametre ile minimum kurulum gerektirir.

Tavsiyeler

  • Para Birimi: XAUUSD

  • Zaman Dilimi: H1

  • Broker: IC Markets veya düşük spread ve hızlı emir iletimi sunan diğer aracı kurumlar.

  • Minimum Bakiye: $500

  • Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek (1:500 tavsiye edilir).

Girdi Parametreleri

EA, kullanım kolaylığı için yalnızca iki temel girdiyle yapılandırılacak şekilde tasarlanmıştır:

  • Magic Number: EA'nın emirleri için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Aynı hesapta başka EA'lar çalıştırıyorsanız bu önemlidir.

  • Risk: Her bir işlemde hesap bakiyenizin yüzde kaçını riske atacağınızı belirtir. Lot büyüklüğü bu değere göre otomatik olarak hesaplanır.

    • 1-3: Düşük Risk

    • 4-7: Orta Risk

    • 7-10: Yüksek Risk


