Reversal Gold EA

Candle Amplitude Oscillator Daniel Naranjo Morales Göstergeler

Mum Genlik Osilatörü Mum Genlik Osilatörü ile piyasa volatilitesi hakkında kristal berraklığında bir bakış açısı kazanın. Bu hafif ve verimli araç, her bir mumun içindeki gerçek enerjiyi size göstermek için basit fiyat analizinin ötesine geçer ve daha bilinçli alım satım kararları vermenize yardımcı olur. Bir piyasanın aktif mi yoksa durgun mu olduğunu tahmin etmek yerine, bu indikatör size her sembol ve her zaman diliminde çalışan hassas, standartlaştırılmış bir volatilite ölçümü sunar.