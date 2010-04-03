Telgo Trader EA
- Uzman Danışmanlar
- Timothy Chuma Ifiora
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
TELGO TRADER (OBT) Uzman Danışman
Genel Bakış
TELGO TRADER (OBT), Inner Circle Trader (ICT) kavramlarına dayanan gelişmiş bir Otomatik Ticaret sistemidir. Bu EA, kurumsal ticaret teorisini akıllı piyasa yapısı analizi ile birleştirerek H1 zaman diliminde yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tespit eder.
Temel Özellikler
🎯 Gelişmiş Order Block Tespiti
-
Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Daha güçlü Order Block sinyalleri için yüksek zaman dilimleri analiz edilir
-
ATR Tabanlı Doğrulama: Ortalama Gerçek Aralık kullanarak dinamik boyut filtreleme ve itici hareket tespiti
-
Hacim Onayı: Sinyal doğrulaması için hacim analizi entegre edilmiştir
-
Piyasa Yapısı Farkındalığı: Daha iyi ticaret zamanlaması için genel piyasa yapısı dikkate alınır
-
Mitigasyon Takibi: Order Block’ların daha önce test edilip edilmediği izlenir
📊 Akıllı Piyasa Bağlamı Analizi
-
Aralık Tespiti: Dalgalı ve trend piyasa koşullarını otomatik belirler
-
Dinamik Giriş Bölgeleri: Order Block içinde optimal giriş bölgelerini hesaplar
-
Fiyat Hareketi Formasyonları: Ters çekiç, doji ve diğer dönüş formasyonlarını tanır
-
Gerçek Zamanlı Piyasa Değerlendirmesi: Piyasa koşullarını sürekli değerlendirir
💰 Kapsamlı Risk Yönetimi
-
Pozisyon Büyüklüğü: Hesap risk yüzdesine göre otomatik pozisyon büyüklüğü ayarlama
-
Gelişmiş Stop Yönetimi:
-
İlk stop loss yerleştirme
-
Maliyet noktası ayarı
-
Özelleştirilebilir başlangıç noktası ile gelişmiş takip eden stop sistemi
-
-
Ticaret Senkronizasyonu: Maksimum açık işlem sınırı ile aşırı işlem önleme
-
ATR Tabanlı Stoplar: Piyasa volatilitesi kullanılarak dinamik stop loss hesaplama
🔧 Esnek Ticaret Kontrolleri
-
Seçmeli Doğrulama Geçersiz Kılma: Hangi doğrulama kriterlerinin uygulanacağını seçme
-
Özelleştirilebilir Gövde Boyutu Filtresi: Minimum mum gövdesi boyutu ayarlama
-
Ticaret Penceresi Kontrolü: Zaman tabanlı ticaret kısıtlamalarını yok sayma seçeneği
-
Piyasa Koşulu Geçersiz Kılma: Gerektiğinde piyasa koşulu kontrollerini atlama
Girdi Parametreleri
Risk Yönetimi Ayarları
-
MaxRiskPercent: Her işlemde hesap bakiyesinden risk alınacak yüzde (varsayılan: %1.0)
-
calcTp: Kar al hesaplama çarpanı (varsayılan: 2.0)
-
minBodySize: Mum gövdesinin minimum boyutu (puan cinsinden, varsayılan: 12)
-
trailingStart: Takip eden stopun aktifleşmesi için gereken pip karı (varsayılan: 70)
Ticaret Kontrolü Geçersiz Kılmaları (DEĞİŞTİRMEYİN❌)
-
ignoreTradingWindow: Zaman tabanlı ticaret kısıtlamalarını atlar (varsayılan: false)
-
ignoreMarketCondition: Piyasa koşulu doğrulamasını atlar (varsayılan: false)
-
ignorePricePosition: Fiyat pozisyonu kontrollerini geçersiz kılar (varsayılan: false)
-
ignoreCandlePattern: Mum formasyonu gereksinimlerini atlar (varsayılan: false)
-
ignoreTrendMomentum: Trend momentumu doğrulamasını atlar (varsayılan: false)
Order Block Ayarları
-
g_maxOrderBlocks: Aynı anda izlenecek maksimum Order Block sayısı (varsayılan: 30)
-
g_maxOpenTrades: Aynı anda açık tutulabilecek maksimum işlem sayısı (varsayılan: 2)
-
g_onlyUntestedOBs: Sadece daha önce test edilmemiş Order Block’larda işlem yap (varsayılan: true)
-
g_showTradingStats: Grafik üzerinde ticaret istatistiklerini göster (varsayılan: true)
Teknik Özellikler
Order Block Tanımlama
-
Önemli fiyat hareketleri ve öncesindeki konsolidasyon alanlarını tarar
-
Boyut, hacim ve yapıyı içeren çoklu kriterlerle Order Block doğrular
-
Yeni kurumsal seviyeleri belirlemek için mitigasyon durumunu takip eder
-
Sistematik izleme için aktif Order Block veritabanı tutar
Doğrulama Sistemi
-
Piyasa Koşulu Analizi: Trend ve aralık ortamlarını değerlendirir
-
Fiyat Pozisyonu Doğrulaması: Optimal giriş pozisyonunu onaylar
-
Mum Formasyonu Tanıma: Destekleyici fiyat hareketi formasyonlarını tanır
-
Trend Momentum Değerlendirmesi: Yönsel eğilimi doğrular
-
Ticaret Penceresi Yönetimi: En uygun işlem saatlerine saygı gösterir
Risk Kontrol Çerçevesi
-
Hesap özkaynakları ve risk toleransına göre otomatik pozisyon büyüklüğü ayarlama
-
Order Block yapısına göre dinamik stop loss yerleştirme
-
Özelleştirilebilir tetikleme noktası ile takip eden stop sistemi
-
Portföy koruması için maksimum eşzamanlı işlem limiti
Avantajlar
✅ Kurumsal Ticaret Yaklaşımı
-
Kanıtlanmış ICT Order Block kavramlarına dayanır
-
Kurumsal ticaret davranışını ve akıllı para konumlanmasını taklit eder
-
Büyük piyasa katılımcılarının olası konumlandığı bölgeleri hedefler
✅ Uyarlanabilir Kontrol Sistemi
-
Farklı piyasa koşulları için esnek doğrulama geçersiz kılmaları
-
Çeşitli ticaret stilleri için özelleştirilebilir parametreler
-
Gerçek zamanlı piyasa koşulu değerlendirmesi ve adaptasyon
✅ Sağlam Risk Yönetimi
-
Temkinli varsayılan risk ayarları (%1 işlem başına)
-
Çok katmanlı ticaret koruma önlemleri
-
Sistematik pozisyon boyutlandırmayla hesap bakiyesi korunumu
✅ Profesyonel Uygulama
-
Modüler tasarım ile temiz kod mimarisi
-
Kapsamlı günlük kaydı ve istatistik takibi
-
Performans izleme için görsel hata ayıklama araçları
Önerilen Kullanım
Optimum Ayarlar
-
Zaman Dilimi: H1 (sadece 1 saatlik grafiklere optimize edilmiştir)
-
Döviz Çiftleri: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD
-
Hesap Büyüklüğü: Doğru risk yönetimi için minimum 500$
-
Risk Seviyesi: Temkinli yaklaşım için %1-2
Piyasa Koşulları
-
Belirgin kurumsal katılımın olduğu trend piyasalarında en iyi performans
-
Büyük işlem seansları sırasında (Londra, New York örtüşme) etkili
-
Hem trend hem de dalgalı piyasa ortamları için uygun
Kurulum Gereksinimleri
-
Kesintisiz çalışma için VPS önerilir
-
Gerçek zamanlı analiz için stabil internet bağlantısı
-
Birden fazla eşzamanlı pozisyon için yeterli teminat
Önemli Notlar
-
Özellikle H1 zaman dilimi için tasarlanmıştır
-
Order Block kavramlarının temel bilgisi gereklidir
-
En iyi performans için düzenli takip önerilir
-
Canlı kullanım öncesi backtest yapılması tavsiye edilir
TELGO TRADER (OBT), kurumsal Order Block kavramlarını sistematik ve otomatik bir ticaret yöntemine dönüştürerek, ana döviz çiftlerinde H1 zaman diliminde tutarlı performans sağlamayı hedefler.