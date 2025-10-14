Abartı yok, gereksiz risk yok. Minimum düşüşle işlem yap: One Man Army, hem kişisel hem de prop firm (şirket içi) ticaret için tasarlanmış çok dövizli bir işlem sistemidir. Kısa ve orta vadeli piyasa düzeltmeleri ve dönüşlerine dayalı bir scalping stratejisi uygular, bekleyen limit emirleri ile işlem yapar. Bu işlem botu piyasanın yönünü tahmin etmez — en uygun fiyat seviyelerinde yüksek hassasiyetle pozisyon açar. Tam senin sevdiğin tarzda. Şimdi detaylara bakalım.

Gerçek Sonuçlar ve Kurulum

Test için EURCAD döviz çifti ve M15 zaman dilimini kullanın One Man Army, farklı varlıklar ve piyasa aşamalarında yapılan kapsamlı testler sonucunda geliştirilmiştir. Sistemin davranışı istikrarlı, öngörülebilir ve analiz etmesi kolaydır. Kontrol, güvenlik ve sistematik yaklaşımı önemseyen trader’lar için tasarlanmıştır. CANLI SİNYAL – BURADA

Kurulum ve yapılandırma rehberi – BURADA

Temel Özellikler



Martingale yok, ortalama alma yok

Her işlem Stop Loss ile korunur

Hem prop firm hem kişisel hesaplar için uygundur

İşlem zaman dilimi: M15

Varlıklar: 17 döviz çifti

Önerilen kaldıraç: herhangi biri (1:30 ve üzeri)

Minimum başlangıç sermayesi: 500 USD

One Man Army Geliştirme Yol Haritası



Yayın sonrası önümüzdeki aylarda One Man Army projesini şu yönde geliştirmeyi planlıyorum:



Her 6 ayda bir düzenli set dosyası güncellemeleri, sistemin güncel piyasa koşullarına uyumlu kalmasını sağlamak için

Ortalama işlem süresi 5–10 saat olan ek bir scalping algoritması geliştirme (ayrı bir portföy olarak)

Çift yönlü pozisyon açabilen gelişmiş bir hedge algoritması oluşturma (ek bir portföy olarak)

2–3 eşzamanlı işlem açarak Fibonacci temelli kademeli çıkış yapan çoklu pozisyon algoritmasının uygulanması — ek bir portföy seçeneği olarak

Kısacası, dört farklı işlem stratejisiyle çalışabilen, istikrarlı ve piyasaya uyum sağlayan bir algoritmaya sahip olacaksın.

Detaylı Açıklama



One Man Army, sadece dönüş olasılığı yüksek bölgelerde piyasaya giriş yapan bekleyen limit emirleri kullanır. Fiyat kovalamak yok, rastgele girişler yok — sadece yapılandırılmış ve planlı pozisyon alma.

Her işlem, piyasa yapısına göre dinamik olarak hesaplanan kendi Stop Loss’u ile korunur.

Bu, 500 USD’lik küçük hesaplardan büyük hesaplara kadar güçlü sermaye koruması anlamına gelir.

Martingale yok, ortalama alma yok — grid trading, pozisyon ikiye katlama veya kumar mantığı yok.

Sadece kontrollü risk maruziyeti ve profesyonel risk yönetimi vardır.

17 enstrüman — tek portföy. Ana döviz çiftleri arasında riski dağıtan çok dövizli bir strateji, farklı piyasa koşullarında dengeli ve istikrarlı performans sağlar.

Prop firm ve kişisel hesaplar için uygundur, sıkı risk yönetimi standartlarını karşılar.

Herkes için erişilebilir — sadece 500 USD ile başlamak yeterlidir, yüksek kaldıraç gerekmez (1:30 yeterlidir).

Dünya genelindeki tüm MT5 brokerlarıyla uyumludur — Avrupa, ABD ve Asya brokerlarında test edilmiş ve istikrarlı şekilde çalışmaktadır.

Tam otomatik işlem — duygusuz, kurallara bağlı ve 24/5 disiplinle çalışır.

Kontrol sende — algoritma tüm işi yapar.