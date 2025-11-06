🏆 Fast Gold Scalper Pro — Altın (XAUUSD) için Hassas Scalping

Fast Gold Scalper Pro, özellikle XAUUSD (altın) ve yüksek volatiliteye sahip diğer enstrümanlar için tasarlanmış yeni nesil bir Expert Advisor (EA)’dır.

Patlayıcı mum hareketlerini tespit eder ve hızlı fiyat dönüşlerini veya kırılmaları yakalamak için akıllı bekleyen emirler ile anında tepki verir — hızlı hareket eden altın piyasası için ideal.

Hız, güvenlik ve uyum yeteneği sayesinde, Fast Gold Scalper Pro haber saatlerinde, seans açılışlarında ve yüksek volatilite dönemlerinde çok etkilidir.

⚙️ Temel İşlem Mantığı

✅ Akıllı Mum Tespit Motoru

Gerçek zamanlı olarak güçlü momentum mumlarını tanır ve zayıf veya düşük volatilite hareketlerini filtreler.

✅ Otomatik Bekleyen Emir Sistemi

Önemli momentum bölgelerine yakın BUY STOP veya SELL STOP emirleri yerleştirir, hızlı fiyat hareketlerini veya geri çekilmeleri yakalamaya hazır.

✅ Dinamik Emir Yönetimi

Bekleyen emirler otomatik olarak fiyatı takip eder, volatiliteye göre ayarlanır ve tetiklenmezse belirli bir sürede iptal edilir.

✅ Gelişmiş Trailing Stop Kontrolü

Kazançları otomatik olarak korur, güçlü hareketleri hassas şekilde takip eden özelleştirilebilir bir trailing stop sistemi içerir.

✅ Risk ve Spread Kontrolü

Yüksek volatilite dönemlerinde bile güvenli emir yerleştirme ve istikrarlı işlem sağlar.

💡 Ana Özellikler

Özellik Açıklama ⚡ Hızlı Mum Tespiti Mum boyutu ve gövde eşik değerleriyle hızlı hareketleri filtreler 🎯 Akıllı Bekleyen Emirler Piyasa yönüne göre dinamik olarak emirleri yerleştirir ve takip eder 🔒 Tam Güvenlik Yönetimi Otomatik SL, mesafe doğrulama ve bekleyen emir süresi kontrolü 🧠 Otomatik Lot Doğrulama Broker uyumlu lot büyüklüğünü garanti eder 🔄 Trailing Stop Motoru Mesafe ve adım özelleştirmesi ile kazançları korur 📊 Debug Modu Strateji optimizasyonu için şeffaf loglar sağlar 💰 Martingale / Grid Yok Temiz ve kontrollü bir işlem mantığı

⚙️ Girdi Parametreleri

Mum Tespit Ayarları

Minimum Mum Boyutu

Hızlı Hareket Eşiği

Mum Kontrol Periyodu

Spread Eşiği

Emir Yönetimi

Maksimum Bekleyen Emir Sayısı

Emir Mesafesi

Başlangıç Stop Loss

Trailing Adımı & Mesafesi

Bekleyen Emir Süresi

Risk & Güvenlik

Sabit Lot Büyüklüğü

Magic Number

Trailing Stop’u Etkinleştir

Takip için Minimum Kar

Genel

Emir Yorumları

Debug Bilgilerini Göster

📈 Önerilen Ayarlar

Parametre Öneri Sembol XAUUSD (Altın) Zaman Dilimi M5 Hesap Türü Hedging veya Netting (otomatik uyumlu) En İyi Seanslar Londra / New York Minimum Yatırım 100$+ (1:500 kaldıraç ile) Broker Türü ECN / Raw Spread, tercihen swap-free hesap

Altın fiyatınız 3 haneliyse, özel ayarlar için benimle iletişime geçin.

Plug & Play! EA sadece 10 € başlangıç sermayesiyle çalışabilir.

Her 10 satıştan sonra fiyat 60 $ artar.

⚠️ Önemli Notlar

Martingale, grid veya otomatik artırma yok.

Yüksek volatilite dönemlerinde veya seans açılışlarında en iyi performansı gösterir.

Canlıya almadan önce Strategy Tester’da (“Every Tick” modu) test edin.

Algo Trading’i etkinleştirin ve brokerınızın mevcut fiyat yakınında bekleyen emirleri kabul ettiğinden emin olun.

🔥 Neden Trader’lar Fast Gold Scalper Pro’yu Seviyor

Altının volatilitesine uygun — hızlı, temiz ve güvenilir.

Varsayılan güvenli ayarlarla kutudan çıkar çıkmaz çalışır, tamamen özelleştirilebilir.

Scalper’lar, haber trader’ları ve kısa vadeli momentum trader’ları için ideal.

Kurumsal düzeyde risk kontrol mantığı ile stabil ve hızlı.

💬 Özet

Fast Gold Scalper Pro, ışık hızında mum tespiti ile akıllı bekleyen emir yönetimini birleştirir,

piyasadaki hareketleri hızlı ve güvenli bir şekilde yakalamanızı sağlar.

Altını yüksek volatilite dönemlerinde trade ediyorsanız, bu EA size hassas kontrol, otomatik yönetim ve hız avantajı sunar — hepsi bir arada.

📜 Uyarı:

Forex ve kaldıraçlı CFD işlemleri yüksek risk içerir ve herkes için uygun olmayabilir.

Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Lütfen sorumlu şekilde işlem yapın.

🚀 Hızlı. Akıllı. Altın için tasarlandı.