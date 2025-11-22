Quick Fortune – Tam Otomatik ve Yüksek Risk Yönetimine Odaklı

Quick Fortune, üst düzey piyasa ritmini sıkı bir şekilde takip eden tam otomatik bir Uzman Danışmandır.

Odak noktası istikrarlı hareketlerdir. EA'yı uzun vadede serbestçe çalıştırarak bekleyebileceğiniz en iyi performansı elde edersiniz.

Strateji, net ve mantıksal olarak yapılandırılmış kurulumlara dayanır ve haber dönemlerinde düzgün çalışır.

Sadece bir kez başlatırsınız ve yapmanız gereken tek şey budur, arkanıza yaslanıp rahatlayın ve Quick Fortune sizin için kazanmaya devam edecektir.





Tasarıma Göre Risk Yönetimi

Her işlem, sabit bir zarar durdurma ve tanımlanmış bir kâr alma emriyle güvence altına alınır. Piyasa koşullarından bağımsız olarak risk her zaman kontrol altındadır.

Aynı zamanda, dinamik bir mekanizma, çok erken kapatmadan güçlü hareketleri tam olarak yakalamak için kârlı pozisyonları yönetir.

Quick Fortune, yoğun günlük işlemler veya işlem hacmini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmamıştır.

Özünde verimlilik yatar: piyasaya tam olarak uyan, daha az sayıda ancak iyi konumlandırılmış işlemler. Bu, sistemi tüm gün ekrana yapışık kalmak istemeyen yatırımcılar için cazip hale getiriyor.





Quick Fortune Neden Kazandırıyor – Bir Bakışta

EA, mevcut sürümde Majör ve Minör pariteler için en iyi performansı gösterirken Altın için göstermiyor. Quick Fortune herhangi bir broker ile kullanılabilir. Portföy hesapları kabul edilir. Zaman aralığı H4'tür ve 100$ gibi düşük bir miktarla başlayabilirsiniz.





Quick Fortune Pratikte Neden Kazandırıyor

 Abartının yerine gerçekçi performans: Birçok sistem geri testlerde parlıyor ancak canlı testlerde başarısız oluyor. Quick Fortune, gerçek piyasalarda – gerçek volatiliteyle – performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

 Düşük bakım: Trend tabanlı mantığı ve net işlem planıyla Quick Fortune, her gün manuel olarak müdahale etmek istemeyen yatırımcılar için idealdir.

 Yapay Zeka Abartısı Yok: Piyasa, yapay zekanın henüz ciddi işlemler için yeterince olgun olmadığını gösterdi. Quick Fortune, umuda değil, net mantığa dayanır.