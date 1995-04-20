Inverted Hammer mp

Indicador Crypto_Forex "Patrón de Martillo Invertido" para MT4. Sin repintado ni retraso.





- El indicador "Patrón de Martillo Invertido" es muy potente para operar con Price Action.

- Detecta el Martillo Invertido alcista en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).

- Con alertas para PC, móvil y correo electrónico.

- El indicador "Patrón de Martillo Invertido" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.