Inverted Hammer mp

Indicador Crypto_Forex "Padrão Martelo Invertido" para MT4, sem repintura, sem atraso.





- O indicador "Padrão Martelo Invertido" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action.

- O indicador detecta um Martelo Invertido de alta no gráfico: sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens).

- Com alertas para PC, celular e e-mail.

- O indicador "Padrão Martelo Invertido" é excelente para combinar com Níveis de Suporte/Resistência.





Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.