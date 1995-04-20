Inverted Hammer mp
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.2
Индикатор Crypto_Forex "Паттерн Перевернутый молот" для MT4. Не перерисовывается, не имеет задержек.
- Индикатор "Паттерн Перевернутый молот" — очень мощный индикатор для торговли по Price Action.
- Индикатор обнаруживает бычий паттерн Перевернутый молот на графике: синяя стрелка на графике (см. изображения).
- С оповещениями на ПК, мобильном телефоне и электронной почте.
- Индикатор "Паттерн Перевернутый молот" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
