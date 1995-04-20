Inverted Hammer mp
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Inverted Hammer Pattern“ für MT4 – ohne Neuzeichnung und Verzögerung.
– Der Indikator „Inverted Hammer Pattern“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading.
– Der Indikator erkennt bullische Inverted Hammer im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder).
– Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail.
– Der Indikator „Inverted Hammer Pattern“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.