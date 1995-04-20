Inverted Hammer mp

Crypto_Forex-Indikator „Inverted Hammer Pattern“ für MT4 – ohne Neuzeichnung und Verzögerung.

– Der Indikator „Inverted Hammer Pattern“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading.
– Der Indikator erkennt bullische Inverted Hammer im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder).
– Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail.
– Der Indikator „Inverted Hammer Pattern“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.

Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen!
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.

Empfohlene Produkte
Candlestick Patterns MT4
Denis Luchinkin
5 (3)
Indikatoren
Candlestick Patterns MT4 ist ein einfacher und praktischer Indikator, der 29 Kerzenmuster definieren kann. Vorteile Definiert und hebt 29 Kerzenmuster hervor; Die geschätzte Handelsrichtung wird als Pfeil angezeigt; Jedes Candlestick-Muster kann in den Einstellungen deaktiviert werden; Der Indikator kann als Pfeilindikator in EAs verwendet werden. Parameter TextSize - Textgröße des Diagramms; TextColor - Farbe des Diagrammtextes; Alert - Alarme aktivieren/deaktivieren; ---------- Candlestick P
Bearish Engulfing
Zaky Hamdoun
Indikatoren
Einführung und Beschreibung Der Indikator zeigt einen Pfeil an, wenn ein "Bearish Engulfing " erkannt wird. Letzteres weist in der Regel auf den Beginn eines Abwärtstrends hin. Ein "Bearish Engulfing"-Muster ist ein charttechnisches Muster, das den Beginn niedrigerer Kurse ankündigt. Das Muster besteht aus einer Aufwärtskerze, gefolgt von einer großen Abwärtskerze, die die kleinere Aufwärtskerze in den Schatten stellt oder "verschlingt". Das Muster kann wichtig sein, weil es zeigt, dass die Verk
FREE
Price Action Candlestick Patterns
Davit Beridze
5 (2)
Indikatoren
Candlestick-Muster-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) Dieser anpassbare Indikator identifiziert wichtige bullische und bärische Candlestick-Muster, die Trader bei der technischen Analyse und Entscheidungsfindung unterstützen. Hauptmerkmale: Mustererkennung : Bullisch : Hammer, Bullish Engulfing, Morgenstern, Drei weiße Soldaten, Bullish Harami, Umgekehrter Hammer. Bärisch : Shooting Star, Bearish Engulfing, Abendstern, Drei schwarze Krähen, Bearish Harami, Hängender Mann. Anpassbarkeit : Muster kö
Intraday Setup
Che Jeib Che Said
Indikatoren
Der Intraday-Setup-Indikator verwendet Bollinger Bänder als Hauptindikator, um ein gutes Setup zu finden, das durch Kerzenmuster wie Engulfing und Pin Bar gefiltert wird. Dies ist ein großartiges Tool für diejenigen, die mit Bollinger Bändern für den Einstieg handeln oder sie als Filter für den Trend verwenden. Es wird empfohlen, einen höheren Zeitrahmen zu verwenden, wenn Sie dieses Tool nutzen. Es gibt viele Eingabeeinstellungen, mit denen der Benutzer bequem ein gutes Wahrscheinlichkeits-Setu
FREE
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Doji-Ausbruchsmuster“ für MT4. - Der Indikator „Doji-Ausbruchsmuster“ ist reines Price-Action-Trading: Kein Neuzeichnen, keine Verzögerung; - Der Indikator erkennt den Ausbruch des Doji-Musters in die Trendrichtung, wobei sich die Doji-Kerze in der Mitte des Musters befindet und die letzte Kerze der Ausbruch ist: - Bullisches Doji-Ausbruchsmuster – Blaues Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder). - Bärisches Doji-Ausbruchsmuster – Rotes Pfeilsignal auf dem Diagramm (
Previous Candle Levels MT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indikatoren
WaPreviousCandleLevels MT4 zeigt die vorherigen Kerzenniveaus, es zeigt die vorherigen Kerzen Open High Low Close Levels (OHLC Levels) in verschiedenen Zeitrahmen. Es wurde entwickelt, um dem Händler zu helfen, den Markt zu analysieren und die Aufmerksamkeit auf die vorherigen Kerzenlevel in verschiedenen Zeitrahmen zu richten. Wir alle wissen, dass die OHLC-Levels auf Monats-, Wochen- und Tagesbasis sehr stark sind und dass der Preis in der Regel stark auf diese Levels reagiert. In der technis
FREE
High Quality Candlestick Pattern Filter
Vo Mai Chi
Indikatoren
Es gibt viele Candlestick-Muster, aber nur wenige sind wirklich wissenswert. Candlestick-Pattern-Filter erkennt und markiert die zuverlässigsten Candlestick-Muster. Denken Sie daran, dass diese Muster nur dann nützlich sind, wenn Sie verstehen, was in den einzelnen Mustern geschieht. Sie sollten mit anderen Formen der technischen Analyse kombiniert werden, um das beste Ergebnis zu erzielen. Diese Muster sind enthalten: Hammer / Hanging Man Umgekehrter Hammer / Sternschnuppe Bullish / Bearish Eng
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indikatoren
Hauptzweck: "Pin Bars" wurde entwickelt, um Pin Bars auf Finanzmarktdiagrammen automatisch zu erkennen. Eine Stiftleiste ist eine Kerze mit einem charakteristischen Körper und einem langen Schwanz, die eine Trendumkehr oder -korrektur signalisieren kann. Funktionsweise: Der Indikator analysiert jede Kerze auf dem Diagramm und bestimmt die Größe von Körper, Schwanz und Nase der Kerze. Wenn eine Stiftleiste erkannt wird, die vordefinierten Parametern entspricht, markiert der Indikator sie auf de
FREE
Pin Bar candle
Makarii Gubaydullin
Indikatoren
Pin Bar Pattern Scanner | Intelligente Warnungen und Trendfilter Verpassen Sie nie wieder eine hochwahrscheinliche Pin Bar-Umkehr! Dieser automatisierte Pin Bar Pattern Scanner erledigt die schwere Arbeit für Sie. Dieses Trading-Tool scannt Ihre Charts in Echtzeit, erkennt das kraftvolle Pin Bar-Muster (Hammer/Sternschnuppe) und sendet Ihnen sofortige Signale. Der Trading-Indikator ist für sowohl novice als auch erfahrene Trader konzipiert, die die Kraft des puren Price Action ohne Rätselraten
Shooting Star pattern mf
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Shooting Star Pattern“ für MT4, ohne Nachzeichnen, ohne Verzögerung. - Der Indikator „Shooting Star Pattern“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price-Action-Trading. - Der Indikator erkennt bärische Shooting-Star-Muster im Chart: Rotes Pfeilsignal im Chart (siehe Abbildungen). - Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgeräte und E-Mail. - Der Indikator „Shooting Star Pattern“ eignet sich hervorragend zur Kombination mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. // Hervo
ST Engulfing
Curtis Daniel Jr -
Indikatoren
Engulfing-Candlestick-Muster bestehen aus zwei Balken in einem Preisdiagramm. Sie werden verwendet, um eine Marktumkehr anzuzeigen. Die zweite Kerze ist viel größer als die erste, so dass sie die Länge des vorherigen Balkens vollständig abdeckt oder "verschlingt". Durch die Kombination mit der Möglichkeit, die Trendrichtung zu berücksichtigen, eliminiert dieser Indikator viele falsche Signale, die normalerweise erzeugt werden, wenn der Gesamttrend nicht berücksichtigt wird.
FREE
Pin Bar and Outside Bar patterns ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Pin Bar & Outside Bar Patterns“ für MT4 – ohne Neulackierung und ohne Verzögerung. – Der Indikator „Pin Bar & Outside Bar Patterns“ ist sehr leistungsstark für Price Action Trading. – Der Indikator erkennt Pin Bar- und Outside Bar-Muster im Chart: – Bullisches Muster – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder). – Bärisches Muster – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail. – Der Indikator „Pin Bar & Outside Bar Patterns“ lässt si
Evening Star pattern mg
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Evening Star Pattern“ für MT4 – kein Repainting, keine Verzögerung. – Der Indikator „Evening Star Pattern“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading. – Der Indikator erkennt bärische Evening Star Patterns im Chart: Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgeräte und E-Mail. – Auch sein Gegenstück, der bullische Indikator „Morning Star Pattern“, ist verfügbar (Link unten). – Der Indikator „Evening Star Pattern“ läs
Breakout Bar pattern mf
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Breakout Bar Pattern“ für MT4, kein Nachzeichnen, keine Verzögerung. - Der Indikator „Breakout Bar Pattern“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price-Action-Trading. - Der Indikator erkennt Breakout-Bar-Muster im Chart: - Bullisches Breakout-Bar-Muster: Blauer Pfeil im Chart (siehe Abbildungen). - Bärisches Breakout-Bar-Muster: Roter Pfeil im Chart (siehe Abbildungen). - Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgeräte und E-Mail. - Der Indikator „Breakout Bar Pattern
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Doji-Umkehrmuster“ für MT4. - Der Indikator „Doji-Umkehrmuster“ ist reines Price-Action-Trading: Kein Neuzeichnen, keine Verzögerung; - Der Indikator erkennt das Doji-Umkehrmuster auf dem Chart, wobei sich die Doji-Kerze in der Mitte des Musters befindet und die letzte Kerze eine Ausbruchskerze ist: - Bullisches Doji-Umkehrmuster – Blaues Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder). - Bärisches Doji-Umkehrmuster – Rotes Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder). - Mit PC-,
Wayalarmpoint
Vladislav Kozlov
Indikatoren
WayAlarmPoint ist ein Indikator für die MetaTrader 4-Plattform, der verschiedene Möglichkeiten zur Benachrichtigung über Kursbewegungen in jede Richtung bietet. Seine einfache Funktionalität ermöglicht es Ihnen, den gewünschten Ton für eine bestimmte Richtung auszuwählen und einen individuellen Abstand in Punkten für jede Seite der Preisbewegung festzulegen. Darüber hinaus zeigt der Indikator den Zeitpunkt des Erreichens des Ziels genau an. Dieser Indikator ist ideal für diejenigen, die sich um
Price Bars and Chart Patterns
Chingiz Gavryushkaev
Indikatoren
Der Indikator Price Bars and Chart Patterns basiert auf drei Balkenmustern: Doppeltes Key Reversal Bar Popgun Mehrfacher innerer Balken Der Indikator Price Bars and Chart Patterns zeigt die Symbole für den Kauf in grüner Farbe und für den Verkauf in roter Farbe an. Die Icons werden entsprechend den gebildeten Balkenmustern nach deren Bestätigung gesetzt. Der Indikator Price Bars and Chart Patterns funktioniert auf allen Zeitrahmen, es gibt keine Eingabeparameter. Der Indikator Price Bars and Cha
Candle Patterns
Paul Geirnaerdt
5 (2)
Indikatoren
Der Indikator Kerzenmuster zeigt beliebte Kerzenmuster auf dem Chart an. Die möglichen Muster sind Inside Bar, Large Wick, Engulfing, Marubozu, Hammer, Shooting Star, Three White Soldiers und Three Black Crows. Die Kerzen sind farbig, um die Muster leicht zu erkennen. Außerdem zeigt eine Point-and-Click-Funktion das gefundene Muster an. Einstellungen Message Box - wenn eine Kerze angeklickt wird, wird das identifizierte Muster in einer Message Box auf den Charts angezeigt. Alle Einstellungen de
UPD1 Rails Dashboard
Vitaliy Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator zeigt das "Rails"-Muster auf dem Chart an. Dieses Muster besteht aus zwei multidirektionalen Kerzen mit identischen Körpern und kleinen Schatten. Wenn auf dem aktuellen Zeitrahmen das Muster "Rails", auf dem x2 Zeitrahmen wird es wie ein Pin Bar (Doji) aussehen. Dieser Indikator wurde entwickelt, um das Muster automatisch auf die effizienteste Weise zu finden, mit logisch einfachen Einstellungen, die Sie leicht ändern können. Es besteht die Möglichkeit, nach Trend (2 gleitende Dur
GND Patterns Candle
Nguyen Dang Giang
Indikatoren
Price Action ist eines der beliebtesten Handelskonzepte. Candlestick-Muster sind ein unverzichtbares Instrument für jeden Price-Action-Händler. Ein Candlestick-Muster ist ein ein- oder manchmal mehrbalkiges Preisaktionsmuster, das grafisch auf einem Candlestick-Diagramm dargestellt wird und von Price-Action-Händlern zur Vorhersage verwendet wird. Eingabe-Parameter On Alert - true/false (zeigt eine Meldung in einem separaten Fenster an). Patterns Reverse - true/false (erlaubt die Anzeige der rüc
Ultimate Double Top Bottom Reversal Scanner FREE
FXsolutions
4.33 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator scannt für Sie bis zu 30 Handelsinstrumente und bis zu 8 Zeitrahmen auf das Auftreten der hochwahrscheinlichen Umkehrmuster: Double Tops/Bottoms mit gefälschten Ausbrüchen . Bitte lesen Sie auch den Blog-Beitrag "Professionelles Trading mit Double Tops/Bottoms und Divergenzen ", der die Konzepte hinter dem ULTIMATE Double Top/Bottom-Indikator erklärt und wie Sie einen professionellen Top-Down-Ansatz nutzen können. Diese KOSTENLOSE Version des Scanners scannt nur EURUSD und GBPUS
FREE
SPTforMT4
Shao Qun Lu
Indikatoren
SPT ist ein Trendindikator Er wird auf der Grundlage von ATR geschrieben, mit klaren Trendlinien, die die laufende Richtung anzeigen, Unterschiedliche Trader verstehen diesen Indikator für zwei verschiedene Zwecke Trendorientierte Trader führen einen Trendhandel durch, wenn sich die Trendlinie ändert, Händler, die auf einen respektvollen Schock setzen, handeln in einer Handelsspanne, die sich an der endgültigen Unterstützungs- oder Widerstandslinie orientiert, die dieser Indikator markiert. Die
Breakeven Price
Vladimir Chiosa
Indikatoren
Heutzutage müssen viele Händler mehrere Positionen für dasselbe Paar eröffnen, da eine Position normalerweise nicht die bestmögliche Position ist. Daher werden viele Trades angesammelt, manchmal mit unterschiedlichen Losgrößen, und es ist nicht einfach, den Break-Even-Preis aller eröffneten Positionen zu berechnen. Um dieses Problem zu lösen, wurde der Indikator Breakeven Price geschaffen. Breakeven Price ist ein MT4-Indikator, der in Echtzeit den Break-Even-Preis aller von Händlern oder EAs erö
Basic Fork
Francisco De A Vilar Enriquez
Indikatoren
Sehr nützlicher Indikator, den man nicht mehr missen möchte. Unverzichtbar für Scalping. Es zeigt Rebound-Ebenen, oben und unten, bilden eine Gabel, die den Preis umgibt. Jedes Level hat zwei blaue Regler, um es zu ändern, und einen grünen Regler für den Rebound-Modus: Hoch/Tief oder Öffnen/Schließen, und ein roter Regler für den Bruchalarm. Merkmale: -Zwei unabhängige Betriebsmodi: Hoch/Tief, Offen/Schließen. -Wenn ein Level durchbrochen wird, wird das nächste Level in der gleichen Richtung ang
FREE
Candle Analysis
Navdeep Singh
Indikatoren
50+ Candlestick-Muster, simulierte Handelsergebnisse, Top Five Performer Candle Analysis erweitert die Candlestick-Pattern-Analyse, indem es nicht nur Patterns identifiziert, sondern auch die vergangene Performance der Patterns aufzeichnet. Was es tut:- Identifiziert und stellt die Ergebnisse im Chart dar Zeigt die Top-Muster für Bullish und Bearish an. Das Protokoll kann auf der Registerkarte "Experten" ausgedruckt werden, um simulierte Handelsergebnisse zu sehen. Zeigt alle oder ausgewählte Mu
BinaryPin
Andrey Spiridonov
3.67 (3)
Indikatoren
BinaryPin ist ein Indikator, der speziell für den Handel mit kurzfristigen binären Optionen entwickelt und angepasst wurde. Der Algorithmus des Indikators analysiert vor der Ausgabe des Signals viele Faktoren, wie z.B. die Marktvolatilität, sucht nach dem PinBar-Muster und berechnet die Erfolgswahrscheinlichkeit beim Abschluss eines Geschäfts. Die Einstellung des Indikators erfolgt auf die übliche Weise. Der Indikator selbst besteht aus einem Informationsfenster, in dem der Name des Handelsinst
FREE
Colored Market Hours
Mohamed Amine Talbi
5 (1)
Indikatoren
Wie der Titel schon sagt, ist dies ein Indikator, der den aktuellen offenen Markt (Session) anzeigt. Es hat 4 Sitzungen mit anpassbaren Zeitplan: 1. Londoner Sitzung, 2. New Yorker Sitzung, 3. Tagung in Sydney, 4. Tokio-Sitzung. Indikator-Eingaben: - Die Farbe der einzelnen Sitzungen. - Die Eröffnungszeit und die Schlusszeit der Sitzungen. - Die Breite der Linie. Das Ziel des Indikators ist es, jede Sitzung zu verfolgen, zu beobachten, zu welchen Zeiten mehrere Sitzungen geöffnet sind, und so
FREE
Hammer pattern mf
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Hammer-Muster“ für MT4 – ohne Neuzeichnung und Verzögerung. – Der Indikator „Hammer-Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading. – Der Indikator erkennt bullische Hammer-Muster im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail. – Der Indikator „Hammer-Muster“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren. // Hervorragende Handelsroboter und Indikatoren finden
Outside Bar Pattern mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „OUTSIDE Bar Pattern“ für MT4, ohne Neuzeichnung und Verzögerung. - Der „OUTSIDE Bar“-Indikator ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading. - Der Indikator erkennt OUTSIDE Bar-Muster im Chart: – Bullischer OUTSIDE Bar – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder). – Bärischer OUTSIDE Bar – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail. - Der „OUTSIDE Bar Pattern“-Indikator lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-
BE auto
Muhammad Ridzuan Mohd Radzali
5 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeichnet automatisch bullish und bearish engulfing ohne jegliche Regeln. Bearish und Bullish engulf ist bekannt für Angebot und Nachfrage Bereich Markierung. Dieser Indikator kann in jeder Strategie verwendet werden, die eine Angebots-Nachfrage-Zone benötigt. Show Last Engulf : Aktivieren Sie diese Option, um unfrische Engulfing-Kerzen zur Berechnung anzuzeigen : Bei der Einstellung 0 werden alle historischen Balken geladen, was mehr Speicherplatz beanspruchen kann Bearish Engulfin
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Weitere Produkte dieses Autors
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indikatoren
Dies ist ein kostenloses Produkt, das Sie gerne für Ihre Zwecke verwenden können! Außerdem freue ich mich sehr über Ihr positives Feedback! Vielen Dank! Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen! Crypto_Forex-Indikator: Heiken Ashi Candles für MT4. Kein Neuanstrich. - Heiken_Ashi_Candles hat eine großartige Kombination mit dem Trend Line MA-Indikator, wie auf dem Bild zu sehen. - Der Indikator Heiken_Ashi_Candles ist ein sehr nützlicher Hilfsindikator, um Tren
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Fraktale Trendlinien“ für MT4. - Dieser Indikator ist hervorragend für Händler geeignet, die grafische Analysen mit Ausbrüchen verwenden!!! - „Fraktale Trendlinien“ zeigt grafische Aufwärtstrendlinien (violette Farbe) und Abwärtstrendlinien (rote Farbe). - Aufwärtstrend- und Abwärtstrendlinien basieren auf 2 einander am nächsten liegenden Fraktalen. - Der Indikator hat einige Parameter, die für die Farbe und Breite der Trendlinien verantwortlich sind. - Der Indikator ve
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indikatoren
Dies ist ein kostenloses Produkt, das Sie gerne für Ihre Zwecke verwenden können! Außerdem freue ich mich sehr über Ihr positives Feedback! Vielen Dank! Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen! Forex Indicator SWAP Display für MT4, großartiges zusätzliches Handelstool. - Der SWAP-Anzeigeindikator zeigt aktuelle SWAPs für Long- und Short-Trades des Forex-Paares an, an das er angehängt ist. - Es ist möglich, SWAP-Anzeigewerte in jeder Ecke des Diagramms zu pl
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indikatoren
Dies ist ein kostenloses Produkt, das Sie gerne für Ihre Zwecke verwenden können! Außerdem freue ich mich sehr über Ihr positives Feedback! Vielen Dank! Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen! Forex Indicator Spread Display für MT4, großartiges zusätzliches Handelstool. - Der Spread Display-Indikator zeigt den aktuellen Spread des Forex-Paares an, an dem es angebracht ist. - Es ist möglich, den Spread-Anzeigewert in jeder Ecke des Diagramms zu platzieren:
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Forex-Indikator „Room_UP_DWN_Day_Week_Month“ für MT4 - Der Indikator „Room_UP_DWN_Day_Week_Month“ ist ein sehr nützliches zusätzliches Handelstool. - Er zeigt Ihnen täglich, wöchentlich und monatlich die wahrscheinlichsten Levels, die durch den Preis erreicht werden können (Preisbereichslevel). - Der tägliche Bereich ist für Intraday-Trader nützlich. - Wöchentliche und monatliche Bereiche sind für Swing- und langfristige Trader. - Der Indikator ist hervorragend geeignet, um Ihre Take-Profit-Zi
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF RVI-Oszillator für MT4, kein Neuanstrich. - Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen HTF RVI Oszillator für MT4. HTF steht für „Higher Time Frame“. - RVI ist einer der besten Oszillatoren zur Erkennung von Trendänderungen und zum Einstieg aus überverkauften/überkauften Bereichen. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Time-Frame-Handelssysteme mit Price-Action-Einträgen aus überverkauften/gekauften Bereichen. - Der HTF RVI-Indikator
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Dynamic Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator – effizientes Handelstool für MT4! – Neue Generation von Oszillatoren – siehe Bilder, um zu erfahren, wie man sie verwendet. – Dynamischer Oszillator hat adaptive überverkaufte/überkaufte Zonen. – Oszillator ist ein Hilfstool, um genaue Einstiegspunkte aus überverkauften/überkauften Bereichen zu finden. – Überverkaufte Werte: unter der grünen Linie; Überkaufte Werte: über der roten Linie. – Er ist viel genauer
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Forex-Indikator „RSI für 8 Symbole“ für MT4. Kein Neuanstrich. - RSI ist einer der beliebtesten Oszillatoren für den Handel. - Er eignet sich hervorragend für Verkaufseinträge aus stark überkauften Bereichen (über 70) und Kaufeinträge aus stark überverkauften Bereichen (unter 30). - RSI ist sehr nützlich für die Divergenzerkennung. - „RSI für 8 Symbole“ bietet die Möglichkeit, RSI-Werte von bis zu 8 verschiedenen Symbolen auf nur einem Chart zu steuern. - Dieser Indikator lässt sich auch hervo
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Scalping_Channel“ für MT4. - Scalping Channel hat ATR-basierte Volatilitätsgrenzen. - Ideal für Scalping-Trading: - Steigen Sie über eine ausstehende Limit-Order auf der Mittellinie in den Handel ein. - Erwägen Sie bullische Einstiege, wenn ein grüner, stetiger Aufwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze über der oberen Grenze geschlossen wurde (siehe Bilder). - Erwägen Sie bärische Einstiege, wenn ein roter, stetiger Abwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Follow Trend Oscillator“ – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! – Benutzerfreundlicher Indikator bietet Möglichkeiten zum Scalping in Richtung des Haupttrends. – Sanfter und anpassbarer Oszillator mit Signal-Historie-Teil. – Grüne Farbe des Oszillators für Aufwärtstrends, braune Farbe – für Abwärtstrends. – Überverkaufte Werte: unter -30; Überkaufte Werte: über 30. – Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indik
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experten
ADAPTIVE SCALPER EA – ist ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges vollautomatisches Multi-Pair-Scalping-Handelssystem! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 10 Set_files verfügbar! Verwenden Sie Set_files v25.11 aus dem Abschnitt „Kommentare“, um den EA zu verwenden/zu testen. – Der EA passt sich automatisch über KI-Methoden an die Marktbedingungen an. – Das System ist sicher und verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Gr
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experten
PRICE ACTION TRADER EA – ist ein großartiges automatisches Handelssystem, das auf der Price Action-Forschung basiert! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 7 Set_files verfügbar! Die Handelsidee basiert auf dem bekannten, leistungsstarken Price Action-Muster – PinBar! Price Action Trader EA ist eine sehr gute Investition – es wird jahrelang für Sie funktionieren, alle Set_files haben eine positive mathematische Erwartung! Verwen
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Trendkorrektur-Histogramm“ für MT4. - Das Trendkorrektur-Histogramm kann in 2 Farben vorliegen: Rot für einen rückläufigen Trend und Blau für einen bullischen Trend. - 7 aufeinanderfolgende Histogrammspalten derselben Farbe bedeuten den Beginn eines neuen Trends. - Der Trendkorrektur-Histogrammindikator wurde mit dem Hauptzweck entwickelt, Verluste zu minimieren und den Gewinn zu maximieren. - Er hat den Parameter „Periode“, der für die Empfindlichkeit des Indikators ve
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experten
MULTI SNIPER EA ist ein präzises automatisches Handelssystem mit einer Genauigkeit von rund 90 % für die MT4-Plattform. Dieser profitable Scalping-EA ist derzeit eines der stabilsten Systeme auf dem Markt. Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird. EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunterladen: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implementierte Zinseszinsmethode und Scalping-Techniken. - Das System legt den dynamischen SL automatisch abhängig v
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „MACD mit Trend-Zickzack“ für MT4. - Der MACD-Indikator selbst ist eines der beliebtesten Tools für den Trendhandel. - „MACD mit Trend-Zickzack“ eignet sich hervorragend für die Verwendung mit Price-Action-Einträgen oder in Kombination mit anderen Indikatoren. - Verwenden Sie diesen Indikator, um die genauesten Einstiegssignale auszuwählen: _ Wenn der MACD über 0 (grüne Farbe) liegt und die Zickzack-Linie nach oben zeigt, suchen Sie nur nach Price-Action-Mustern zum Kauf
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Scalping-Histogramm“ für MT4, kein Neuzeichnen. - Der Scalping-Histogramm-Indikator kann zur Suche nach Einstiegssignalen in die Hauptrichtung der Preisdynamik nach geringfügiger Preiskorrektur verwendet werden. - Das Scalping-Histogramm kann 2 Farben haben: Orange für bärische Dynamik und Grün für bullische. - Sobald Sie mindestens 10 aufeinanderfolgende Histogrammbalken derselben Farbe sehen, bedeutet dies, dass eine starke Dynamik vorliegt. - Das Einstiegssignal best
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator SCALPING SNIPER für MT4, kein neu gezeichnetes Handelssystem. Scalping Sniper – ist ein fortschrittliches System (Indikator), das genaue Preisdynamik anzeigt! – Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen Scalping Sniper-Indikator für MT4. – Dieses System liefert sehr genaue, aber seltene Sniping-Signale mit einer Gewinnrate von bis zu 90 %. – Das System soll viele Paare verwenden, um nach Signalen zu suchen, um eine geringe Anzahl von Signalen pro Paar a
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Inside Bar & Outside Bar Patterns“ für MT4. - Der Indikator „Inside Bar & Outside Bar Patterns“ ist sehr leistungsstark für den Price Action-Handel. Kein Neuanstrich; keine Verzögerung; - Der Indikator erkennt Inside Bar- und Outside Bar-Muster im Diagramm: - Bullisches Muster – Blaues Pfeilsignal im Diagramm (siehe Bilder). - Bearisches Muster – Rotes Pfeilsignal im Diagramm (siehe Bilder). - Inside Bar selbst hat ein hohes R/R-Verhältnis (Ertrag/Risiko). - Mit PC-, Ha
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experten
„SINGLE SNIPER“ EA ist ein leistungsstarkes Scalping-Handelssystem für die MT4-Plattform! Die Gewinnquote liegt bei etwa 85-90 %! Das System verwendet Zinseszins-Risikomanagement! Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird. Verwenden Sie die Set_file für Tests und Handel: EA-Set_file herunterladen - Die Trades sind sehr genau: etwa 85-90 %. - Das System verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Grids oder Martingale. Jede Bestellung hat einen eigene
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experten
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA – ist ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges vollautomatisches Multi-Pair-Scalping-Handelssystem! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 10 Set_files für 10 Paare verfügbar! Verwenden Sie Set_files (v25.11) aus dem Abschnitt „Kommentare“, um den EA zu verwenden/zu testen. Dieser EA ist eine erweiterte Version von Adaptive Scalper EA. Zusätzliche Funktionen von Advanced Adaptive Scalper EA im Verg
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Doji-Umkehrmuster“ für MT4. - Der Indikator „Doji-Umkehrmuster“ ist reines Price-Action-Trading: Kein Neuzeichnen, keine Verzögerung; - Der Indikator erkennt das Doji-Umkehrmuster auf dem Chart, wobei sich die Doji-Kerze in der Mitte des Musters befindet und die letzte Kerze eine Ausbruchskerze ist: - Bullisches Doji-Umkehrmuster – Blaues Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder). - Bärisches Doji-Umkehrmuster – Rotes Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder). - Mit PC-,
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
SwapFree Adaptive Scalper EA – ist ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges vollautomatisches Multi-Pair-Scalping-Handelssystem! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 9 Set_files für 9 Paare verfügbar! Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Funktionen des EA: -
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „MA Speed“ für MT4, kein Repaint. SPEED des gleitenden Durchschnitts – ist ein einzigartiger Trendindikator. – Die Berechnung dieses Indikators basiert auf Gleichungen aus der Physik. – Speed ​​ist die 1. Ableitung des gleitenden Durchschnitts. – Der MA Speed-Indikator zeigt, wie schnell der MA selbst seine Richtung ändert. – Es gibt viele Möglichkeiten, sogar Standardstrategien mit MA Speed ​​zu verbessern. Geeignet für SMA, EMA, SMMA und LWMA. – Es wird empfohlen, MA
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Doji-Ausbruchsmuster“ für MT4. - Der Indikator „Doji-Ausbruchsmuster“ ist reines Price-Action-Trading: Kein Neuzeichnen, keine Verzögerung; - Der Indikator erkennt den Ausbruch des Doji-Musters in die Trendrichtung, wobei sich die Doji-Kerze in der Mitte des Musters befindet und die letzte Kerze der Ausbruch ist: - Bullisches Doji-Ausbruchsmuster – Blaues Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder). - Bärisches Doji-Ausbruchsmuster – Rotes Pfeilsignal auf dem Diagramm (
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experten
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA ist ein präzises automatisches Handelssystem mit hoher Genauigkeit für die MT4-Plattform. Dieser profitable Scalping-EA ist derzeit wirklich eines der stabilsten Systeme auf dem Markt. Es ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird. SF Multi Sniper EA ist ein „einstellen und vergessen“-Expert Advisor, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! Verwenden Sie Set_files aus dem Abschnitt „Kommentare“, um den EA zu verwenden/zu testen. - Kein
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator Konsolidierungsbalkenmuster für MT4. - Der Indikator „Konsolidierungsbalken“ ist ein sehr leistungsstarker, auf Ausbrüche fokussierter Indikator für den Price-Action-Handel. - Der Indikator erkennt die Preiskonsolidierung in einem engen Bereich während 1 Balken und zeigt: Ausbruchsrichtung, ausstehende Auftragsposition und SL-Position. - Bullischer Konsolidierungsbalken – Blaues Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder). - Bärischer Konsolidierungsbalken – Rotes Pfeils
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF Ichimoku für MT4. - Der Ichimoku-Indikator ist einer der leistungsstärksten Trendindikatoren. HTF steht für „Higher Time Frame“. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendhändler sowie für die Kombination mit Price Action-Einträgen. - Der HTF Ichimoku-Indikator ermöglicht es Ihnen, Ichimoku aus einem höheren Zeitrahmen an Ihr aktuelles Diagramm anzuhängen. - Aufwärtstrend – rote Linie über der blauen (und beide Linien liegen über der Wolke) / Abwärtstrend
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
OSB-Oszillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Indikator, ein effizientes Hilfstool für Preisaktionen. - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet. - Neue Generation von Oszillatoren – siehe Bilder, um zu erfahren, wie man sie verwendet. - OSB-Oszillator ist ein Hilfstool, um genaue Einstiegspunkte für Preisaktions-, Divergenz- und Überverkauft/Überkauft-Signale zu finden. - Überverkaufte Werte: unter 30. - Überkaufte Werte: über 70. - Es gibt viele Möglichkeiten, sel
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension