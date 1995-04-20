PinBar Pattern mk
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.2
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "PINBAR Pattern" для MT4, без перерисовки и задержек.
- Индикатор "PINBAR Pattern" — очень мощный индикатор для торговли по Price Action.
- Индикатор распознаёт пин-бары на графике:
- Бычий пин-бар — сигнал в виде синей стрелки на графике (см. изображения).
- Медвежий пин-бар — сигнал в виде красной стрелки на графике (см. изображения).
- С оповещениями на ПК, мобильном телефоне и электронной почте.
- Индикатор "PINBAR Pattern" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, предлагаемый только на этом сайте MQL5.