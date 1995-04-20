PinBar Pattern mk
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.2
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex Padrão PINBAR para MT4, sem repintura, sem atraso.
- O indicador "Padrão PINBAR" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action.
- O indicador detecta PinBars no gráfico:
- PinBar de alta - Sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens).
- PinBar de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens).
- Com alertas para PC, celular e e-mail.
- O indicador "Padrão PINBAR" é excelente para combinar com níveis de suporte/resistência.
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.