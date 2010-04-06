PinBar Pattern mk

Indicateur Crypto_Forex Motif PINBAR pour MT4, sans refonte, sans délai.





- L'indicateur « Motif PINBAR » est un indicateur très performant pour le trading Price Action.

- L'indicateur détecte les PinBars sur le graphique :

- PinBar haussière : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).

- PinBar baissière : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).

- Alertes PC, mobile et e-mail.

- L'indicateur « Motif PINBAR » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.





