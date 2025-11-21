Seasonal Cycle
- Göstergeler
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Sürüm: 2.0
Seasonal MT5 Göstergesi
Seasonal MT5 göstergesi, günlük zaman dilimi için tasarlanmış olup geçmiş verilere dayalı tekrarlayan fiyat desenlerini belirler. Forex, hisse senedi ve emtia piyasalarında veri odaklı analiz sağlar.
Ana Özellikler:
-
Geçmiş günlük verilere göre mevsimsel trend çizgisi oluşturur.
-
Mevsimsel uç noktalar arasında düz çizgi gösterir.
-
Aylık çizgilerle iç-ay döngülerini izler.
-
Güncel günü gösteren dikey çizgi ekler.
-
Verileri ayrı bir pencerede normalize eder.
Avantajlar:
-
Günlük zaman dilimi hassasiyeti.
-
Tekrarlayan fiyat döngülerine dayalı tahminler.
-
Esnek yapılandırma ve net görselleştirme.