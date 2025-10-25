Haven Fibonacci Volume Profiles — Otomatik Piyasa Aralığı Analistiniz

Piyasa analizini bir üst seviyeye taşıyan güçlü bir araç olan Haven Fibonacci Volume Profiles ile tanışın. Bu gösterge, önemli pivot noktaları üzerine kurulu kilit fiyat aralıklarını otomatik olarak belirler ve her birinin üzerine ayrıntılı bir Hacim Profili ile Fibonacci seviyelerini yerleştirir. Bu, yatırımcıların likiditenin nerede yoğunlaştığını ve gerçek destek ve direnç seviyelerinin nerede olduğunu anında görmelerini sağlar.

Diğer ürünler -> BURADA.

Hangi aralığın geçerli olduğunu tahmin etmeyi bırakın. Gösterge, hem geçmiş hem de mevcut fiyat aralığını görüntüleyerek tüm karmaşık işleri sizin için yapar ve piyasa bağlamını tam olarak anlamanızı sağlar.

Göstergenin Temel Özellikleri

Otomatik Aralık Tespiti: Gösterge, önemli en yüksek ve en düşük seviyeleri (pivotları) bağımsız olarak bulur ve aralarında fiyat aralıkları oluşturur.

Ayrıntılı Hacim Profili: Her aralık için, en yüksek ve en düşük işlem aktivitesine sahip bölgeleri vurgulayan bir Hacim Profili hesaplanır ve görüntülenir.

Özelleştirilebilir Fibonacci Seviyeleri: Fibonacci seviyeleri her aralığa otomatik olarak uygulanır. Her seviye için (0.0, 0.236, 0.5, 1.0 ve diğerleri) rengi etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir ve özelleştirebilirsiniz.

POC (Kontrol Noktası) Görselleştirmesi: Hacim Profili, genellikle güçlü bir destek veya direnç görevi gören maksimum hacme sahip seviyeyi net bir şekilde gösterir.

Geçmiş Analizi: Gösterge sadece mevcut aralığı değil, aynı zamanda önceki birkaç fiyat aralığını da göstererek, fiyatın geçmişte kilit seviyelere nasıl tepki verdiğini analiz etmenize olanak tanır.

İşlemlerinizde Size Nasıl Yardımcı Olur?

Haven Fibonacci Volume Profiles ile kapsamlı bir piyasa analizi için hazır bir çözüme sahip olursunuz:

Kilit Seviyelerin Belirlenmesi: Manuel çizimi unutun. Gösterge, gerçek işlem hacimlerine ve klasik Fibonacci seviyelerine dayalı en önemli destek ve direnç seviyelerini gösterir. Adil Değerin Anlaşılması: Yüksek Hacimli Bölgeler (HVN) ve Kontrol Noktası (POC), piyasanın en çok zaman geçirdiği "adil" fiyat alanlarını gösterir. Fiyat bu seviyelere geri dönme eğilimindedir. Giriş ve Çıkış Noktalarının Bulunması: Hacimle güçlendirilmiş Fibonacci seviyelerinden sekmeleri veya kırılmaları işlem yapın. Stop-loss'ları, fiyatın geçmesinin daha zor olduğu Düşük Likiditeli Bölgelerin (LVN) arkasına yerleştirin. Zaman Tasarrufu: Tüm bilgiler grafiğe otomatik olarak çizilir ve gerçek zamanlı olarak güncellenir. Analiz için daha az, işlem kararları almak için daha fazla zaman harcarsınız.

Ana Ayarlar

pivlen: Pivot arama derinliği. Daha yüksek bir değer, daha küresel ve önemli aralıklar anlamına gelir.

max_ranges: Grafikte görüntülenecek maksimum geçmiş aralık sayısı.

Fibonacci Level Settings: Her Fibonacci seviyesinin gösterimi üzerinde tam kontrol — etkinleştirme/devre dışı bırakma, değer ve renk.

show_volume_profile: Hacim Profili gösterimini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

profile_resolution: Hacim Profilinin detayı. Değer ne kadar yüksek olursa, dağılım o kadar hassas olur.

profile_width_ratio: Hacim Profili histogramının görüntülenme genişliği.

profile_color1 / profile_color2: Daha iyi görselleştirme için hacim histogramı için gradyan rengini ayarlama.



