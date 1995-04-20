Stochastic Flat Detector mk
Indicador Crypto_Forex Detector STOCHASTIC FLAT: ¡una herramienta auxiliar eficiente para operar! Sin necesidad de repintar.
Le ofrezco mejorar sus métodos de trading con este excelente indicador para MT4.
- El indicador muestra las zonas planas del precio en el gráfico. Cuenta con el parámetro "Sensibilidad plana", responsable de la detección de planos.
- El Detector STOCHASTIC FLAT puede utilizarse para confirmar entradas en la acción del precio, señales de divergencia o de sobreventa/sobrecompra.
- Puede utilizarse en sistemas de seguimiento de tendencias para detectar zonas planas y evitar operar en ellas.
- Puede utilizarse para scalping de reversión: para operar reversiones desde límites planos.
- Existen muchas oportunidades para usar el Detector STOCHASTIC FLAT en lugar del estocástico estándar.
- El estocástico es uno de los mejores osciladores del mercado: la herramienta perfecta para muchos operadores.
