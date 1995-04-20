Stochastic Flat Detector mk

Indicador Crypto_Forex Detector STOCHASTIC FLAT: ¡una herramienta auxiliar eficiente para operar! Sin necesidad de repintar.

- El indicador muestra las zonas planas del precio en el gráfico. Cuenta con el parámetro "Sensibilidad plana", responsable de la detección de planos.

- El Detector STOCHASTIC FLAT puede utilizarse para confirmar entradas en la acción del precio, señales de divergencia o de sobreventa/sobrecompra.

- Puede utilizarse en sistemas de seguimiento de tendencias para detectar zonas planas y evitar operar en ellas.

- Puede utilizarse para scalping de reversión: para operar reversiones desde límites planos.

- Existen muchas oportunidades para usar el Detector STOCHASTIC FLAT en lugar del estocástico estándar.

