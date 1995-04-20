Stochastic Flat Detector mk
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.57
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex: Detector de Flats Estocásticos - uma ferramenta auxiliar eficiente para negociação! Sem necessidade de repintura.
Eu ofereço a você a oportunidade de atualizar seus métodos de negociação com este ótimo indicador para MT4.
- O indicador mostra áreas de Flats no gráfico. Possui o parâmetro "Sensibilidade a Flats" - responsável pela detecção de Flats.
- O Detector de Flats Estocásticos pode ser usado para confirmação de entradas de Ação de Preço, Divergência ou sinais de Sobrevenda/Sobrecompra.
- Você pode usá-lo para sistemas de acompanhamento de tendências para detectar zonas de flats e evitar negociações nessas áreas.
- Você pode usá-lo para scalping de reversão - para negociar reversões de bordas planas.
- Há muitas oportunidades para usar o Detector de Flats Estocásticos em vez do Estocástico padrão.
- O Estocástico em si é um dos melhores osciladores do mercado - ferramenta perfeita para muitos traders.
