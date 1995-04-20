Stochastic Flat Detector mk

Crypto_Forex Indikator STOCHASTIC FLAT Detector – ein effizientes Hilfsmittel für den Handel! Kein Repainting.

Ich biete Ihnen die Möglichkeit, Ihre Handelsmethoden mit diesem großartigen Indikator für MT4 zu verbessern.





– Der Indikator zeigt flache Bereiche im Chart an. Er verfügt über den Parameter „Flat Sensitivity“, der für die Erkennung von Flats zuständig ist.

– Der STOCHASTIC FLAT Detector kann zur Bestätigung von Price Action-Einträgen, Divergenz- oder Überverkauft/Überkauft-Signalen verwendet werden.

– Sie können ihn für Trendfolgesysteme verwenden, um Flatzonen zu erkennen und den Handel dort zu vermeiden.

– Sie können ihn für Reversal Scalping verwenden – um Umkehrungen von Flat-Boardern zu handeln.

– Es gibt viele Möglichkeiten, den STOCHASTIC FLAT Detector anstelle des Standard-Stochastic zu verwenden.

– Der Stochastic selbst ist einer der besten Oszillatoren auf dem Markt – das perfekte Tool für viele Trader.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.