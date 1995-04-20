Stochastic Flat Detector mk
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.57
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex Indikator STOCHASTIC FLAT Detector – ein effizientes Hilfsmittel für den Handel! Kein Repainting.
Ich biete Ihnen die Möglichkeit, Ihre Handelsmethoden mit diesem großartigen Indikator für MT4 zu verbessern.
– Der Indikator zeigt flache Bereiche im Chart an. Er verfügt über den Parameter „Flat Sensitivity“, der für die Erkennung von Flats zuständig ist.
– Der STOCHASTIC FLAT Detector kann zur Bestätigung von Price Action-Einträgen, Divergenz- oder Überverkauft/Überkauft-Signalen verwendet werden.
– Sie können ihn für Trendfolgesysteme verwenden, um Flatzonen zu erkennen und den Handel dort zu vermeiden.
– Sie können ihn für Reversal Scalping verwenden – um Umkehrungen von Flat-Boardern zu handeln.
– Es gibt viele Möglichkeiten, den STOCHASTIC FLAT Detector anstelle des Standard-Stochastic zu verwenden.
– Der Stochastic selbst ist einer der besten Oszillatoren auf dem Markt – das perfekte Tool für viele Trader.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.