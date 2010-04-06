Stochastic Flat Detector mk
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.57
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex : le détecteur Stochastique Flat est un outil auxiliaire efficace pour le trading ! Pas de refonte.
Je vous propose d'améliorer vos méthodes de trading avec cet excellent indicateur pour MT4.
- L'indicateur affiche les zones de prix plates sur le graphique. Il dispose d'un paramètre « Sensibilité Flat », qui permet de détecter les prix plats.
- Le détecteur Stochastique Flat peut être utilisé pour la confirmation des entrées d'action de prix, les divergences ou les signaux de survente/surachat.
- Il peut être utilisé pour les systèmes de suivi de tendance afin de détecter les zones plates et d'éviter d'y trader.
- Il peut également être utilisé pour le scalping de retournement, pour trader les retournements à partir de zones plates.
- Le détecteur Stochastique Flat offre de nombreuses possibilités d'utilisation à la place du stochastique standard.
- Le stochastique est l'un des meilleurs oscillateurs du marché : un outil idéal pour de nombreux traders.
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.