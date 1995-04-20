Crypto_Forexインジケーター STOCHASTIC FLAT Detectorは、取引における効率的な補助ツールです！リペイント不要。

このMT4対応の優れたインジケーターで、あなたの取引手法をアップグレードしましょう。





- このインジケーターは、チャート上の価格がフラットな領域を表示します。「フラット感度」パラメータを搭載しており、フラットな領域を検出することができます。

- STOCHASTIC FLAT Detectorは、プライスアクションエントリーの確認、ダイバージェンス、売られ過ぎ/買われ過ぎのシグナルに使用できます。

- トレンドフォローシステムでフラットゾーンを検出し、そこでの取引を回避するために使用できます。

- リバーサルスキャルピングに使用でき、フラットな境界線からの反転を狙うことができます。

- 標準的なストキャスティクスの代わりに、STOCHASTIC FLAT Detectorを使用する機会は数多くあります。

- ストキャスティクス自体は市場で最も優れたオシレーターの一つであり、多くのトレーダーにとって最適なツールです。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。