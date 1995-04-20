Stochastic Flat Detector mk

Индикатор Crypto_Forex STOCHASTIC FLAT Detector — эффективный вспомогательный инструмент в трейдинге! Не перерисовывается.

Предлагаю вам усовершенствовать свои методы торговли с помощью этого отличного индикатора для MT4.





— Индикатор отображает на графике области флэта. Он имеет параметр «Чувствительность к флэту», отвечающий за обнаружение флэта.

— STOCHASTIC FLAT Detector можно использовать для подтверждения входов по Price Action, сигналов дивергенции или перекупленности/перепроданности.

— Вы можете использовать его в системах следования за трендом для обнаружения зон флэта и избегания торговли в них.

— Вы можете использовать его для скальпинга на разворотах — для торговли на разворотах от границ флэта.

— Существует множество возможностей использовать STOCHASTIC FLAT Detector вместо стандартного стохастика.

— Стохастик сам по себе является одним из лучших осцилляторов на рынке — идеальный инструмент для многих трейдеров.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.