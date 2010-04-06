MACD Signal Meter mc
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi MACD Sinyal ÖLÇER.
- Çok kullanışlı MACD Sinyal ÖLÇER göstergesi, 7 zaman dilimi için mevcut MACD değerini (Sinyal çizgisinin üstünde/altında) aynı anda gösterir.
- Yeşil dikdörtgen - MACD, Sinyal çizgisinin üstündedir.
- Kırmızı dikdörtgen - MACD, Sinyal çizgisinin altındadır.
- Forex Göstergesi MACD Sinyal ÖLÇER, Çoklu Zaman Dilimi işlem sistemleri için işlem giriş filtresi olarak kullanılabilir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.