MACD Signal Meter mc
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex MACD Signal METER per MT4.
- L'utilissimo indicatore MACD Signal METER mostra il valore MACD attuale (sopra/sotto la linea del segnale) per 7 timeframe contemporaneamente.
- Rettangolo verde: il MACD è sopra la linea del segnale.
- Rettangolo rosso: il MACD è sotto la linea del segnale.
- L'indicatore Forex MACD Signal METER può essere utilizzato come filtro di ingresso per i sistemi di trading multi-timeframe.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.